2024印尼總統大選陷三角戰，明年首次同時舉辦總統及地方大選成選委會挑戰
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印尼將在2024年2月進行總統大選，將有3名候選人參選，分別為現任國防部長普拉伯沃、前中爪哇省省長甘查爾和前雅加達省長阿尼斯。此外，除了2月的總統、各級議會選舉，印尼也將於同年11月舉辦選舉，選出全國州長、攝政和市長，是該國首次在同年舉辦所有選舉。
綜合《路透社》、《海峽時報》報導，印尼將在明年2月進行總統大選，此次選舉將有3名候選人進行角力，分別為現任國防部長普拉伯沃·蘇比安托、前中爪哇省省長甘查爾·普拉諾沃和前雅加達省長阿尼斯·巴斯韋丹，以下介紹：
普拉伯沃·蘇比安托（Prabowo Subianto）
擔任大印尼運動黨（Gerindra）黨魁的普拉伯沃是第三次競選總統，他曾於2014年及2019年的兩次選舉中輸給現任總統佐科威（Joko Widodo）。
在Lembaga Survei Indonesia最新的明調中顯示，普拉伯沃以34%的支持率為居於首。
現年72歲的普拉伯沃來自菁英家庭，儘管被指控他曾在1990年代的動亂期間綁架民主運動人士，又侵犯人權之疑，但蘇比安托仍有大量的支持者。
過去的選舉中，普拉伯沃與保守的伊斯蘭團體和政黨結盟，這些宗教意味濃厚的團體因煽動社會緊張局勢，及分裂世俗主義的多元化國家而遭到批評。在2019年選舉失利後，普拉伯沃被佐科威任命為國防部長，分析家稱此舉有助於彌合分歧。
普拉伯沃尚未目前宣布副手人選，但外界推測可能與佐科威的兒子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）搭檔。36歲的吉伯朗尚未滿原定40歲的法定參選年齡，直到前幾天憲法法院裁定候選人40歲的最低年齡要求不必適用於所有情況後，外界普遍認定會是由吉伯朗擔任普拉伯沃的副手，但部分民眾對該裁定感到不滿，也可能導致普拉伯沃選擇其他人選
在此次選舉中，外界也認為佐科威暗中支持普拉伯沃，因為這位候選人可能可以延續他的政治遺產。
甘查爾·普拉諾沃（Ganjar Pranowo）
甘查爾隸屬於執政的印尼鬥爭民主黨（PDI-P），最新的民調中以30.4%的支持率排名第二。甘賈爾在過去幾個月的民調中名列前茅，直到他表態反對以色列參加U20世界盃，使印尼被FIFA取消主辦世界盃的資格。
54歲的甘賈爾與佐科威一樣，出身底層而非菁英階層，受到人民的大力支持，同時也獲得佐科威的支持。
印尼鬥爭民主黨在週三（18日）宣布將由印尼安全部長穆罕默德（Mahfud MD）擔任甘賈爾的副手，穆罕默德為前憲法法院法官，致力打擊貪污及腐敗，多次批評政府機構的腐敗行為，獲得了廣大的公眾支持。
此外，穆罕默德也是是印尼最大、最有影響力的伊斯蘭組織Nahdlatul Ulama的資深成員。
阿尼斯·巴斯維丹（Anies Rasyid Baswedan）
54歲的阿尼斯在2017年至2022年擔任雅加達省長，雅加達省長向來被視為通往總統職位的跳板。任職期間，阿尼斯因妥當地應對新冠疫情（Covid-19）而廣受好評，也因為無法解決雅加達反覆發生洪水而招致許多批評。近幾個月來，阿尼斯在總統民調中屢屢落後。
阿尼斯於2017年在政治界崛起，但也引起爭議，因為他接受激進派伊斯蘭組織的支持，這些組織曾大力攻擊他的對手－華裔基督教、時任雅加達省長鍾萬學（Basuki Tjahaja Purnama），並導致其因汙辱伊斯蘭教而入獄。
阿尼斯宣稱擁護溫和派伊斯蘭教，但在鍾萬學事件中，他被指責沒有採取任何措施來彌合不斷擴大的宗教和社區分裂。
此次選舉，阿尼斯為無黨籍參選，但受到3個政黨支持，包含現今執政聯盟中的世俗黨，以及保守的伊斯蘭繁榮正義黨（PKS）。
阿尼斯的副手為57歲的民族覺醒黨 （PKB）黨魁穆海明（Muhaimin Iskandar），他自2019年起擔任人民代表委員會副議長，並於2009年至2014年擔任勞動部長。
大選委員會將對三名候選人進行審查，查看他們是否符合參加總統選舉的所有行政要求，並在11月3日宣布最終候選人名單。
首次同年進行地方大選
據《亞洲新聞台》報導，2024年2月14日，2.04億的印尼人將前往投票所，除了選出總統，也將選出國會、區域及市級議會的成員，總共有超過2萬個席位需要進行投票，因此也被專家和媒體稱為世界上規模最大的單日選舉。
此外，印尼也將於同年11月27日舉行選舉，選出全國38名州長、416名攝政和98名市長，這也是印尼首次在同年舉辦所有選舉。
印尼大學選舉法專家蒂蒂（Titi Anggraini）認為：「（同年選舉）優點是，與選舉相關的所有政治緊張局勢都可以在同一年內得到遏制，並在接下來的四年內實現更大的政治穩定性。」但她也補充：「缺點是，這為選舉過程本身帶來大量的複雜性和挑戰，可能不僅讓選舉機構感到不知所措，也讓選民感到不知所措。」
同時舉行選舉意味著印尼大選委員會將面臨巨大的後勤挑戰，包括設立投票站並提供選票給居住在該國1萬7千個島嶼的2.04億選民，以及海外的170萬的印尼公民。
同時，選舉監督機構（Bawaslu）必須確保來自18個全國性政黨和5個地方性政黨的數千名候選人在整個選舉過程中遵守規則，並調查任何競選違規和選舉舞弊的指控；印尼憲法法院的法官也必須做好準備，解決總統、立法和地區選舉中可能出現的所有爭端。
《亞洲新聞台》也指出，同時舉行的選舉預計將花費76兆印尼盾（約新台幣1兆6千億）。
新聞來源
- Candidates for Indonesia's presidential election（路透社）
- Indonesia election: Ruling party PDI-P picks security minister Mahfud as running mate for Ganjar（海峽時報）
- Indonesia kicks off election season today to pick new president, legislators next February - here's what to expect（亞洲新聞台）
延伸閱讀
- 印尼憲法法院准地方公職者參選總統，批評者稱為佐科威長子參選副總統鋪路
- 印尼總統候選人打K-POP牌吸引年輕選民，粉絲怒批評：「別把偶像當政治工具」
- 印尼防長普拉伯沃表態再次角逐總統大位，目前支持度領先
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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