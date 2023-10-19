埃及拒大量加薩難民湧入，批以色列阻援助物資；伊朗籲穆斯林國家對以實施石油禁運

NGO：以色列對敘利亞南部政府陣地發動突襲

（中央社）戰爭觀察非政府組織「敘利亞人權瞭望台組織」18日指出，以色列對飽受戰爭蹂躪的敘利亞南部一處敘國政府陣地發動突襲。

《法新社》報導，總部設於倫敦的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示：「以色列對敘利亞陸軍陣地發動攻擊後，奎乃蒂拉省（Quneitra）可聽到爆炸聲響。」這個非政府組織在敘利亞擁有龐大的資源網絡。

敘利亞人權瞭望台組織表示，戈蘭高地（Golan Heights）也傳出爆炸聲響，但未具體說明爆炸聲響來源。

埃及拒大量加薩難民湧入，批以色列阻援助物資

埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）18日宣布，他不會允許大量難民自加薩走廊湧入，還稱這將創下巴勒斯坦人從約旦河西岸逃亡至約旦的先例。

《法新社》報導，塞西與來訪的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）會談後，批評以色列空襲加薩與埃及之間的拉法關卡（Rafah crossing），導致加薩地區的240萬人民無法取得援助物資。

塞西警告，「巴勒斯坦人從加薩逃到埃及，也代表流離失所的巴勒斯坦人同樣也會從約旦河西岸（West Bank）遷往約旦」。

他強調：「這樣一來，我們及全世界正在討論的巴勒斯坦建國將變得不可能實現，因為土地還在，但人民都離開了。」

以埃雙方1978年達成「大衛營協定」（Camp David Accords）後，隔年埃及成為第1個與以色列簽署和平協議的阿拉伯國家，但塞西直指，兩國的和平如今面臨惡化風險，若有大批加薩人逃至埃及西奈半島，恐導致該地區淪為「對抗以色列的恐怖行動新基地」。

塞西建議將以色列的尼格夫沙漠（Negev Desert）作為收容加薩難民的地點，「巴勒斯坦人可以搬去那邊，直到以色列完成其所謂旨在根除（加薩）武裝團體的行動」。

塞西與蕭茲的會談正值加薩連續第12天面臨以色列轟炸，以報復巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）7日的跨境突襲。哈瑪斯的攻擊造成至少1400人喪生，其中多為平民。

加薩走廊約有3000人死亡，當地的電力、糧食、水及燃料也幾乎用罄。與此同時，讓援助物資經由拉法關卡進入加薩的壓力與日俱增。

塞西指出，埃及並未關閉關卡，不過「地面情勢發展及以色列持續轟炸巴勒斯坦那側的關卡，阻礙了（援助）行動」。

據報導，數百輛載有救援物資的小貨車已在關卡的埃及那側等了6天之久；以色列已4度空襲拉法關卡。

蕭茲告訴媒體記者，德國與埃及正共同努力，以確保人道救援儘快進入加薩。

另一方面，塞西呼籲「國際社會立即介入」，避免危險的軍事情勢升溫至失控局面。蕭茲則重申，德國尋求避免中東戰火爆發，並警告黎巴嫩真主黨（Hezbollah）及伊朗切勿再次介入這波以巴衝突。

加薩醫院遇襲數百死，俄羅斯阿聯要UN召開緊急會議

巴勒斯坦自治區加薩市（Gaza City）一座醫院遇襲，造成數百人喪生後，一名俄國外交官表示，俄羅斯及阿拉伯聯合大公國今天要求聯合國（UN）安全理事會召開緊急會議。

《法新社》報導，俄羅斯駐聯合國副大使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）在通訊軟體Telegram表示：「俄羅斯和阿聯已要求聯合國安理會於18日早上針對加薩一座醫院遇襲召開緊急公開會議。」

安理會16日否決由俄羅斯提出一項譴責中東地區暴力不斷加劇的決議案。與會代表拒絕為內容未點名巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）突襲以色列造成至少1400人喪生的動議背書。

「哈瑪斯」7日對以色列發動突襲後，以色列隨即以空襲進行報復，造成約3000名加薩人民死亡。

加薩市一座醫院今天遇襲，造成約500名巴勒斯坦人喪生，以色列軍方否認轟炸這座醫院，並指控加薩的恐怖分子是真凶。這是以色列連日空襲以報復「哈瑪斯」跨境突襲以來，死傷最嚴重的單一事件。

此外，聯合國安理會預計將針對另一項由巴西提出的決議案進行表決，這項文件使用毫不含糊的語言譴責這個伊斯蘭武裝組織，看似將獲得更多支持。投票原定今天傍晚進行，但已延至18日下午。

伊朗呼籲穆斯林國家，對以色列實施石油禁運

伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）18日表示，伊斯蘭合作組織（OIC）成員應對以色列實施石油禁運及其他制裁，並且驅逐所有以色列大使。

《路透社》報導，加薩走廊（Gaza Strip）一家醫院17日晚間爆炸，造成大量巴勒斯坦人死亡，伊斯蘭合作組織正在沙烏地阿拉伯城市吉達（Jeddah）召開緊急會議，討論情勢升高的以巴衝突。

伊朗外交部發表聲明指出：「（伊朗）外交部長呼籲所有伊斯蘭國家，對以色列實施立即且全面的禁運，包括石油制裁。」

這份聲明還提及：「此外，如果已與這個猶太復國主義政權（以色列）建立關係，應驅逐以色列大使。」

哈瑪斯攻擊以色列，《法新社》統計至少170外國人喪命

哈瑪斯7日攻擊以色列，大量外國人死傷或淪為人質。《法新社》統計，經各國當局證實不幸喪命的外國人至少170人，其中許多人也有以色列國籍。以色列軍方16日證實199人遭綁架。

目前已知情況如下：

美國：31死、13人失蹤，並有人遭綁架

美國白宮17日晚間表示，自巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」上週發動攻擊後，至少有31名美國公民喪命，另有13名美國人下落不明。美國總統拜登17日表示，被哈瑪斯拘留的人當中有美國人。