《成熟大人的生氣技術》：大腦皮質缺氧導致情緒失控，怒氣若不排解會轉為「恨意」
我們想讓你知道的是
本書能有效排除生活中經常遭遇的大小不順心，找回個人生活步調與尊嚴感！情緒管理大師和田秀樹告訴你，99%的職場成功人士，是如何有效管理情緒、排解怒火。本書涵蓋24種實證有效的醫理科學小撇步，幫你快速打消突然湧上心頭的無名火，隨時演好一個情緒穩定的大人。
文：和田秀樹
我希望大家實踐的第一步是「不再直接發脾氣」，也就是「戒掉幼稚的行為」。
幼稚的行為容易招惹麻煩，導致人際關係惡化。然而既然憤怒是人類與生俱來的情緒，不如學會如何妥善控制。因此第一步，是了解引發「怒氣」的機制。
東大名醫解析，怒氣來自原始腦
我以精神科醫師的身分，根據一些已經過醫學實驗證明的事實，簡單說明人為何會「發怒」。接下來的說明一點也不困難，請大家放輕鬆閱讀。
無論發怒的原因為何，思考如何面對怒氣時，必須先行觀察激怒自己的對象。觀察不是要大家進行分析等困難的行為，重點在於思考生氣的「理由」。
以運動為例，運動選手會在比賽之前分析「對手可能採用何種戰術？」「對手的強項與弱點為何？」「團體競賽時，對手的關鍵人物是哪一位選手？」，來決定比賽時的因應策略。
因此面對怒氣時，第一步是思考「究竟何謂怒氣」。
情感源自大腦，所以先來了解怒氣沖沖時，大腦內部發生哪些變化吧！
大腦可以分成好幾個部位，各司其職。例如，遭人毆打時，最先反應的是邊緣系統。
邊緣系統是人類以外的動物也具備的原始腦部。這個部位不會處理複雜的問題，所以遭到毆打時，產生的是憤怒這種單純的反應。人類的怒意可以說就是源自於此。發怒的同時也會引發恐懼，採取逃跑的行動。
相較之下，大腦皮質較為高等，反應較慢。遭到毆打時會阻止人類衝動行事，思考「我贏得了這個人嗎？」「要是衝突引來警察，事情就麻煩了」等後續問題。
所以邊緣系統之於怒意是油門，大腦皮質則相當於剎車。人類之所以是人類，正是因為能在兩者之間取得平衡。
怒氣衝天，即將動手之際，代表陷入衝動行事，近乎動物的狀態。這種時候大腦便會發出警訊，提醒我們「糟了！你快要氣到失去人性了」！
原理一：大腦皮質缺氧導致情緒失控
最近「大腦皮質窒息」一事開始受到重視。
學者發現情緒激動或是感到強烈不安時，代表送達大腦皮質的氧氣不夠充足。
缺氧會造成大腦皮質無法充分發揮功能。如同前文所言，大腦皮質是克制怒氣的煞車。無法發揮功能代表煞車系統失靈，也就是一產生怒氣便逐漸失控。
遭到憤怒左右時，會陷入「怒氣直衝腦門，大腦一片空白，完全無法思考」「氣到什麼也說不出口」「心跳逐漸加快」等狀態。因為強烈不安而恐慌症發作的人，所經歷的也是類似的情況。這正是由於大腦皮質無法正常運作，所以無法自行控制情緒。
這種時候需要的是以呼吸法來控制情緒。
大家不妨觀察陷入恐慌或是暴怒時的呼吸狀態，一般而言，這時候人的呼吸會變得急促短淺，不可能如同泡溫泉時緩慢悠長。
當氣到不知所措時，請告訴自己現在大腦皮質缺氧，特意放慢呼吸。深呼吸幾次之後，氧氣抵達大腦皮質的每一個角落，怒氣自然也逐漸平息。
氣到睡不著時也能使用同樣的方式改善。
請大家記住正確的呼吸法，始能有效控制怒氣。
原理二：怒氣不排解會轉為恨意
接下來要討論的是，如果怒氣逐漸高漲，結果將會轉換成更麻煩，難以消化處理的「恨意」。恨意源自大腦皮質，也就是原本負責克制怒意的部分。
當他人的言行而怒火中燒時，大腦皮質會先嘗試控制怒氣。但是如果過去曾經遭到同一個人惹怒，便會促使大腦皮質從記憶深處找出這個記憶。
結果怒氣延伸為難以隨著時間流逝而消逝的「恨意」。大腦皮質基本上具備克制怒氣的功能，這種情況卻反而造成怒意更為高漲。怒意增強變形之後，結果是「總有一天我要報仇」。
這種情緒可能化為妄想或是增強被害者意識，要是恨意進一步爆發，可能會造成嚴重的後果。
但是這世上有避免怒意化為恨意的好方法，也就是生氣時「對事不對人」。憤怒的對象不是「這個人真是太過分了」，而是「這個人對我做出這種『事』，所以我才會生氣」。
「我會生氣也是無可奈何。」
大家過去是否如此認為，並且放棄控制情緒呢？
然而了解發怒的機制便能採取不同於以往的對策。每次湧起怒氣時，先行思考如何對應再行動，久而久之，自然就能培養出對於怒氣的「耐受性」。
原理三：血清素不足，使情緒暴躁
除此之外，神經傳導物質倘若分泌失衡也會導致發怒。
我想很多讀者應該都聽過「血清素」一詞。研究結果發現血清素不足會導類容易焦躁，或是為了一點小事而大發雷霆。
血清素也和憂鬱症息息相關。
血清素不足容易引發憂鬱症。部分憂鬱症患者不同於一般人想像，個性暴躁易怒且攻擊性強。咸認這也是由於血清素不足。
補充血清素有幾個方法：做日光浴，進行節奏性的運動，以及肢體接觸。要是過著日夜顛倒的生活，至少先曬曬早晨的太陽再入睡。如果持續日出前入睡，傍晚起床的作息，可能會導致血清素不足。
散步時也不是隨意閒晃，而是有節奏的快步前進。正確的呼吸法也能有效促進血清素分泌。
換句話說便是過著作息規律的生活。
至於肢體接觸，有時請家人或親友為自己按摩是個不錯的方法；撫摸寵物也有相同的功效。牽手與擁抱等輕微的接觸也能增進血清素分泌。
醫生有時會處方血清素給憂鬱症患者。然而以藥物提升血清素分泌，對控制怒氣會造成反效果。藥物雖然能增加患者活力，卻也可能提高患者產生攻擊性的風險。
數起震驚世人的事件，犯人都是憂鬱症患者，因此許多人都把憂鬱症患者視為危險分子。其實這都是誤會。
原因不是憂鬱症本身，而是持續服用增加血清素的藥物，進而導致患者犯罪。生病當然需要吃藥，過度依賴藥物卻也會造成問題。
Tags：
不走冤枉路，創新數位矯正科技讓患者預見未來
我們想讓你知道的是
數位化浪潮襲來，科技讓你不走矯正冤枉路！透過陳易駿齒顎矯正專科醫師的案例分享，讓我們來看看隱形矯正數位科技，可以怎麼提升醫病溝通效率，並透過視覺化圖片讓我們遇見理想的自己！
你的笑容不是你的笑容？透過數位療程讓你的矯正方案不再難以預測
市面上的矯正牙套品牌琳瑯滿目，消費者常因不了解品牌差異而感到徬徨、難以抉擇。因此，如何幫助患者快速了解自身狀況，並達成醫病共識，成為一大關鍵。雅緹斯牙醫診所 陳易駿醫師表示，近年隨著技術進步，不僅讓矯正結果變得更可預測，同時也提升患者在療程中的體驗並加速療程效率，讓消費者不走冤枉路，預見未來自信笑容。
臉部笑容模擬、數位微笑設計兩大技術 讓你遇見未來美好笑容
多數人印象中的矯正必經過程，可能還停留在用傳統印模材料取模，即便過程不適、反嘔也不得不忍耐。此外，患者也只能透過醫師口述，想像療程完成後的變化。然而，現今矯正導入數位科技，運用大數據資料庫與先進的軟硬體設備，透過模擬與圖像化的呈現，讓醫師與患者在溝通上，更加輕鬆與直觀。陳易駿醫師分享導入科技應用後，讓他跟患者都有感的的兩大環節：
首先，跳脫傳統取模方式現在可以透過數位口腔掃描儀，精準且快速地建立患者的牙齒3D模型，並與患者討論想改善的牙齒排列、假牙贋復等需求。此外，陳易駿醫師也提到口掃儀器不僅能呈現牙齒外觀，更有「臉部笑容模擬」技術。
他以虎牙突出、牙齒排列不齊的12歲女童為例，孩子的牙齦已因排列不齊的原因出現紅腫發炎的情況。他藉由此技術，透過雲端運算與臉部模擬成像的方式，讓家長與患者在幾分鐘內就能看到未來可能獲得的理想笑容，同時也了解矯正治療的迫切性。如此一來，不僅幫助醫病溝通，更能夠提升患者接受治療的意願。
再者，在現今技術下，醫師可以利用全球使用者資料庫，與創新「數位微笑設計」技術輔助，規劃出滿足牙齒排列整齊、微笑美學設計雙目標的治療計畫。陳易駿醫師分享一位22歲因門牙突出，曾在一年內撞斷兩次門牙的案例，原先患者只想進行植牙治療，但經專業評估後認為，若僅有植牙恐造成假牙突出、不自然，並可能再次發生撞斷的情況。
為協助患者更加了解完善的治療方式，醫師透過口腔掃描儀與「數位微笑設計」技術，將患者外觀納入微笑設計，讓醫師在設計治療計劃時，能同步規劃牙齒位置與植牙所需的空間，以利矯正完成後能順利銜接植牙治療。與此同時，患者也能透過模擬的結果，更加了解進行治療的重要性。
數位矯正療程提供完善的美齒規劃
在創新數位科技的輔助之下，患者得以節省很多過去繁複的療程前期步驟，乃至於心力與時間成本。但療程開始後，我們是否能追蹤療程如同預期發展？陳易駿醫師表示，在療程開始後，患者不僅可藉由APP紀錄並追蹤自己的佩戴狀況，醫師也能使用口腔掃描儀再次掃描，藉由進度追蹤功能即時對照原先的計畫，更加掌握療程的進度。
數位矯正療程不僅利用科技，使患者的矯正體驗更好，也讓醫師能夠更精準評估患者狀況，使醫師與患者在療程開始前有共同一致認同的治療目標，預見未來美好笑容。
本文為採訪「雅緹斯牙醫診所陳易駿醫師」
本文章內容由「霍夫曼公關」提供。