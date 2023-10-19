普亭接受「亞洲最親密的夥伴之一」越南國家主席邀請，據稱即將造訪河內

根據越南官媒《越南通訊社》週二（10月17日）報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）接受了越南國家主席武文賞的邀請，即將前往訪問。越南是俄羅斯在亞洲最親密的夥伴之一，兩國關係在蘇聯時代就已經建立起來，同時越南也是俄羅斯武器的主要買家。

普亭與武文賞在北京舉行的中國「一帶一路」論壇期間會面。 武文賞邀請普亭「盡快」訪問越南，而「普亭愉快地接受了邀請」。普亭上次造訪越南是在2017年。

一名俄羅斯的外交官員表示，由於尚未確定可能的訪問日期，因此「尚未」進行任何實際準備。不過他補充道，普亭也邀請了武文賞前往莫斯科訪問。俄羅斯駐河內的大使館尚未回覆媒體的置評請求。

普亭這次訪問北京是自今年3月國際刑事法院（ICC）發布對他的逮捕令以來，他的第二次出訪。本月早些時候，他訪問了前蘇聯加盟共和國吉爾吉斯。與中國和吉爾吉斯相同，越南也不是國際刑事法院的成員。

Photo Credit：VOA/ AFP 出席一帶一路論壇的俄羅斯總統普亭與越南國家主席武文賞10月18日在北京會面。

普亭週二與武文賞會晤時表示俄越關係正在友好發展。他說，「我們兩國的關係正以歷來友好的基調發展」且「俄羅斯與越南正在國際舞台上積極合作」。

武文賞則告訴普亭：「越南一直把俄羅斯視為最重要的夥伴之一。」他說，越南除了視俄羅斯為優先的外交夥伴，也一直重視兩國的全面戰略夥伴關係。

根據越南官媒報導，兩國同意深化貿易、安全和國防等多個領域的合作。

據估計，越南80%的軍火來自莫斯科供應的武器和裝備，兩國正在討論可能的新軍火交易。同時，河內方面也正在與其他國家進行談判，包括與美國就可能的軍火供應進行對話。

對美中兩個超級強國來說，越南的地位也越來越重要，因為它在全球供應鏈中擴大了自己的角色。越南從中國進口工業零件，組裝後再將成品出口到美國或歐洲，身為東南亞國家的越南，也追求平衡的外交政策。

上個月，在美國總統拜登（Joe Biden）訪問河內期間，越南與美國加強了關係。 另據知情人士指出，中國領導人習近平也即將於10月底或11月初訪問河內，目前越南和中國的官員正為此做好準備。

Photo Credit: GettyImages 2023年9月11日，越南國家主席​​武文上（右二）在河內總統府為美國總統拜登舉行國宴時互相舉杯。

本文經美國之音授權轉載，原文發表於此

原標題：普丁接受越南國家主席邀請據稱即將訪問河內

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒