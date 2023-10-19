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2023/10/19,
印太

亞航執行長分享電話會議時打赤膊按摩的照片，被批「一定沒有被公關審核」

亞航執行長分享電話會議時打赤膊按摩的照片，被批「一定沒有被公關審核」
圖片來源：Tony Fernandes LinkedIn

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在這張分享於領英（Linkedin）的照片中，亞航執行長費南德斯背後站著一位戴著髮網、口罩的女按摩師，當時她正在按摩費南德斯的肩膀。費南德斯除了分享照片，還寫到：「這是壓力很大的一週。我喜歡印尼和亞洲航空文化，我可以享受按摩並召開管理會議。」

亞洲航空（ AirAsia，簡稱亞航）執行長費南德斯（Tony Fernandes）向來以不愛牌理出牌聞名，本週一他在求職網站領英（Linkedin），分享在電話會議時打赤膊按摩的照片卻引來一場風波

今年59歲的費南德斯，有「馬來西亞的理查·布蘭森（Richard Branson）」之稱，20年前他從馬來西亞政府手中收購當時陷入困境的亞航，將其打造成一家提供25個國家、地區和150多個目的地航班的廉價航空，為過去買不起機票的人提供航空服務。費南德斯是前一級方程式車隊卡特漢姆Caterham F1創辦人，直到今年7月，是女王公園巡遊者足球俱樂部（Queens Park Rangers Football Club）的最大股東。

在這張分享於領英的照片中，費南德斯背後站著一位戴著髮網、口罩的女按摩師，當時她正在按摩費南德斯的肩膀。費南德斯除了分享照片，還寫到：「這是壓力很大的一週。我喜歡印尼和亞洲航空文化，我可以享受按摩並召開管理會議。」此發文一出讓許多人紛紛批評，表示相當不專業、不恰當，有人表示這則貼文一定是沒有被公關所審核，也有人揶揄這是「在家工作」（Work from home）一個很好的例子。

曾在Meta任主管的Rebecca Nadillo就表示：「我認為你們公司的女性在這情況下不會感到舒服或安全，而鑑於你是老闆，她們可能不會挑戰你或者說點什麼。」

費南德斯跟《彭博社》表示，當時因歷經18小時的飛行感到非常疲憊，而按摩是印尼業務同事所建議，不過他「無意冒犯任何人」，也無法「真正解釋貼文背後的脈絡」，所以這篇貼文已被刪除。

貼文刪除後費南德斯又在領英上發文，雖沒有再次提及按摩一事，不過他表示：「我對危機並不陌生，我相信它只會讓你變得更堅強、更明智。你知道誰是你的朋友和支持者，以及誰會第一個丟石頭。」

新聞來源

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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