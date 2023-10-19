侯辦：若拒納民主初選，民眾黨須為藍白破局負責，柯文哲：合作要贏才有用，別導致民進黨又單獨過半
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針對戴于文指「民眾黨已經提出兩個版本讓國民黨選一個，國民黨不只可以二選一，裡面的內容都還可以談」，侯友宜競辦發言人黃子哲表示，這根本邏輯不通、玩文字遊戲，實際上就是把「完全依照他們方案」，當成雙方2次會面唯一前提。
侯辦：若拒納民主初選，民眾黨須為藍白無法合作負責
（中央社）藍白合談不攏，民眾黨總統參選人柯文哲陣營堅持以全民調決定最強人選。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室18日說，如果完全排除「開放式民主初選」的提案，沒有任何折衷方案，實在難以接受，民眾黨就必須為藍白無法合作負起責任。
柯文哲競選辦公室發言人戴于文18日上午表示，藍白合沒有破局，只要國民黨釋出善意，用民眾黨提出的民調方案討論細節，馬上就可以辦辯論與民調，並推出在野最強人選。
侯友宜競辦發言人黃子哲下午回應指出，早在16日就提出雙方討論折衷方案的建議，希望能在3天內會談，但民眾黨17日仍堅持只能無條件接受他們的方案，否則沒有第2次會談，不接受就免談，沒有任何空間，等同徹底拒絕侯辦討論折衷方案的建議。
黃子哲說，民眾黨現在刻意找各種理由拖延會談時間，企圖讓侯方提出「開放式民主初選」，因時間緊迫無法進行，屆時再強迫只接受他們的方案。但人民的眼睛是雪亮的，如果完全排除侯方提案，沒有任何折衷方案，侯方實在難以接受，民眾黨就必須為藍白無法合作負起責任。
針對戴于文指「民眾黨已經提出兩個版本讓國民黨選一個，國民黨不只可以二選一，裡面的內容都還可以談」，黃子哲表示，這根本邏輯不通、玩文字遊戲，實際上就是把「完全依照他們方案」，當成雙方2次會面唯一前提。
黃子哲說，侯辦執行長金溥聰及國民黨秘書長黃健庭在14日雙方會談中提出「開放式民主初選」方案，並希望進一步磋商。但柯辦總幹事黃珊珊當下表示，她代表競選辦公室、不代表黨部，且民眾黨是集體領導，所以她無法立即回應，須帶回去討論。因此金溥聰才會想了解黃珊珊到底代表誰召開17日的記者會。
黃子哲強調，關於在野整合，侯辦與國民黨中央一向有共識，並一同對外發言，無論是會談或召開記者會前，黃健庭都親自參與討論，金溥聰也都先和侯友宜及國民黨主席朱立倫通話，所以民眾黨如果蓄意把金溥聰當成目標、試圖轉移焦點，想塑造金溥聰是阻撓藍白會談主要障礙，這樣的手法是「司馬昭之心，路人皆知」，大家都看在眼裡。
黃子哲表示，仍在等待民眾黨善意，也已先提出雙方商討折衷方案的建議，如果民眾黨繼續強硬堅持只能依照他們的方案進行，毫無討論空間，「怎麼談得下去」，相信藍營支持者無法接受，多數支持藍白合作民眾也會感到失望。
柯文哲：合作要贏才有用，別導致民進黨又單獨過半
藍白整合卡關，台灣民眾黨總統參選人柯文哲18日表示，合作要能贏才有用，合作不能贏有什麼用；他相信很多國民黨區域立委感到焦慮，不要原本立院可三黨不過半，結果因總統大選導致下屆民進黨又單獨過半。
國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室18日說，如果完全排除「開放式民主初選」的提案，沒有任何折衷方案，實在難以接受，民眾黨就必須為藍白無法合作負起責任。
柯文哲18日下午出席第一屆台灣永續金獎表揚典禮，並於會前受訪談及藍白整合議題。
媒體詢問如何看待侯辦認為民眾黨須為藍白無法合作負起責任。柯文哲表示，先決定戰略再決定戰術，民眾黨想得是如何贏過民進黨總統參選人賴清德並且政黨輪替，但國民黨想得是如何贏過他；大家心裡都有數，做各種排列組合去測民調，合作是要能夠選贏，只是參選但不會贏不行。
媒體詢問，藍白合談判不順利，是否換人談比較好。柯文哲表示，國民黨一直在想一套比賽規則贏過柯文哲，但他認為要誠實面對問題，怎麼組織團隊才會贏。
柯文哲表示，他覺得很好笑，國民黨用民調把鴻海創辦人郭台銘幹掉，國民黨也用民調決定2020年總統候選人，這次突然不要，大家心裡有數，但還是那句話，「合作要能贏才有用，合作不能贏有什麼用。」
媒體詢問，是否與侯友宜當面談比較好。柯文哲表示，也是可以，他回去考慮看看。
話鋒一轉，柯文哲說，最近他在研讀國民黨主席朱立倫送他的一些資料，例如聯合政府在華人歷史上從來沒有做過，台灣又不像芬蘭、德國有很多內閣制與聯合政府經驗；而聯合政府有各種配對，例如若賴清德當選，行政院長有各種組合，哪一種會造成憲政危機，這他以前從沒想過。
柯文哲也說，目前沒有閣揆同意權，很容易出現少數政府，例如2000年扁政府憲政卡卡，內閣制雖是理想，但如何過度仍需思考。他也說，目前沒有「總統提名行政院長須經立法院過半同意」的規定，但認為可透過假投票創造憲政慣例。
媒體追問，是否藍白合破局的可能性比較大。柯文哲並未正面回應，但表示很多國民黨區域立委感到焦慮，並認為區域立委也可談合作，「不要搞到最後，本來希望立法院三黨不過半，結果因為總統大選影響，連立法院又讓民進黨單獨過半，這機會很大」。
媒體也詢問，目前與郭台銘合作是否順利。柯文哲表示，郭台銘那邊比較簡單，不像國民黨，他常納悶國民黨到底誰是老闆，例如侯辦執行長金溥聰的談話，但侯辦否認，也與朱立倫講得不同，因此他每次都很困惑。
國民黨呼籲民眾黨重回談判桌，避免以放話代替對話
藍白陣營整合仍無共識，國民黨18日呼籲，各方應避免以「放話代替對話」，期待能在共同理念下，達成彼此都可以接受的方案，方能回應台灣人民想要政黨輪替的主流民意。
外界關注藍白合進度，國民黨提出開放式民主初選方案，來決定最終在野的總統人選，但民眾黨不願接受。柯文哲競選總幹事黃珊珊17日則公布民眾黨建議全民調模式方案，表示參考國民黨、民進黨過去總統初選民調方式，分為A、B兩案。藍、白各有主張，也使得雙方合作進度持續卡關。
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