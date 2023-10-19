普亭接受「亞洲最親密的夥伴之一」越南國家主席邀請，據稱即將造訪河內
我們想讓你知道的是
普亭週二與武文賞會晤時表示俄越關係正在友好發展。他說，「我們兩國的關係正以歷來友好的基調發展」且「俄羅斯與越南正在國際舞台上積極合作」。武文賞則告訴普亭：「越南一直把俄羅斯視為最重要的夥伴之一。」他說，越南除了視俄羅斯為優先的外交夥伴，也一直重視兩國的全面戰略夥伴關係。
根據越南官媒《越南通訊社》週二（10月17日）報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）接受了越南國家主席武文賞的邀請，即將前往訪問。越南是俄羅斯在亞洲最親密的夥伴之一，兩國關係在蘇聯時代就已經建立起來，同時越南也是俄羅斯武器的主要買家。
普亭與武文賞在北京舉行的中國「一帶一路」論壇期間會面。 武文賞邀請普亭「盡快」訪問越南，而「普亭愉快地接受了邀請」。普亭上次造訪越南是在2017年。
一名俄羅斯的外交官員表示，由於尚未確定可能的訪問日期，因此「尚未」進行任何實際準備。不過他補充道，普亭也邀請了武文賞前往莫斯科訪問。俄羅斯駐河內的大使館尚未回覆媒體的置評請求。
普亭這次訪問北京是自今年3月國際刑事法院（ICC）發布對他的逮捕令以來，他的第二次出訪。本月早些時候，他訪問了前蘇聯加盟共和國吉爾吉斯。與中國和吉爾吉斯相同，越南也不是國際刑事法院的成員。
普亭週二與武文賞會晤時表示俄越關係正在友好發展。他說，「我們兩國的關係正以歷來友好的基調發展」且「俄羅斯與越南正在國際舞台上積極合作」。
武文賞則告訴普亭：「越南一直把俄羅斯視為最重要的夥伴之一。」他說，越南除了視俄羅斯為優先的外交夥伴，也一直重視兩國的全面戰略夥伴關係。
根據越南官媒報導，兩國同意深化貿易、安全和國防等多個領域的合作。
據估計，越南80%的軍火來自莫斯科供應的武器和裝備，兩國正在討論可能的新軍火交易。同時，河內方面也正在與其他國家進行談判，包括與美國就可能的軍火供應進行對話。
對美中兩個超級強國來說，越南的地位也越來越重要，因為它在全球供應鏈中擴大了自己的角色。越南從中國進口工業零件，組裝後再將成品出口到美國或歐洲，身為東南亞國家的越南，也追求平衡的外交政策。
上個月，在美國總統拜登（Joe Biden）訪問河內期間，越南與美國加強了關係。 另據知情人士指出，中國領導人習近平也即將於10月底或11月初訪問河內，目前越南和中國的官員正為此做好準備。
本文經美國之音授權轉載，原文發表於此
原標題：普丁接受越南國家主席邀請據稱即將訪問河內
延伸閱讀
- 越南棄權於聯合國中譴責俄羅斯，民間學者和公民團體則呼籲俄羅斯結束對烏入侵
- 你知道烏克蘭境內有5萬越南移民嗎？曾是異鄉的廉價勞工，感謝烏克蘭「給了他們自由的感覺」
- 越南與美國進入全面戰略夥伴關係，兩情相悅還是各懷鬼胎？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
銷售霸主如何再進化？Honda All-New CR-V憑藉關鍵進化精益求精！
我們想讓你知道的是
競爭激烈的國產中型休旅市場中，Honda CR-V自2017年至2022年連續五年蟬聯此級距銷售冠軍，擁有相當優異的市場口碑。Honda All-New CR-V要如何延續此優異成績？憑藉著就是將買家最重視的安全性、先進科技與空間機能再次進化。
對於許多國產中型休旅市場的買家而言，往往都是家庭使用需求，乘載著最重視與最心愛的家人，車輛的安全往往是最重視的購車要點。有鑑於此，Honda All-New CR-V所搭載的Honda SENSING智慧防護系統，立基原有優異基礎，更將防護表現進化至全方位等級。
智慧防護再進化 前後左右零死角防範
針對車輛前方，Honda SENSING搭載ACC主動式車距調節定速巡航系統並附LSF低速自動跟車系統，可在駕駛所設定的行駛速度基礎上，自動與前方車輛保持安全距離；而CMBS碰撞緩解煞車系統附FCW前方碰撞警示系統，當與前車距離過近有碰撞意外時，會先警示駕駛，若駕駛尚未即時反應，則會介入煞車，減少追撞危險發生。
車輛切換車道或倒車時，往往也常會有碰撞意外發生，Honda All-New CR-V透過BSI盲點偵測警示系統消弭駕駛對於車輛左右兩側的視線死角；CTM倒車預警顯示輔助則可以在倒車時協助偵測兩側來車，進一步減少危險發生。
先進科技來輔助 用車生活更便利舒適
數位科技提升生活便利性，早已成為現代人不可或缺的生活習慣。Honda All-New CR-V也透過同級中首次搭載的Honda CONNECT遠端遙控科技來滿足現代用車生活。Honda CONNECT擁有相當強大且多元的功能項目，包含三大類13項服務，主要涵蓋「安全、安心」、「便利、舒適」、「溝通、連結」等面向，其中在「安全、安心」方面，配備像是可在愛車遭到破壞開啟並觸發防盜器時，立刻通知車主的防盜保全功能；如果不幸發生交通意外事故且SRS輔助氣囊作動，自動碰撞偵測功能就會立刻聯絡車主或緊急聯絡人，甚至聯繫相關單位至現場救援。
而針對夏季炎熱高溫，Honda CONNECT功能中的「便利、舒適」面向，則具備有遠端車輛操作功能，可遙控引擎/空調啟動，確保一坐進車內就已享有舒適怡人的溫度，無論是停放室外或室內，都不用再擔心熱氣逼人的座艙讓人炙熱難耐。
立基優勢大空間 聰明設計更貼心
早已是CR-V特色之一的優異空間機能，此次在Honda All-New CR-V身上再次大幅進化，秉持Honda造車一貫的MM思想，盡可能的將機件極小化、空間極大化，在優勢的2700mm軸距長度中，後座座椅不僅可擁有長達19cm的前後滑移機制，椅背角度調整更多達16段，調整範圍高達32度，可以滿足各種體型的乘坐需求。
而像是蜂巢式廣域空調出風口、BOSE Centerpoint高級音響系統等配備，則可以在體感、聽覺等面向提供更舒適的乘坐感，讓Honda All-New CR-V提供前所未有的行車質感，打造更高級的乘坐饗宴。
針對安全性、先進科技與空間機能的再次躍進，Honda All-New CR-V不僅將再次樹立國產中型休旅車級距的新標竿，相信也將再次提供此級距買家超越同級的用車體驗，更是繼續蟬聯此級距銷售寶座的最大優勢。