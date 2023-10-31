《一魚三吃！哲學、美學與批判思考》：你怎麼連話都說不清楚——語言哲學的奧祕

文：林斯諺

你怎麼連話都說不清楚——語言哲學的奧祕

語言是人類生活很重要的一部分，也是人類進行溝通主要的方式。本章把焦點轉向語言，要來談談語言的魔力與奧祕。其實光是說話就可以做很多事情，你相信嗎？我們常說做事要身體力行，不能光說不練，其實這不盡然正確，現在我們就來看看如何靠說話做事。

如果用比較書面一點的語言來描述做事，大概可以用「行動」這個詞，行動的英文是act或action。在舊有的翻譯中，act常被翻譯成「行為」，但如此一來便無法與另一個單字behavior做出區分。方便起見，讓我們一律把act或action翻譯成「行動」，把behavior翻譯成「行為」。

哲學家普遍認為，行動必定帶有意圖（intention）。這是什麼意思呢？如果我因為寒冷而不自覺打了個冷顫，大概不會有人說「打冷顫」是我的一個行動，這聽起來有點奇怪。但如果我因為覺得冷而伸手拿了外套穿上，「拿外套穿」的確就可以算是我的一個行動。這兩件事差別在哪裡呢？在打冷顫的例子中，打冷顫這件事並不是源於我心中的任何念頭，它是身體的自發性反應。但在拿外套的例子，我的心中先有某個想法，接著我再將這個想法實現，因此這整個事件背後是有意圖的。精確地說，行動這個詞是用來刻畫一個人帶有意圖地做了某件事。按照這樣的看法，自發性的動作就不能稱做行動。

一般我們對「行動」的印象可能是像「拿外套穿」這種涉及明顯外在行為的舉動。但事實上，語言的使用也可以是行動。當我們在使用語言的時候，我們一樣是帶有意圖地做了某些事。考慮一下「整理房間」這個句子。這個句子字面上的意思應該不用多說，只要具備基本中文能力的人應該都能理解。在正常情況下，當一個人使用「整理房間」這個句子的時候，他通常不會只是憑空吐出這個字句，而是帶有意圖要透過這個句子來與他人進行溝通。舉個例子：

甲：（準備整理房間時一邊跟乙閒聊）我今天下午做什麼？ 乙：整理房間。

在這個對話中，乙說了「整理房間」這個句子。但乙不只是說了這個句子，事實上，他透過這個句子來斷言（assert）甲下午要做的事。換句話說，乙除了說出某個句子之外，也透過說出這個句子來斷言某件事。「斷言」本身其實就是利用語言完成的一個行動。讓我們再考慮另外一個情境：

甲：（用傷腦筋的神情說）我這週末除了寫作業之外還有什麼事該做啊？ 乙：整理房間。

在這個對話中，乙透過說出「整理房間」這個句子來提醒甲該做的事。這裡的狀況跟第一個對話不同，乙並非在斷言，而是在提醒甲要整理房間。此處因為語境的變化而導致乙在使用同樣的句子時做了不同的事，亦即提醒。但共同點在於乙透過話語來向甲傳達某些事。再看一個例子：

乙：（經過甲的房間時，用上揚的語氣問）整理房間？ 甲：對，房間太亂了。

此處乙用「整理房間」這個句子來問問題，而不是用來斷言或提醒。「提問」是乙透過該語句所做的事。再看第四個例子：

員工：（戰戰兢兢、恭恭敬敬地來到老闆辦公室）請問今天的工作是什麼？ 老闆：（手指著對面房間並揮手要員工過去）整理房間。

不同於先前的斷言、提醒或提問，在這個例子中，老闆用「整理房間」這個句子來命令員工。

在這四個例子中，說話者並非不由自主地吐出「整理房間」這個句子，而是帶有清楚的意識與目的來說出該句話；換句話說，是帶有意圖地說出該句話。說話者的意圖是向他人傳遞某些訊息，因此整個發言的動作是一種溝通的行動。

先前提過，在這四個例子中的溝通行動其種類各有不同，包括斷言、提醒、提問與命令。這樣的行動，因為是透過語言來行使，稱為語言行動（speech act）。這些行動可視為說話者透過語言的使用所做的事。在這四個例子中，雖然說話者說出的句子都是「整理房間」，但說話者卻透過同樣的句子做了不同的事。如果缺乏語境，單憑字面上的意思，我們是無法判斷「整理房間」這句話究竟是在斷言、提醒、提問還是命令。

英國語言哲學家奧斯汀（J. L. Austin）是語言行動理論（speech act theory）的奠基者，他把前述這些說話者透過語言使用所做的事特稱為言外行動（illocutionary act）。顧名思義，就是這些行動超出了言詞字面之意所能涵蓋。除了上述四個例子，在我們日常生活的語言使用裡，到處充斥著言外行動。讓我們再多看幾個例子。

一名學生因為期末考成績差兩分而不及格，他對教授說：「拜託再多給我兩分吧！」這名學生是在懇求教授，也就是說「懇求」是他透過該語句所行使的言外行動。當教授對一名報告表現很好的學生說「你很優秀」，他是在讚美該學生，也就是透過「你很優秀」這個語句行使了「讚美」的言外行動。如果教授對一名常常曠課的學生說：「你只剩最後一次機會！」這是在警告該名學生，也就是教授透過該語句行使了「警告」的言外行動。常見的言外行動包括告誡、侮辱、臆測、回應、抗議、暗示、抱怨、詢問……等等。在日常對話中，你可以自行觀察別人透過語言的使用還行使了哪些言外行動。

說到這裡，有一個問題一直沒有解釋：一個人行使了什麼樣的言外行動究竟是被什麼因素所決定？回到「整理房間」的例子，我們之所以可以區分出斷言、提醒、提問以及命令等四種不同的言外行動，關鍵究竟在何處？一個很直覺的答案是：由語境決定。因為語境不同，所以說話者可以用同樣的語句來做不同的事。但語境是一個很模糊的概念，我們要追問的是，在語境當中，具體是什麼因素決定了說話者的言外行動。

在老闆命令員工的例子中，為什麼當老闆說出「整理房間」這句話時會是在下達命令呢？我們可觀察一下在這個語境當中有哪些要素促成這個結論。首先，對話者的身分當然很重要，也就是老闆與員工的關係必須被考慮，僅僅只是這樣似乎還不夠，因為老闆與員工也有可能關係很好，是在閒聊，因此老闆也有可能只是在提醒員工該做的事，這時候我們就需要語境中的其他因素來判斷。考慮到員工戰戰兢兢的態度，還有老闆頤指氣使的態度以及手勢，我們才能得出當老闆說出「整理房間」這句話時，他是在命令員工，而非提醒、斷言或提問。