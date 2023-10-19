加薩醫院遇襲數百死，美情資：攻擊物來自武裝分子陣地；以色列鬆懈戒備遭血洗，納坦雅胡戰後恐難續任總理

加薩醫院遇襲數百死，美情資：攻擊物來自武裝分子陣地

（中央社）美國白宮18日說，情報顯示加薩（Gaza City）一間醫院遇襲並非以色列所為，總統拜登（Joe Biden）也說，這似乎是「恐怖團體」發射火箭失敗後擊中醫院所致。

《法新社》報導，以色列堅稱17日沒有空襲加薩醫院導致數百人死亡，拜登支持以色列的說法。巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）則指稱以色列犯案。

白宮國家安全會議（NSC）發言人華森（Adrienne Watson）在社群媒體上表示：「我們仍持續蒐集消息，但根據對空拍影像、攔截和公開來源消息所做分析，我們目前的評估是，昨天加薩醫院爆炸事件並非以色列所為。」

美國聯邦參議院情報委員會（Senate Intelligence Committee）在檢視相關情報後，也呼應拜登的看法。

參院情報委員會民主黨籍主席華納（Mark Warner）和共和黨籍副主席盧比歐（Marco Rubio）在聲明中表示：「根據這項情資，我們確信爆炸事件是武裝恐怖分子火箭發射失敗所致，而非以色列空襲。」

《紐約時報》引述美國官員報導，美國情資包括衛星和紅外線數據，顯示加薩境內的武裝分子陣地發射出一枚物體。

報導說，以色列官員向華府提供經攔截的哈瑪斯官員通聯內容，而美國情報部門也看了這場發射行動的公開來源影片。

哈瑪斯本月7日突襲以色列震驚全球，拜登在特拉維夫（Tel Aviv）短暫訪問以表達對以色列的支持，他告訴以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），加薩醫院遇襲似乎是「另一群人所為」。

拜登後來更堅定表示，「根據我們到目前為止所看到的情資，這似乎是加薩恐怖團體火箭射偏的結果。」他說，這是根據美國「國防部向我呈報的資料」所得出的評估。

五角大廈目前未立即置評。

哈瑪斯治下的加薩衛生部說，醫院遇襲造成471人死亡。哈瑪斯聲稱爆炸原因是以色列空襲。以色列則說，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）發射火箭失敗導致爆炸。

以色列鬆懈戒備遭血洗，納坦雅胡戰後恐難續任總理

以色列一名內閣首長在醫院訪客入口處被擋下，另一人的隨扈被一名失去親人的男子潑了咖啡，第3名內閣成員則在安慰以巴衝突期間遭撤離的家庭時被臭罵「叛徒」和「低能」。

《路透社》報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯槍手本月7日在以色列展開血腥屠殺，震驚全球，也讓以色列人團結起來。但以色列政府被廣泛指責掉以輕心、放鬆國家戒備，讓以色列捲入這場令加薩地區情勢緊張的戰爭。

無論接下來事態如何發展，在經歷破紀錄的政治復出生涯後，以色列總理納坦雅胡的審判日即將到來。

納坦雅胡自詡為作風如邱吉爾（Winston Churchill）的戰略家，能預見國安威脅來臨，但約有1300名以色列人在這場衝突中喪命，導致民怨更加高漲。

另一個背景是，以色列社會今（2023）年因為納坦雅胡的宗教民族主義聯盟推動司法改革而走向兩極化，部分預備軍人因不滿司改運動抗議，使得國家戰備狀態受到質疑，有些人認為此事如今已在這場血戰中得到證明。

以色列第一大報《新消息報》（Yedioth Ahronoth）斗大的標題寫著「2023年10月的災難」，這樣的措辭令人想起以色列1973年10月未能料到埃及和敘利亞發動攻勢，最終導致時任總理的梅爾（Golda Meir）引咎辭職。

梅爾當年下台，結束了她所領導的中間偏左派工黨（Labour Party）霸權。耶路撒冷夏隆哈特曼研究所（Shalom Hartman Institute）研究員阿薩埃爾（Amotz Asa-El）預料納坦雅胡和他長期執政的保守派聯合黨（Likud）將面對類似的命運。

阿薩埃爾向《路透社》表示：「有沒有調查委員會、他會不會坦承錯誤都不重要。重要的是以色列中間派怎麼想，也就是這是一敗塗地的局面，總理必須負責。」

他說：「他會走人，他的整個當權派也會跟著他一起下台。」

以色列「晚禱報」（Maariv）民調顯示，21％以色列人希望納坦雅胡在戰後續任總理，66％的人希望「其他人」接任總理，13％受訪者尚未決定總理人選。

同一份民調發現，以色列若今天舉行選舉，聯合黨將失去三分之一席位，而納坦雅胡的頭號對手甘茨（Benny Gantz）麾下的中間派國家團結黨（National Unity）則會增加三分之一席位，使得甘茨有望擔任總理。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航