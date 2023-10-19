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2023/10/19,
印太

東南亞穆斯林國家辦集會支持巴勒斯坦，以巴衝突凸顯東協國家立場差異

東南亞穆斯林國家辦集會支持巴勒斯坦，以巴衝突凸顯東協國家立場差異
哈瑪斯士兵。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

以巴衝突爆發後，印尼和馬來西亞的首都均出現大規模示威活動，表達對巴勒斯坦的支持。此次衝突凸顯了東協國家的不同立場，部分國家對以色列持較友好態度，而印尼和馬來西亞則強烈支持巴勒斯坦，顯示成員國的立場差異，可能會削弱了東協在國際事務中的統一性和影響力。

據《全球之聲》報導，印尼及馬來西亞皆在上個週末（14、15日）舉辦千人集會，表達對巴勒斯坦的支持。此次以巴衝突始於哈瑪斯於10月7日對以色列社區發動突襲，造成1400多名平民死亡。隨後，以色列軍隊在加薩走廊發動了無數次攻擊，迄今已造成近5000人死亡。

在印尼，數千人聚集在梭羅、雅加達等城市，高喊「解放巴勒斯坦」並揮舞巴勒斯坦國旗；同樣地，週末約有1.5萬人在馬來西亞首都吉隆坡的國家清真寺舉辦集會。這場集會得到了馬來西亞政界的支持，包括前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）在內的幾位政界人士參加了抗議活動。

「無論我們屬於哪個政黨，我們都會團結一致（支持巴勒斯坦）」慕尤丁說。

屬於馬來西亞團結政府一員的民主行動黨青年主席俞利文（Kelvin Yii）也表達了對巴勒斯坦事業的聲援。

「我是華人、是一位基督徒，但今天，我與巴勒斯坦人民站在一起，因為這攸關人道主義，他們遭到以色列軍隊的殘酷鎮壓。」俞利文說。

印尼總統佐科威也公開譴責以色列對加薩的攻擊，他在聲明中表示：「印尼呼籲立即停止戰爭和暴力，以避免進一步的傷亡和財產破壞，衝突升級也可能造成更大的人道影響。衝突的根源是以色列對巴勒斯坦土地的佔領，因此必須按照聯合國商定的協議立即解決。」

此外，數百名支持者聚集在美國駐雅加達大使館外，譴責美國總統拜登在襲擊事件中，堅定支持以色列的立場，並稱拜登和以色列總理納坦雅胡是「真正的恐怖份子」。

曼谷郵報》則援引馬新社的報導指出，首相安華表示馬來西亞將致力於聲援巴勒斯坦人民。

以巴衝突以色列加薩巴斯坦砲擊襲擊爆炸戰爭
photo credit:shutterstock/達志影像
以色列－哈瑪斯戰爭砲火猛烈。

以巴衝突凸顯東協國家立場差異

據《曼谷郵報》，東協成員國中，新加坡、菲律賓、泰國與以色列關係較為密切，但穆斯林占多數的國家印尼、馬來西亞和汶萊沒有正式承認以色列，也沒有與以色列建立外交關係。

亞洲新聞台》報導，相較於上述提及的印尼及馬來西亞領導人的聲明，新加坡外交部則表示：「哈瑪斯蓄意針對平民，謀殺和綁架他們，並實施令人髮指的恐怖行為。這些暴行沒有任何合理的理由，我們呼籲立即安全釋放所有被哈瑪斯扣為人質的平民。」並補充：「以色列擁有保衛其公民和領土的合法權利。但是，在行使這項權利時，以色列必須遵守國際法，包括戰爭法，以色列必須盡最大努力保護平民的安全。」

過去數十年來，東協國家在以巴衝突上保持一貫的立場，明確地表示需要全面、公正和永續的解決方案，以實現中東動盪地區的和平與穩定。

2023年7月，東協外長會議期間所發表的最新東協聯合公報中，東協敦促以巴雙方共同努力恢復談判，除了朝鮮半島和南海等其他議題外，以色列和巴勒斯坦衝突一直是東協年度部長級會議上被提及最頻繁的地區議題。

然而，目前的以色列與哈瑪斯戰爭，凸顯了東協十國在中東長期衝突中的立場和觀點之間的明顯差異，超越了以往。尤其在衝突爆發後，成員國各自發表了單獨聲明，但東協尚未做出整體回應。

「考慮到東協國家之間的外交和安全政策非常多樣化，我認為很難形成共同的立場或共識。」新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS–Yusof Ishak Institute）首席研究員兼聯合協調員林薇伶（Joanne Lin）告訴《亞洲新聞台》，並補充若東協在衝突議題上缺乏統一的立場，可能會削弱該組織在國際舞台上的影響力。

「如果東協無法保持團結和信譽，尤其是面對像緬甸和南海議題的內部挑戰，那麼它就無法發揮定錨（anchoring）的功能。」林薇伶表示。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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