台灣廠商助攻華為突破美國封鎖？《彭博社》：美中晶片大戰，台灣是「破口」
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李忠憲表示，《彭博》的記者告訴他說，在華為晶片廠區看到整片廠區幾乎台籍工程師，「覺得非常驚訝」。前陣子美國頒布禁止美籍公民參與中國半導體禁令當天，據他所知，所有同中國半導體業務有關的美籍工程師，或持綠卡的台灣人，皆即刻中斷與中國半導體公司的聯繫。「因此，台灣經濟部說『無涉關鍵技術』，可能太過輕鬆了。」
美中晶片大戰越演越烈，台灣一向被視為「美國隊」的重要成員，但月初傳出有台廠協助中國電子巨擘華為在廣東深圳興建晶片廠，消息在台灣政壇及科技界捲起千堆雪。
美國媒體《彭博社》日前在調查報導中點名四家台廠，質疑美國對中國半導體封鎖的「破口」有可能就是台灣。四家廠商隨即發聲明稱，業務未直接接觸到半導體關鍵製程，一切合乎台灣法令。
此前，華為今年九月在美國重重圍堵之下，無預警發售7奈米5G智慧型手機，引發白宮制裁中國高科技發展是否失靈之激辯。陷入尷尬的美國政府隨後宣布，再次展開「地毯式搜查」華為在全球布局的產業鏈。
有分析認為，台灣廠商即便未違反美國半導體禁令，但在美中貿易大戰的背景下，恐怕已經觸及了美國敏感的神經。
台廠協助華為是否合法？
根據《彭博社》報導，被點名的四家台灣大廠崇越科技、漢唐集成、亞翔工程及矽科宏晟，主要做機電工程、無塵室系統等，它們正在深圳參與華為蓋晶片廠，在硬體設備上與華為簽約合作。
外界關注此舉是否違法，台灣官方似乎立場搖擺。經濟部長王美花起初表示，四家公司參與的部分無涉半導體技術，引發議論。隔日，王美花又稱已要求四家公司提出說明，並表示若在中國工作的項目和當初台方核准投資的項目不合，依法最高可罰新台幣2500萬元。
半導體研究者、華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）瓦德瓦尼AI和先進技術中心主任葛瑞格艾倫（Gregory Allen）向《BBC中文》分析，台灣位於全球半導體產業的前沿，特別是在建造和營運晶片廠方面領先群雄，因此有關台廠幫華為蓋晶圓廠，即便僅限建築或硬體設施根據美國或台灣法律，這不一定是非法的。
但艾倫表示，即使合法，他也不建議這樣做。他透過電郵對記者強調，華為與台灣淵源深厚，但並非密不可分，「事實上，華為目前正在努力減少或消除對美國和台灣的依賴。而華為的成功不符合台灣的戰略利益」。
台灣半導體專家、《晶片島上的光芒》作者林宏文向《BBC中文》解釋，中國市場需要台灣半導體設備及產品，一直不是什麼秘密。台灣半導體產業在疫情期間出口量暴增，在2022年創下近七年來出口總值新高，最大的出口市場就在中國，佔比近六成，遠高於美國市場。
針對此次台廠與華為事件，林宏文強調，基本上還是需要確認這些廠商有沒有使用美國禁止在中國使用的關鍵技術。他表示，這四家大廠商有些還是在台灣上市的大公司，在中國什麼能做什麼不能做，應該都有經過法律評估，不大可能違背美台的法律去工作。
不過，林宏文也同意，在近年美中半導體大戰的背景下，現在有關華為的任何合作都十分敏感，特別是華為之前5G手機橫空出世，確實影響到美國，讓美國更嚴格檢查中國半導體公司的產業鏈。
至今，北京尚未對此事有所回應，但近來針對美國制裁一直反應強硬。9月20日，中國外交部發言人毛寧稱中國「一貫反對美方泛化國家安全概念，打壓中國企業。這種歧視性和不公平的做法，破壞自由貿易原則和國際經貿規則。」
兩岸科技界如何避過禁令？
華為作為中國電子科技龍頭，在半導體及相關電信技術不斷突破，也是美國自前總統川普上台後一直壓制的主要目標之一。此次台廠商被美媒披露承包華為工程，外界並不意外，甚至有評論稱，這是美國對台灣半導體公司發出示警信號。
CSIS全球半導體研究研究者艾倫表示，本月剛出爐的一份調查報告就認為，華為和中芯科技以許多策略突圍美國禁令，比如使用「非原廠」的美國電子設計自動化（EDA）軟體，又設立「空殼公司」再與美國出口商合作，又或者在採購時美國零件時宣稱擴增28奈米產線（而非7奈米晶片）以取得產品等等，成功避開美國法令制裁。
報告稱，這些來自中國的空殼公司，或者「表面無關聯」的許多中國公司，聯合組成了複雜的供應商網路，開始向國外廠商購買設備與零件，也躲開了美國制裁。報告的結論說，這就是華為與中芯公司能順利取得設備與零件，而且早在拜登宣布出口管制措施之前，中芯就已經完成7奈米晶片大部分的開發工作，進而囤積大量零件與原料的原因。
有分析稱，相似策略，也用在台廠與中國半導體的合作關係上。
台灣資深財經評論者謝金河就說，為了技術突圍，北京正在借力使力與台灣若干公司合作，譬如讓台灣的科技大廠在中國設立子公司，再用子公司將台灣技術「借」過去大陸，或讓台灣一些科技公司在大陸A股市場掛牌等。他認為，台灣公司或有可能成為美國堵中國半導體戰略下最大的缺口。
目前為止，華為沒有針對相關指控有任何回應，《BBC》目前無法獨立核實相關評論。
然而台灣也有聲音認為，台商夾在美中貿易戰中間，逼後者選邊站並不公允。台灣資策會資深產業顧問陳子昂向《公共電視》採訪稱，若因地緣政治，讓大企業不得不選邊站，進而影響營收，「當然就會影響到台灣的出口，也包含了我們整體的GDP，這都不是大家樂見的結果」。
事實上，台灣政府2015年曾討論應否開放中資入股台灣IC晶片設計產業。彼時中國紫光集團高層曾拜訪台北，並揚言買下台灣半導體龍頭台積電，也同時啟動併購大廠聯發科，震撼兩岸科技界，有關議案後來在台灣各方壓力下及政黨輪替後告吹。
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【馬力歐陪你喝一杯】2023 TCCF PITCHING—讓一個好故事躍上螢幕的遠征隊，集合！
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今年的TCCF Pitching提案大會，為優秀影視企劃而誕生。活動分為「Project to Screen」及「Story to Screen」兩大單元——Project to Screen對全球開放提案，無論是長片、影集、動畫、紀錄片⋯⋯，只要是具有國際市場潛力與發展性的優秀企劃都可以報名。而今年首次舉辦的Story to Screen「故事專場」，邀請國內已發行的故事作品參與提案，共有 10 部作品入選，包括4件漫畫、6件出版作品，創意能量驚人。
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一部影視作品出現在螢幕上之前，經歷了漫長的籌備、拍攝、後製⋯⋯等過程，但是你知道要啟動這些環節，那個讓宇宙誕生的瞬間的大爆炸是什麼嗎？答案是「影視開發」。影視開發是指影視作品拍攝前期的準備工作，主要包括選擇題目，這可能是編劇、導演的創意，或是根據市面上的小說或漫畫進行IP改編而來。選定題目後，再與編劇合作將題材文本化，進而形成完整劇本以進行拍攝。
無論原創或改編，開發是一切影視作品的起點。原創內容行之有年，而 IP（Intellectual Property）改編在當今影視製作領域中，變得越來越常見而且重要。在某種程度上，IP改編具有商業保障、角色與情節基礎、品牌延伸等優勢。但是，雖然IP改編有許多好處，與此同時也存在著創作上的限制和挑戰。僅僅是如何在忠實於原作，與符合新媒介的使用者體驗之間的拿捏，那微妙的平衡常常讓創作者傷透腦筋。
今年的TCCF Pitching提案大會，為優秀影視企劃而誕生。活動分為「Project to Screen」及「Story to Screen」兩大單元——Project to Screen對全球開放提案，無論是長片、影集、動畫、紀錄片⋯⋯，只要是具有國際市場潛力與發展性的優秀企劃都可以報名。而今年首次舉辦的Story to Screen「故事專場」，邀請國內已發行的故事作品參與提案，共有10部作品入選，包括4件漫畫、6件出版作品，創意能量驚人。
擔任這次「故事專場」評審的有戲娛樂股份有限公司總經理莊啟祥以及牽猴子股份有限公司共同創辦人王師，對於台灣的影視製作在開發階段有什麼樣的觀察，在擔任評審的過程中又有哪些想法？一起來看看吧。
用我們自己的聲音，為世界說好一個故事
在進一步了解TCCF Pitching提案大會努力的目標之前，王師先說明了台灣目前的影視開發是怎麼一回事：「以台灣電影為例，更常見的是圍繞創作者而生，可能有一個要討論的議題，或者想要講述他們的故事，或對某些現象的觀察，然後創作文本，通過籌集資金和人才來製作作品。由於電影是一項巨大的投資，從策劃到籌資，到製作，再到發行，整個過程可能長達三到十年，或者更長。」這樣漫長的時程，如果沒有一個很好的管理機制，對創作者來說非常傷神傷財。而且不管是創作者或投資方，都面對著一個更現實殘酷的問題：當作品走過漫長的製作旅程之後，他們的市場／觀眾在哪裡？
擁有非常豐富影視開發經驗的莊啟祥Shawn，根據他二十多年來對國片的觀察提出想法：「對於國片的選擇題材，觀眾可能會使用最高標準，比如對於動作片或科幻片，觀眾可能會預先有評判，覺得動作技術、特效動畫都無法與好萊塢相比。所以國片在選題時會遇到很大的阻礙，這也是為什麼有人戲稱國片只能拍『8+9』、鬼片或愛情片的原因。」話說回來，台灣觀眾對題材、內容的開放程度和包容性，也是我們的市場特色。台灣觀眾向來很願意透過各種影展或院線，欣賞到世界各地的各種作品，從好萊塢的動作、英雄大片，到獨立製作，以藝術表現為主體作品等等。但問題就在於，觀眾的時間和金錢有限，他在付出兩小時和一張電影票時，需要作出選擇。創作者在這樣一個開放的市場中，就需要與全球的最佳作品競爭。
王師說：「假設當硬體設備可以支持我們拍出任何內容，那我們思考的，應該是如何將這些內容與我們的文化脈絡相結合，而非單純模仿。」並舉例道：「如果台灣要拍科幻片，我們有科幻小說基礎嗎？我們的科幻想像是什麼？我們可能不會拍像《ID4》那樣的外星人入侵片，因為外星人不太可能選擇攻擊台北。我認為在轉換這些類型時，我們必須找到本土的基因和脈絡，這樣才能在有意義的敘事上發展，而非單純模仿。」
在台灣影視工業升級的過程中，「定義自己的文化」是一個重要的基礎工作，PITCHING提案大會的設計，也為了這個面向而存在。讓創作者利用這個機會整理思緒，強調團隊和文本故事內容的特色，什麼地方才是吸引人們的注意的特點，增加開發可能性。在這個時代，創作者除了創作，還需要學習和經驗，因為當全世界的作品都在我們眼前，創作者如何能夠更有效率的與市場對話，變得非常重要。
故事力x 執行力，缺一不可
今年在PITCHING提案大會的亮點之一「故事專場」，邀請國內已發行的故事作品，參與公開提案，如出版、漫畫、遊戲、表藝等等具市場和影視化潛力的故事內容，希望這些作品有機會被更多買家看見，也期待促成更多改編開發機會，讓作品發揮更大的產值。王師和Shawn在「故事專場」中擔任評審，選出了10部優秀的作品。對兩位評審來說，從軟硬體設備是否可以支持創作內容被執行，到內容題材是否具有市場性，都是影響整個製作是否可以健全發展的要素。換句話說，「讓優秀的題材能夠在合理的時間內被良好的執行」成為兩位評審的評選準則。
回應之前所談到的「自己的文化」，兩位評審都特別提出一些例子，來說明為什麼這樣的題材／內容可能機會更大。Shawn提到：「這次有一個短篇網路故事是關於職場的，講述了一個年輕人在職場的經歷和感受，很能讓人對自己的處境感同身受，帶入感很強，我覺得這是一個非常有趣和值得推薦的故事。」的確，放大生活中的細節，呈現出屬於自己、屬於當地的獨特文化，永遠都是最迷人的。因為那樣的故事，幫助了觀眾去重新經驗、反省自己的狀態，往往能造成很大的迴響跟討論。而王師則看到了一部漫畫的可能性：「這部漫畫主要在講述白色恐怖的受害者故事，我看到的是，以漫畫作為媒介，將那些通常被視為沉重的歷史和命運問題，輕輕舉起，重重放下。那個力道是很驚人的。」近年來，有許多創作者透過不同的方式，以漫畫、動畫、舞台劇，甚至兒童劇等媒介，努力和大眾溝通，重新建構我們這一代人對台灣和歷史的理解。這種努力可能會在未來5到10年，甚至20年內持續發展，成為一個重要的方向。「關鍵還是在於如何以吸引人的方式講述故事，讓這樣的價值獲得普世的共鳴。」王師說。
我有好故事，你能換個方式說嗎？
談到IP改編，兩位評審不約而同的表示，這個過程可以說是痛並快樂著。使用現有的IP改編有幾個優點。首先，有了基礎故事，創作的速度加快，前期溝通更為方便、更容易聚焦，甚至可以說是已經完成了某部分的前期市場測試，從現在市場和讀者反饋中，改編者可以更好地了解故事的優點和不足之處。不過，所謂成也蕭何敗也蕭何，已經有粉絲群的作品，就要扛起原著粉絲對改編作品有很高期望的壓力，有些粉絲更可能覺得這部作品不應該被改編。尤其漫畫這種已經視覺化的作品，改編者可能要面對的，是更為嚴格的檢視和要求。另外，原作者對改編的態度也不太一樣，有些作者態度開放，可能只要有足夠的報酬就願意授權，而有些作者可能想保護自己作品的原貌，不願意看到它被改編得面目全非。在每個人心中對原著都有一個想像的狀態下，改編者需要既要尊重原著，又要發揮自己的想像力、充分利用新媒介的優勢，挑戰的難度只有不斷疊加，好像無止無盡。
王師說：「從現有IP進行改編有其優點，比如已有的名氣和商業價值。此外，一個長期存在的IP，意味著它的世界觀和人物刻畫都已經相當成熟，要根據新媒介的體裁，重新建構出一個龐大世界觀和多元人物，過程可能會加倍的痛苦，但對於需要量產作品的影視產業來說，這是必要的。」
王師更以現象級遊戲《返校》為例，解釋了原作和改編之間如何相輔相成。在改編過程中，原創者赤燭給予改編團隊很大的自由空間，更提供了許多原始遊戲開發時的資料，包括美術、場景設定等等，這些對導演和編劇都非常實用。雖然遊戲和電影的敘事方式有所不同，必須捨去一些遊戲元素，但電影有自己可以發揮的優點。要發揮這些優點，就必須建立在原作和改編之間的信任度，於是，溝通和尊重非常重要，不僅要了解彼此的工作、看待作品的方式、創作的過程，越是能夠好好的建立這些默契，就越是就能做出接近理想的改編。
亞洲最佳原創內容，在台灣
「PITCHING提案大會不只為產業發展帶來正面機會，而且本身也經歷了一場升級，不管是提案作品的形式或是內容，今年容納進來的範圍都變得更大了，顯示了文策院的企圖心和規劃力。」Shawn說。文策院的鼓勵，讓更多創作者可以從不同角度，思考提案的類型和來源，再加上文策院所提供的提案發表空間、獎金，以及配套的培訓過程、提案技巧工作坊等等，對創作者在事前準備和心理建設方面，都非常有幫助。「我當然期待每一年，都有更多的作品和提案呈現，即便某些方面可能不完善，也可以進行微調。培養一個文化跟創作一樣，不斷的、一點一點的往前，我們永遠沒有最好，只有更好。」王師總結道。
文策院致力於創造一個多元和包容的平台，讓不同類型的作品和創意都能夠得到展示和發展的機會。從長片、紀錄片到動畫片，甚至包括IP改編，以市場需求和國際潮流作為標準，海納各種可能性，反映出文策院對於推動文創產業多元發展的堅定承諾和企圖心。
展望未來，文策院期許PITCHING提案大會能持續成為一個促進產業發展和交流的重要平台。這不僅僅是一個年度活動，而是一個長期、持續的計劃，不斷進化和完善，更好地提升創作者和產業動能，讓國際合作夥伴看見台灣豐沛的創作能量，成為尋找亞洲原創內容的最佳選擇。
2023 TCCF 創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw