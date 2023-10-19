美眾院議長投票連兩輪失利，川普盟友喬登反對票不減反增

美眾院議長投票又難產，川普盟友喬登二度失利

（中央社）美國聯邦眾議院今天（當地時間18日）再為新議長人選進行投票，前總統川普的盟友共和黨強硬派眾議員喬登（Jim Jordan）再次失利，未登上議長寶座。

《法新社》報導，自美國前眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）3日遭共和黨極右派拉下台以來，眾院一直處於停擺狀態，無法處理迫在眉睫的政府關門危機，或中東戰爭問題。

喬登在今天的眾院議長投票中，只能承受4名共和黨同僚跑票，但最後有22名共和黨議員反對他出任議長，比昨天首輪投票的反對票多出兩票。

在昨天的眾院議長投票中，有20名共和黨議員與民主黨聯手，否決由喬登出任議長，導致他未能取得當選門檻的過半票數。

在此之前，掌控眾院多數席次的共和黨人曾提名黨內眾議員史卡利塞（Steve Scalise）出任議長，但他未獲得足夠票數。相較於喬登，史卡利塞獲得許多資深共和黨人及建制派的支持。

喬登是川普（Donald Trump）的追隨者，而川普目前醜聞纏身。共和黨溫和派對喬登的極右派政治立場持謹慎態度。

美眾院議長投票連兩輪失利，川普盟友喬登仍樂觀

美國前總統川普盟友、共和黨籍眾議員喬登角逐眾院議長，今天第2輪投票依然失利，且反對票數由20增至22。但喬登表示，相信先前支持他的選票會回流，將持續對話溝通。

美國聯邦眾議院議長懸缺進入第16天，代表俄亥俄州的喬登雖積極拉攏黨內反對派，今天第2輪投票只翻轉先前2張反對票，反丟4張支持票，最後以199票再度與議長寶座擦身而過。

喬登昨日首輪投票獲得200票。共和黨與民主黨目前在眾議院各占221席、212席，在全員出席情況下，喬登至少須取得217票，才能跨越當選門檻。

雖然今天反對票數不減反增，但喬登仍維持樂觀，表示他會繼續選。

他受訪時說：「我們今天增加一些票，掉了一些票，但他們之前曾投給我，我認為他們會再回來。我們會持續與議員同仁對話，繼續努力。」

眾議院今晚前預計不會再舉行另一輪議長投票，最快要等到明日中午。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導指出，今天改投反對票的共和黨人布坎南（Vern Buchanan）、佛格森（Drew Ferguson）、米勒-米克絲（Mariannette Miller-Meeks）及史陶柏爾（Pete Stauber），跟先前反對喬登的議員背景不同。

報導分析，這4人既非眾院撥款委員會或軍委會成員，也非中間溫和派，亦不是來自競爭激烈選區。但他們有個重要共通點，就是都是2020年少數投票認證總統拜登（Joe Biden）勝選的共和黨人。

現年59歲的喬登屬強硬保守派，多被視為川普盟友。2020年落敗的川普不願服輸，喬登一路相挺；前眾議院議長麥卡錫3日被共和黨極右派拉下馬，川普也立即表態支持喬登角逐議長。

不過，喬登立場讓不少黨內同志緊張。部分人憂心他若當選議長，將大幅刪減政府預算，包括援烏預算，甚至導致聯邦政府關門；另一部分反對喬登的人，則是因為不滿共和黨極右派罷免麥卡錫。

由於議長持續難產、聯邦政府11月17日恐再次面臨關門危機，眾議院內開始出現希望透過暫時擴大臨時議長麥亨利（Patrick McHenry）權力，讓他得以推進重大法案的聲音。

但共和黨內對這項提議意見分歧。部分議員持開放態度，部分則擔心這恐立下危險先例；民主黨人尚未決定採取何立場。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航