2023金鐘獎節目類＆戲劇類有哪些看點？《大嘻哈時代2》《綜藝大熱門》討論度高、《人選之人》《模仿犯》競爭激烈

2023年金鐘獎典禮即將隆重舉行，首先於10月20日揭開序幕的是節目類典禮，21日則是頒發戲劇類。無論是節目類還是戲劇類，競爭都相當激烈。本文將回顧本屆金鐘獎中備受關注的節目類和戲劇類獎項，同時也將提及本次金鐘獎的其他亮點。

綜藝節目類別討論度高

「綜藝節目獎」競爭激烈，今年入圍節目包括《大嘻哈時代2》和《綜藝大熱門》受到高度關注。

《大嘻哈時代2》延續了第一季的風格，以嘻哈文化為主題，並在新媒體宣傳和製作方面做出創新，贏得觀眾的喜愛。其中，第13集「一起見證冠軍的誕生！爭奪冠軍獎軍」不僅贏得第五屆走鐘獎的「最佳節目獎」，也為節目團隊帶來了極大的動力。這部節目成功地打破了傳統媒體框架，成為最佳綜藝節目的有力競爭者。

《綜藝大熱門》自開播以來一直廣受好評，由吳宗憲、Lulu（黃路梓茵）、陳漢典等主持，邀請特別來賓探討多元的熱門話題，並保持高收視率。《綜藝大熱門》亦曾多次入圍金鐘獎，並在第55屆金鐘獎中獲得肯定。今年再度雙料入圍綜藝節目獎和主持人獎，引頸期盼再創佳績。

益智及實境節目獎話題不斷

今年該獎項競爭激烈引發熱烈討論。特別是實境遊戲節目《綜藝玩很大》一直備受關注，由吳宗憲、KID（林柏昇）、謝坤達主持，透過趣味遊戲吸引觀眾。該節目已經在過去入圍金鐘獎多次，並深受觀眾喜愛。今年再次入圍，是否能再度脫穎而出，成為話題焦點。

而《一字千金》系列一直是金鐘獎「益智及實境節目類」的常客。自2015年首次受到金鐘獎認可以來逐年入圍。今年競爭格外激烈，每個節目各有特色，曾國城也表示不論是否獲獎，都希望能使節目內容更有意義，注入更多教育知識。

《老少女奇遇記》同樣備受矚目，主持人楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文，深入討論女性成長，探索台灣多地，並在過程中展現智慧和幽默。節目透過類紀實方式生動呈現五位女性的故事，探討社會議題，獲得高度評價，不少觀眾期待該節目能在金鐘獎大放異彩。

益智及實境節目主持人獎競爭激烈

今年的「益智及實境節目主持人獎」競爭激烈，包括新生代主持人如峮峮、曹佑寧、許富凱等人，以及資深主持人吳宗憲、陶晶瑩、楊貴媚等備受矚目的競爭者。

《綜藝玩很大》的主持群吳宗憲、KID、坤達曾多次入圍該獎項，卻未能如願獲獎，這次再度獲得入圍捷報，也引發話題。三人在節目中機智逗趣又充滿默契的主持，也讓許多人看好三人拿獎。

以《飢餓遊戲》入圍的主持群，包括王仁甫、峮峮（吳函峮）、孫協志、許孟哲、蔡黃汝也備受關注。來賓在比賽前需禁食12小時，唯獲勝的隊伍才能享用美食獎勵。峮峮和蔡黃汝的加入為節目注入了新鮮元素，特別主題賽制也增加了趣味性。新主持群的加入引發了觀眾的期待，紛紛表示希望他們能夠在金鐘獎上脫穎而出。

陶晶瑩首度主持毛小孩實境秀《哈囉！毛小孩》同樣引起關注。非主持背景的藝人學寵物技能並參與愛心活動，深受觀眾喜愛。許富凱、郭書瑤、黃偉晉、曹佑寧等新生代首次入圍金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」，獲得網友肯定，也紛紛表示期待主持群能獲金鐘獎認可。

迷你劇集百花齊放

去年台灣影視作品百花齊放，其中特別引人注目的獎項即迷你劇集獎，入圍作品包括《人選之人－造浪者》、《她和她的她》、《和平歸來》與《茁劇場-滴水的推理書屋》。

《人選之人－造浪者》深刻探討了台灣特有的選舉文化，透過各個角色的故事，細膩地呈現了貼近生活的議題，更入圍本屆金鐘獎12個獎項。

《她和她的她》深刻探討性侵議題，演員們的精湛演技更是引人矚目。近年來，#MeToo運動掀起社會風潮，進一步提高了大眾對該劇的關注度，更使其成為入圍七項大獎。

《和平歸來》作為《國際橋牌社》的外傳，探討SARS和平醫院封院事件的政治角力。該劇勇敢地選擇政治為主題，以真實的方式呈現，參與其中的醫療人員更增加了真實感，無疑是強勁的競爭對手。

最後是《滴水的推理書屋》，李沐飾演的檢察官「林穆青」是一位推理小說愛好者，調查一宗兇殺案時發現了離奇的相似之處，並成功揭開了案件之間的關聯。觀眾跟隨著角色一同參與精彩的推理過程，陷入戲劇情節的張力中。李沐、黃河等實力派演員，與緊湊的劇本相得益彰，呈現了一部極具吸引力的作品，極具競爭力。

最佳男主角競爭激烈

戲劇類和迷你劇集類最佳男女主角一直是觀眾關注的焦點。在戲劇類最佳男主角的競爭中，吳慷仁和姚淳耀因《模仿犯》的入圍成為本次話題之一。

吳慷仁和姚淳耀在《模仿犯》中的出色演技引起觀眾關注。他們分別詮釋了角色「郭曉其」和「陳和平」，呈現出極具深度的演出，觀眾深受感染。這部劇的成功演出使其成為本屆金鐘獎的熱門話題之一。

而本屆迷你劇集類別男主角的入圍者亦來勢洶洶，藍葦華與莊凱勛皆曾獲「迷你劇最佳男主角」肯定，今年再度帶著新作品參賽備受矚目。78歲的影帝勾峰時隔36年，與新生代劉冠廷一同競逐該獎。而首度進入金鐘獎競爭的李程彬則在《她和她的她》中雙角出色表現，儘管壓力不小，但有望受到評審肯定。

最佳女主角話題不斷

最佳女主角方面，戲劇類入圍者蔡淑臻和迷你劇集類的候選人王淨成為大眾矚目的焦點。

在《村裡來了個暴走女外科》中，蔡淑臻毫不顧忌地以「魚乾女」之姿顛覆了以往的形象。此外，她在劇中的心理戲份也相當精彩，觀眾看了無不跟著感動。蔡淑臻在劇中表現出色，贏得了觀眾的一致讚譽，也成為熱門的視后候選人。