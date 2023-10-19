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2023/10/19,
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台灣廠商助攻華為突破美國封鎖？《彭博社》：美中晶片大戰，台灣是「破口」

台灣廠商助攻華為突破美國封鎖？《彭博社》：美中晶片大戰，台灣是「破口」
在美中晶片大戰越演越烈的背景下，即便台廠未碰觸到美國半導體禁令紅線，但政治上的紅線，就在腳邊。Photo Credit: AFP / BBC News

我們想讓你知道的是

李忠憲表示，《彭博》的記者告訴他說，在華為晶片廠區看到整片廠區幾乎台籍工程師，「覺得非常驚訝」。前陣子美國頒布禁止美籍公民參與中國半導體禁令當天，據他所知，所有同中國半導體業務有關的美籍工程師，或持綠卡的台灣人，皆即刻中斷與中國半導體公司的聯繫。「因此，台灣經濟部說『無涉關鍵技術』，可能太過輕鬆了。」

美中晶片大戰越演越烈，台灣一向被視為「美國隊」的重要成員，但月初傳出有台廠協助中國電子巨擘華為在廣東深圳興建晶片廠，消息在台灣政壇及科技界捲起千堆雪。

美國媒體彭博社日前在調查報導中點名四家台廠，質疑美國對中國半導體封鎖的「破口」有可能就是台灣。四家廠商隨即發聲明稱，業務未直接接觸到半導體關鍵製程，一切合乎台灣法令。

此前，華為今年九月在美國重重圍堵之下，無預警發售7奈米5G智慧型手機，引發白宮制裁中國高科技發展是否失靈之激辯。陷入尷尬的美國政府隨後宣布，再次展開「地毯式搜查」華為在全球布局的產業鏈。

有分析認為，台灣廠商即便未違反美國半導體禁令，但在美中貿易大戰的背景下，恐怕已經觸及了美國敏感的神經。

台廠協助華為是否合法？

根據彭博社報導，被點名的四家台灣大廠崇越科技、漢唐集成、亞翔工程及矽科宏晟，主要做機電工程、無塵室系統等，它們正在深圳參與華為蓋晶片廠，在硬體設備上與華為簽約合作。

外界關注此舉是否違法，台灣官方似乎立場搖擺。經濟部長王美花起初表示，四家公司參與的部分無涉半導體技術，引發議論。隔日，王美花又稱已要求四家公司提出說明，並表示若在中國工作的項目和當初台方核准投資的項目不合，依法最高可罰新台幣2500萬元。

中國購買了全球生產的50%以上的晶片

Photo Credit: Getty Images / BBC News

中國購買了全球生產的50%以上的晶片。

半導體研究者、華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）瓦德瓦尼AI和先進技術中心主任葛瑞格艾倫（Gregory Allen）向BBC中文分析，台灣位於全球半導體產業的前沿，特別是在建造和營運晶片廠方面領先群雄，因此有關台廠幫華為蓋晶圓廠，即便僅限建築或硬體設施根據美國或台灣法律，這不一定是非法的。

但艾倫表示，即使合法，他也不建議這樣做。他透過電郵對記者強調，華為與台灣淵源深厚，但並非密不可分，「事實上，華為目前正在努力減少或消除對美國和台灣的依賴。而華為的成功不符合台灣的戰略利益」。

台灣半導體專家、《晶片島上的光芒》作者林宏文向BBC中文解釋，中國市場需要台灣半導體設備及產品，一直不是什麼秘密。台灣半導體產業在疫情期間出口量暴增，在2022年創下近七年來出口總值新高，最大的出口市場就在中國，佔比近六成，遠高於美國市場。

針對此次台廠與華為事件，林宏文強調，基本上還是需要確認這些廠商有沒有使用美國禁止在中國使用的關鍵技術。他表示，這四家大廠商有些還是在台灣上市的大公司，在中國什麼能做什麼不能做，應該都有經過法律評估，不大可能違背美台的法律去工作。

不過，林宏文也同意，在近年美中半導體大戰的背景下，現在有關華為的任何合作都十分敏感，特別是華為之前5G手機橫空出世，確實影響到美國，讓美國更嚴格檢查中國半導體公司的產業鏈。

至今，北京尚未對此事有所回應，但近來針對美國制裁一直反應強硬。9月20日，中國外交部發言人毛寧稱中國「一貫反對美方泛化國家安全概念，打壓中國企業。這種歧視性和不公平的做法，破壞自由貿易原則和國際經貿規則。」

兩岸科技界如何避過禁令？

華為作為中國電子科技龍頭，在半導體及相關電信技術不斷突破，也是美國自前總統川普上台後一直壓制的主要目標之一。此次台廠商被美媒披露承包華為工程，外界並不意外，甚至有評論稱，這是美國對台灣半導體公司發出示警信號。

Huawei booth

Photo Credit: Getty Images / BBC News

華為否認其通訊技術會對英國或任何國家造成風險。

CSIS全球半導體研究研究者艾倫表示，本月剛出爐的一份調查報告就認為，華為和中芯科技以許多策略突圍美國禁令，比如使用「非原廠」的美國電子設計自動化（EDA）軟體，又設立「空殼公司」再與美國出口商合作，又或者在採購時美國零件時宣稱擴增28奈米產線（而非7奈米晶片）以取得產品等等，成功避開美國法令制裁。

報告稱，這些來自中國的空殼公司，或者「表面無關聯」的許多中國公司，聯合組成了複雜的供應商網路，開始向國外廠商購買設備與零件，也躲開了美國制裁。報告的結論說，這就是華為與中芯公司能順利取得設備與零件，而且早在拜登宣布出口管制措施之前，中芯就已經完成7奈米晶片大部分的開發工作，進而囤積大量零件與原料的原因。

有分析稱，相似策略，也用在台廠與中國半導體的合作關係上。

台灣資深財經評論者謝金河就說，為了技術突圍，北京正在借力使力與台灣若干公司合作，譬如讓台灣的科技大廠在中國設立子公司，再用子公司將台灣技術「借」過去大陸，或讓台灣一些科技公司在大陸A股市場掛牌等。他認為，台灣公司或有可能成為美國堵中國半導體戰略下最大的缺口。

目前為止，華為沒有針對相關指控有任何回應，BBC目前無法獨立核實相關評論。

然而台灣也有聲音認為，台商夾在美中貿易戰中間，逼後者選邊站並不公允。台灣資策會資深產業顧問陳子昂向公共電視採訪稱，若因地緣政治，讓大企業不得不選邊站，進而影響營收，「當然就會影響到台灣的出口，也包含了我們整體的GDP，這都不是大家樂見的結果」。

事實上，台灣政府2015年曾討論應否開放中資入股台灣IC晶片設計產業。彼時中國紫光集團高層曾拜訪台北，並揚言買下台灣半導體龍頭台積電，也同時啟動併購大廠聯發科，震撼兩岸科技界，有關議案後來在台灣各方壓力下及政黨輪替後告吹。


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