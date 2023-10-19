拜登訪以色列稱哈瑪斯突襲如「15個911恐攻」，納坦雅胡允援助從埃及進加薩

拜登籲以色列勿重覆美國錯誤，稱哈瑪斯突襲如15個911恐攻

（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）今天（當地時間18日）造訪以色列，告戒以色列不應重覆美國在911事件後犯下的錯誤，並稱巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈瑪斯（Hamas）對以色列的攻擊有如「15個911恐攻」。

《法新社》及美國《國會山莊報》（The Hill）報導，拜登在特拉維夫（Tel Aviv）提醒以色列人，在蒙受有史以來最致命襲擊後，不要被憤怒蒙蔽雙眼，不要重覆美國在911事件後犯下的錯誤。

拜登指出：「自從這次恐攻發生以來，我們看到這被描述為以色列的911事件。但對以色列這樣大小的國家而言，這有如15個911事件。」

他還說：「這次規模可能有所不同，但我確信這些恐怖事件已在以色列引發某種原始情緒，就像在美國發生過的那樣。震驚、痛苦、憤怒。一股吞噬一切的怒火。」

拜登提及：「正義必須伸張。但我要提醒：當你感到憤怒時，不要被怒火吞噬。911事件後，在美國的我們被激怒了。雖然我們尋求正義，並且伸張正義，但我們也犯下錯誤。」

拜登結束訪以行程，以色列允援助從埃及進加薩

在哈瑪斯集團對以色列發動致命攻擊後，美國總統拜登今天短暫訪問以色列以示支持，還說美國將盡己所能來確保以色列的安全。以色列則宣布會允許援助品從埃及進入加薩走廊。

掌控加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」7日對以色列發動突襲，在以色列境內燒殺擄掠。以色列發動大規模空襲報復哈瑪斯，雙方傷亡慘重。

拜登今天與以色列領袖會面之後，敦促以色列人別被怒火吞噬，表示絕大多數巴勒斯坦人跟哈瑪斯沒有關聯。他說巴勒斯坦人也在受苦。

拜登還說，他本週將籲請國會通過一項「空前」的援助以色列方案。

拜登另提到二戰時期的納粹大屠殺，表示以色列有朋友相挺，「我們不會袖手旁觀，再一次什麼都不做，不管今天或明天，永遠不會。」

不過在堅定支持以色列之際，拜登今天也重申讓巴勒斯坦建國的目標。

《法新社》報導，拜登在結束訪問以色列時表示：「雖然很難，我們仍必須繼續追求和平，必須繼續遵循讓以巴人民都能安全、有尊嚴、和平活著的道路。」

他說：「對我而言，這就意味兩國方案（Two-state solution）。」

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室今天則宣布，以色列會允許援助品從埃及進入加薩，但只會讓「食物、水和藥物」進入這塊被封鎖的巴勒斯坦飛地。

納坦雅胡辦公室在宣布內閣決定時說，「鑒於拜登總統的要求，以色列不會阻擋經由埃及提供的人道援助」，「只要哈瑪斯不會拿到這些補給」，就會允許援助加薩走廊南部的平民。

另外，加薩市（Gaza City）一座醫院昨天遇襲，造成數百人死亡。這是以色列連日空襲哈瑪斯以來，死傷最嚴重的單一事件，哈瑪斯將矛頭指向以色列。

拜登在訪問行程結束時告訴記者：「基於我們目前看到的情報，事件看起來是加薩一恐怖組織發射的一枚火箭出錯所致。」

白宮今天也宣布，美方基於空中影像和攔截到的通訊內容獲得情報，顯示以色列並非昨天加薩醫院遇襲的元凶。

布林肯耐磨耐操，中東穿梭外交5天訪11地還躲空襲

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）是出了名地沉得住氣，這項特質可從他這次出訪中東進行穿梭外交，掌控哈瑪斯與以色列激烈交鋒餘波而於5天跑11地的行程一覽無遺。

綜合《法新社》和《紐約時報》報導，國務院原本宣布的行程中，布林肯11日啟程前往以色列和約旦，13日返美。

國務卿行程是經過精心安排的，一旦定案鮮少更改。而布林肯這次瘋狂的中東行從原定的2天如今延長進入第6天，凸顯了他眼前這場外交危機的規模和難度。

在沙烏地阿拉伯，性格難以捉摸的王儲穆罕默德・沙爾曼（Mohammed bin Salman）讓他等了一整晚；在以色列，幹勁十足的總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）讓他在此起彼落的空襲警報聲中談判了一整夜。

而巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）17日在約旦再度會見布林肯時，開玩笑告訴他說他該在約旦買個房子住下來了，這位美國首席外交官則回說：「我有在考慮喔。」

布林肯5天下來跑了11個地方，且還再繼續奔波，為的就是完成一項棘手任務：明確支持以色列有權回應巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯7日的突襲行動，同時私下鼓勵這個美國盟友不要傷害加薩走廊（Gaza Strip）的平民。

而美國官員認為布林肯此行是有斬獲的，一來布林肯拜會的7位阿拉伯領袖沒有人替哈瑪斯辯護，二來以色列至少稍微緩和了它在徹底毀掉加薩這個哈瑪斯統治地區的威脅。

等等等，布林肯耐性一流

布林肯於特拉維夫17日凌晨3時宣布美國總統拜登將出訪以色列之前，已經在當地與納坦雅胡及他的團隊「討價還價」了8個小時，談判期間還曾因為空襲警報響起而躲進國防部的防空洞。

而他之前已在沙國首都利雅德（Riyadh）練習不睡覺的功夫。沙國王儲習慣於夜間活動，且以讓賓客久等聞名，布林肯為見上王儲一面，徹夜守著電話，直到黎明才突然接獲邀約到農場宅邸會見王儲。

機組人員依法規休息，布林肯隨機應變繼續衝

除了等人，貴為國務卿的布林肯也跟尋常人一樣，旅程安排總會遇到麻煩事。

他第一天搭紅眼班機抵達以色列之後，由於機組員必須依法休息，他無法搭同班機飛往不遠的約旦首都安曼（Amman），因此只好改搭美國空軍運輸機。