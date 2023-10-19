黑人MeToo、林秉聖雙合約、吳季穎打假球⋯⋯台灣籃壇風波醜聞不斷，背後到底出了什麼問題？

職籃雙聯盟創立至今鬧的轟轟烈烈，撇除合併、歸化球員制度改革問題，連日來的台灣籃壇新聞話題不斷，先是桃色風波前後席捲P. LEAGUE+（簡稱PLG）前新北國王球星、籃球工會理事長楊敬敏與執行長陳建州兩大台籃重要人物。

再來，T1 LEAGUE（簡稱T1）前中信特攻球員林秉聖引爆雙合約風波，以及台中太陽因財務審查未果被逐出聯盟後解散之消息，面對一連串負面事件，使得稍見曙光的台灣籃壇再次黯淡。

如今，更傳出超級籃球聯賽（簡稱SBL）上季效力於裕隆納智捷、現台灣啤酒後衛球星吳季穎涉嫌打假球及簽賭，遭中華籃協決議註銷，所屬球團及各聯盟不得錄用。社會輿論多以「沒人要看的東西怎麼會有人賭」笑看該起事件，但之於歷經職棒簽賭事件的球迷或之於我，對於「打假球」再現於運動殿堂，那種痛實在是一輩子都好不了的。

2000年中華職業籃球聯盟（簡稱CBA）倒台後，SBL銜接起半職業聯賽，由楊敬敏、陳信安、林志傑、田壘、曾文鼎等頂尖球員扛起「黃金世代」之籃壇經典，風光一時卻未從CBA身上得到教訓，重蹈覆徹因未正視健全的制度規範，逐漸成為鄉民口中的「581」、「髮膠聯盟」。

正當籃壇低迷之際，2020-21年PLG聯盟和T1聯盟以職業化體制成立，到這兩年的風風雨雨，明顯可知台灣籃壇在尚未有完備制度的體系下，確實擴張的過於快速，狹帶著不少的隱患和痛點。

台灣籃球體系發展至今，所有的通病在於其抱著「被罵才改」的被動心態，總是透過外界不斷檢視才催生出許多能犯錯再重來的機會，一而再，再而三的教訓沒放心上，仍不斷遊走在灰色地帶，鑽漏洞規避聯盟規章、選秀制度，更別說在應該正視的球員保障改革上要有所作為。

再好的聲明都像是為了讓這一場場風波平息，試圖「矇混過關」所使用的障眼法，表面說是「大家一起把餅做大」，但各聯盟暗自卻處在內鬥競爭當中，各懷鬼胎思索著在這塊市場誰能率先拔得一旗，比起SBL，現在似乎更糟了。