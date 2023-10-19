埃及拒大量加薩難民湧入，批以色列阻援助物資；伊朗籲穆斯林國家對以實施石油禁運
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加薩走廊約有3000人死亡，當地的電力、糧食、水及燃料也幾乎用罄。與此同時，讓援助物資經由拉法關卡進入加薩的壓力與日俱增。埃及總統塞西指出，埃及並未關閉關卡，不過「地面情勢發展及以色列持續轟炸巴勒斯坦那側的關卡，阻礙了（援助）行動」。據報導，數百輛載有救援物資的小貨車已在關卡的埃及那側等了6天之久；以色列已4度空襲拉法關卡。
NGO：以色列對敘利亞南部政府陣地發動突襲
（中央社）戰爭觀察非政府組織「敘利亞人權瞭望台組織」18日指出，以色列對飽受戰爭蹂躪的敘利亞南部一處敘國政府陣地發動突襲。
《法新社》報導，總部設於倫敦的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示：「以色列對敘利亞陸軍陣地發動攻擊後，奎乃蒂拉省（Quneitra）可聽到爆炸聲響。」這個非政府組織在敘利亞擁有龐大的資源網絡。
敘利亞人權瞭望台組織表示，戈蘭高地（Golan Heights）也傳出爆炸聲響，但未具體說明爆炸聲響來源。
埃及拒大量加薩難民湧入，批以色列阻援助物資
埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）18日宣布，他不會允許大量難民自加薩走廊湧入，還稱這將創下巴勒斯坦人從約旦河西岸逃亡至約旦的先例。
《法新社》報導，塞西與來訪的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）會談後，批評以色列空襲加薩與埃及之間的拉法關卡（Rafah crossing），導致加薩地區的240萬人民無法取得援助物資。
塞西警告，「巴勒斯坦人從加薩逃到埃及，也代表流離失所的巴勒斯坦人同樣也會從約旦河西岸（West Bank）遷往約旦」。
他強調：「這樣一來，我們及全世界正在討論的巴勒斯坦建國將變得不可能實現，因為土地還在，但人民都離開了。」
以埃雙方1978年達成「大衛營協定」（Camp David Accords）後，隔年埃及成為第1個與以色列簽署和平協議的阿拉伯國家，但塞西直指，兩國的和平如今面臨惡化風險，若有大批加薩人逃至埃及西奈半島，恐導致該地區淪為「對抗以色列的恐怖行動新基地」。
塞西建議將以色列的尼格夫沙漠（Negev Desert）作為收容加薩難民的地點，「巴勒斯坦人可以搬去那邊，直到以色列完成其所謂旨在根除（加薩）武裝團體的行動」。
塞西與蕭茲的會談正值加薩連續第12天面臨以色列轟炸，以報復巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）7日的跨境突襲。哈瑪斯的攻擊造成至少1400人喪生，其中多為平民。
加薩走廊約有3000人死亡，當地的電力、糧食、水及燃料也幾乎用罄。與此同時，讓援助物資經由拉法關卡進入加薩的壓力與日俱增。
塞西指出，埃及並未關閉關卡，不過「地面情勢發展及以色列持續轟炸巴勒斯坦那側的關卡，阻礙了（援助）行動」。
據報導，數百輛載有救援物資的小貨車已在關卡的埃及那側等了6天之久；以色列已4度空襲拉法關卡。
蕭茲告訴媒體記者，德國與埃及正共同努力，以確保人道救援儘快進入加薩。
另一方面，塞西呼籲「國際社會立即介入」，避免危險的軍事情勢升溫至失控局面。蕭茲則重申，德國尋求避免中東戰火爆發，並警告黎巴嫩真主黨（Hezbollah）及伊朗切勿再次介入這波以巴衝突。
加薩醫院遇襲數百死，俄羅斯阿聯要UN召開緊急會議
巴勒斯坦自治區加薩市（Gaza City）一座醫院遇襲，造成數百人喪生後，一名俄國外交官表示，俄羅斯及阿拉伯聯合大公國今天要求聯合國（UN）安全理事會召開緊急會議。
《法新社》報導，俄羅斯駐聯合國副大使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）在通訊軟體Telegram表示：「俄羅斯和阿聯已要求聯合國安理會於18日早上針對加薩一座醫院遇襲召開緊急公開會議。」
安理會16日否決由俄羅斯提出一項譴責中東地區暴力不斷加劇的決議案。與會代表拒絕為內容未點名巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）突襲以色列造成至少1400人喪生的動議背書。
「哈瑪斯」7日對以色列發動突襲後，以色列隨即以空襲進行報復，造成約3000名加薩人民死亡。
加薩市一座醫院今天遇襲，造成約500名巴勒斯坦人喪生，以色列軍方否認轟炸這座醫院，並指控加薩的恐怖分子是真凶。這是以色列連日空襲以報復「哈瑪斯」跨境突襲以來，死傷最嚴重的單一事件。
此外，聯合國安理會預計將針對另一項由巴西提出的決議案進行表決，這項文件使用毫不含糊的語言譴責這個伊斯蘭武裝組織，看似將獲得更多支持。投票原定今天傍晚進行，但已延至18日下午。
伊朗呼籲穆斯林國家，對以色列實施石油禁運
伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）18日表示，伊斯蘭合作組織（OIC）成員應對以色列實施石油禁運及其他制裁，並且驅逐所有以色列大使。
《路透社》報導，加薩走廊（Gaza Strip）一家醫院17日晚間爆炸，造成大量巴勒斯坦人死亡，伊斯蘭合作組織正在沙烏地阿拉伯城市吉達（Jeddah）召開緊急會議，討論情勢升高的以巴衝突。
伊朗外交部發表聲明指出：「（伊朗）外交部長呼籲所有伊斯蘭國家，對以色列實施立即且全面的禁運，包括石油制裁。」
這份聲明還提及：「此外，如果已與這個猶太復國主義政權（以色列）建立關係，應驅逐以色列大使。」
哈瑪斯攻擊以色列，《法新社》統計至少170外國人喪命
哈瑪斯7日攻擊以色列，大量外國人死傷或淪為人質。《法新社》統計，經各國當局證實不幸喪命的外國人至少170人，其中許多人也有以色列國籍。以色列軍方16日證實199人遭綁架。
目前已知情況如下：
- 美國：31死、13人失蹤，並有人遭綁架
美國白宮17日晚間表示，自巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」上週發動攻擊後，至少有31名美國公民喪命，另有13名美國人下落不明。美國總統拜登17日表示，被哈瑪斯拘留的人當中有美國人。
- 泰國：30人喪命、17人被綁
“2023以巴衝突”的相關議題
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情感觸動、跨界互動，剖析知名行銷案例為什麼讓消費者心動不已
我們想讓你知道的是
身為消費者也是廣告觀眾的你, 看到無趣或只會枯燥推銷商品的行銷，就想立刻滑掉！但還是有一些成功的行銷手法, 讓你的社群「被洗版」，甚至不自覺地跟著大哭或大笑。往下看這篇文認識經典案例。
過去，品牌多半仰賴電視廣告進行宣傳，而在現今高度數位化與資訊破碎化的媒體環境，消費者接收資訊的管道更加多元，品牌開始轉向以消費者為中心，深入洞察消費者想法並挖掘潛在需求，進而發展出創新又引發共鳴的行銷模式。
我們剖析幾則讓觀眾內心被觸動，或被賦予勇氣的知名行銷案例，了解其成功的關鍵要素及如何成為行銷界津津樂道的經典案例。
「愛」是永不褪流行的主題，從廣告手法窺見東西文化差異
現代人生活忙碌，容易忽略家庭或重視的人。透過微小卻難忘的生活細節，加以刻劃後就很容易觸動消費者的內心，進而建立起對品牌的好感度。
今年日本UNIQLO在母親節、父親節與《櫻桃小丸子》跨界合作，運用報紙一張一張翻閱的特性，搭配文案巧思，讓小丸子與父母各自說出總是藏在心中的話，凸顯兩代之間羞赧表達愛意的矛盾。
這個廣告放大東方人含蓄的文化特質，讓觀看者將自己對父母「說不出口的愛」，細膩投射到角色當中。因為卡通的知名度與主人翁獨特的個性，讓觀眾很容易有帶入感，又搭上節日的溫馨氛圍，這個廣告不僅在日本社群引起廣大迴響，台灣各大媒體也群起報導並有眾多網友響應。
不同於東方的內斂，西方視角的廣告則充分展現直接表達情感的文化底蘊。 P&G在2016年里約奧運推出廣告《Thank You, Mom ─ Strong》，講述每位傑出的運動選手背後，都有一位無怨無悔的母親，她的付出成就了一切。
這檔廣告透過一位又一位明星運動員的真實故事，述說「唯有堅強，才能讓所愛的人也變堅強。謝謝你，媽媽。」藉由感人的影像，傳達出P&G自豪成為每位堅強母親的後盾，也隱含你我生活中P&G無所不在。
品牌互相致敬或幽默嘲諷，只要夠有哽就能引起社群暴動
另一種讓消費者想「一瞧究竟」的行銷玩法，就屬跨品牌之間在社群上的各種交流，這種互動可以是「互相致敬」；也可以是競爭對手之間的「幽默互嘲」。
剖析這類型的行銷手法，之所以能吸引消費者關注，往往涵蓋三項元素：
第一，內容詼諧幽默，品牌之間的對話或調侃，從搏君一笑為出發點，而不是圍繞產品本身打轉。
第二，宣傳手法打破傳統廣告框架，接軌年輕世代使用媒體的行為與偏好，讓觀眾容易產生共感。
第三，積極鼓勵觀眾在社群討論、分享觀點，抓住大眾想跟上最新話題的心態，無形中幫品牌創造最大曝光。
跨界致敬的經典案例，不能不提杜蕾斯公開感謝各大品牌傑出的一手，簡單一兩句話就精準點出消費者行為，又成功致敬對方的品牌定位。被致敬的品牌接續地互動，又再次強調雙方的商品特性，加深消費者的印象。
近期還有品牌把這個概念玩得青出於藍。起司品牌芝司樂發起「找樂子」活動，除了致敬跨界元老杜蕾斯，更聯手Zespri、3M Post-it等眾多跨產業大咖品牌，成功帶動討論熱度。
從芝司樂的案例可觀察到，品牌充分掌握到「消費者越來越喜歡在社群關注有趣內容的行為」這項趨勢，因此以趣味為出發點，設計出引發網友好奇心的「段子」。
其一是發揮「有趣又賣關子」風格，讓各自品牌的文案展現對方的特色。例如芝司樂對3M Post-it說「隨時都想黏著你」，一語雙關點出3M Post-it便利貼的「黏性」；加上起司片與便利貼相似的外型毫無違和的拼接，雙方品牌的圖文合併後，更能看到一個大大的微笑，讓網友的嘴角瞬間上揚，一解煩悶的枯燥生活。
第二項匠心獨運的段子是「看似無關卻隱含巧妙共同點」。經常出現在宵夜料理的芝司樂，與多半出席「午夜場」的杜蕾斯，藉由「夜晚」這個關鍵時刻，合理地串聯起來。透過雙方的「連結」意象，不用破哽但網友看完心裡秒懂意涵：起司與杜蕾斯，為網友創造夜晚的雙重趣味。
除了互捧，當然也有品牌樂於互嗆！就像Burger King與McDonald持續多年的相愛相殺。最經典就是Burger King《華堡繞道 Whopper Detour》活動，消費者必須先下載Burger King App並開車到麥當勞的店附近，就能獲得一份華堡優惠券。充分利用大眾熱衷「幽默」的本質，即使要多繞一點路也無傷大雅，成功喚起大眾的參與熱度。
力拼「我」世代敢衝做自己風格，炫耀、挑戰我都來一份
除了品牌與品牌之間的互動，另一種有特色的行銷，是品牌與消費者的互動。老品牌想持續吸引新世代消費者的關注，靠的是不斷跟隨消費者一起進化。 Nike的「Just Do It」口號呼應「我世代」正夯，如果行銷能讓消費者展現自我，特別是融合一些「炫耀性消費」、「我敢挑戰你敢嗎？」的元素，就很容易驅使年輕人在社群上展現獨特自我的風氣。
最經典的案例是可口可樂的客製化瓶身，搭配＃ShareACoke標籤，不光只為了品牌曝光，更看準年輕世代在社群的行為就是敢秀也愛秀。新世代願意花錢購買具有獨特性和能在分享後創造互動的產品，為得就是持續受到關注。掌握年輕世代的心思，讓品牌不斷地成為他們生活的一部分，便是可口可樂歷久不衰的關鍵。
上述提及的行銷經典案例手法雖有不同，但共通點都是讓消費者心生共鳴、引發互動，進而成為品牌的擁護者與忠實顧客。這些品牌成功打破傳統行銷框架，運用巧妙的創意手法，一次又一次帶動討論話題。由此可見，不論市場環境如何更迭，行銷的本質依舊是同理消費者、保持敏銳的洞察力，同時勇於嘗試新的玩法，就能持久延續品牌價值與影響力。