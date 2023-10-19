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TNL+ 2023/10/19,
中東

我支持巴勒斯坦獨立建國，但我樂見以色列消滅哈瑪斯

我支持巴勒斯坦獨立建國，但我樂見以色列消滅哈瑪斯
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

「我支持巴勒斯坦獨立建國，但我樂見以色列消滅哈瑪斯。」這個立場看似自相矛盾，但如果仔細推敲，就會知道這不只不矛盾，我們甚至可以得出「哈瑪斯是巴勒斯坦建國最大絆腳石」。以下我們就來探討，為什麼哈瑪斯會成為巴勒斯坦建國最大阻力。

在哈瑪斯10月7日對以色列發起攻擊後，以色列集結了30萬大軍準備對加薩走廊發動地面攻勢。隨著以色列大軍集結，全球開始了一波波聲援巴勒斯坦，要求以色列停止對哈瑪斯發動地面攻勢的聲浪。我在2014年討論上一次以巴衝突時，提出的結論是：

以色列要獲得真正的和平，就在於自身應該如何戰勝鷹派的野心，退出1967年後的佔領地，幫助巴勒斯坦有尊嚴的建國，這才是解決殘害兩國人民惡性循環的唯一方法。

2014年的這個結論，至今仍是我對以巴衝突最終的看法。但我這次並不反對以色列對哈瑪斯採取軍事行動，甚至「樂見」哈瑪斯徹底被以色列消滅。換句話說，我對這次以巴衝突的立場是：

我支持巴勒斯坦獨立建國，但我樂見以色列消滅哈瑪斯。

這個立場看似自相矛盾，但如果仔細推敲，就會知道這不只不矛盾，而且我們甚至可以得出「哈瑪斯是巴勒斯坦建國最大絆腳石」的結論。以下我們就一步一步來探討，為什麼哈瑪斯存在，會成為巴勒斯坦建國的最大阻力。

哈瑪斯根本沒有「戰勝以色列」的意志

基本上巴勒斯坦要建國，只有兩種選擇：

  1. 自身的武裝力量夠強，可以戰勝以色列軍隊後建國。
  2. 依照聯合國提出的「兩國方案」（以色列、巴勒斯坦一邊一國），以和平談判的方式建國。

我們先來看第一種選擇。從這次哈瑪斯攻擊的「戰果」分析，這場哈瑪斯自稱籌備了至少兩年的行動，殺傷的都只是毫無防備的以色列平民。以色列的武裝力量，只有邊境巡邏隊跟零星駐紮在社區的自衛隊出現死傷。

這場攻擊行動對以色列的國防軍主力跟指揮體系，都沒有造成任何有意義的損傷，遠不如埃及在「贖罪日戰爭」中對以色列軍隊造成的損失。因此哈瑪斯用行動證明了，就算給他們兩年時間準備，他們也完全沒有戰勝以色列軍隊的能力。

退一步論，就算哈瑪斯在先天戰力上，無法跟以色列軍隊抗衡，這是非戰之罪。但是分析哈瑪斯攻擊的目標，就可以發現他們既不突襲以色列軍事指揮的節點，也沒有去癱瘓或是攻擊以色列的後勤或是軍火庫。

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