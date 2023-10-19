2024印尼總統大選陷三角戰，明年首次同時舉辦總統及地方大選成選委會挑戰

綜合《路透社》、《海峽時報》報導，印尼將在明年2月進行總統大選，此次選舉將有3名候選人進行角力，分別為現任國防部長普拉伯沃·蘇比安托、前中爪哇省省長甘查爾·普拉諾沃和前雅加達省長阿尼斯·巴斯韋丹，以下介紹：

普拉伯沃·蘇比安托（Prabowo Subianto）

擔任大印尼運動黨（Gerindra）黨魁的普拉伯沃是第三次競選總統，他曾於2014年及2019年的兩次選舉中輸給現任總統佐科威（Joko Widodo）。

在Lembaga Survei Indonesia最新的明調中顯示，普拉伯沃以34%的支持率為居於首。

現年72歲的普拉伯沃來自菁英家庭，儘管被指控他曾在1990年代的動亂期間綁架民主運動人士，又侵犯人權之疑，但蘇比安托仍有大量的支持者。

過去的選舉中，普拉伯沃與保守的伊斯蘭團體和政黨結盟，這些宗教意味濃厚的團體因煽動社會緊張局勢，及分裂世俗主義的多元化國家而遭到批評。在2019年選舉失利後，普拉伯沃被佐科威任命為國防部長，分析家稱此舉有助於彌合分歧。

普拉伯沃尚未目前宣布副手人選，但外界推測可能與佐科威的兒子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）搭檔。36歲的吉伯朗尚未滿原定40歲的法定參選年齡，直到前幾天憲法法院裁定候選人40歲的最低年齡要求不必適用於所有情況後，外界普遍認定會是由吉伯朗擔任普拉伯沃的副手，但部分民眾對該裁定感到不滿，也可能導致普拉伯沃選擇其他人選

在此次選舉中，外界也認為佐科威暗中支持普拉伯沃，因為這位候選人可能可以延續他的政治遺產。

Sejarah panjang perjuangan buruh terus berlangsung tanpa kenal menyerah. Perjuangan untuk mendapatkan penghidupan yang layak, kepastian masa depan bagi dirinya dan keluarganya. Buruh bergerak tanpa kenal lelah untuk menopang kebutuhan bangsa.



Perjuangan buruh saat ini melalui… pic.twitter.com/DmeMagkfEr — Prabowo Subianto (@prabowo) May 1, 2023

甘查爾·普拉諾沃（Ganjar Pranowo）

甘查爾隸屬於執政的印尼鬥爭民主黨（PDI-P），最新的民調中以30.4%的支持率排名第二。甘賈爾在過去幾個月的民調中名列前茅，直到他表態反對以色列參加U20世界盃，使印尼被FIFA取消主辦世界盃的資格。

54歲的甘賈爾與佐科威一樣，出身底層而非菁英階層，受到人民的大力支持，同時也獲得佐科威的支持。

印尼鬥爭民主黨在週三（18日）宣布將由印尼安全部長穆罕默德（Mahfud MD）擔任甘賈爾的副手，穆罕默德為前憲法法院法官，致力打擊貪污及腐敗，多次批評政府機構的腐敗行為，獲得了廣大的公眾支持。

此外，穆罕默德也是是印尼最大、最有影響力的伊斯蘭組織Nahdlatul Ulama的資深成員。

Ini bukan tentang Ganjar, bukan tentang Mahfud, bukan tentang kekuasaan. Ini untuk Indonesia🇮🇩 pic.twitter.com/j8h7NpFtyh — Ganjar Pranowo (@ganjarpranowo) October 18, 2023

阿尼斯·巴斯維丹（Anies Rasyid Baswedan）

54歲的阿尼斯在2017年至2022年擔任雅加達省長，雅加達省長向來被視為通往總統職位的跳板。任職期間，阿尼斯因妥當地應對新冠疫情（Covid-19）而廣受好評，也因為無法解決雅加達反覆發生洪水而招致許多批評。近幾個月來，阿尼斯在總統民調中屢屢落後。

阿尼斯於2017年在政治界崛起，但也引起爭議，因為他接受激進派伊斯蘭組織的支持，這些組織曾大力攻擊他的對手－華裔基督教、時任雅加達省長鍾萬學（Basuki Tjahaja Purnama），並導致其因汙辱伊斯蘭教而入獄。

阿尼斯宣稱擁護溫和派伊斯蘭教，但在鍾萬學事件中，他被指責沒有採取任何措施來彌合不斷擴大的宗教和社區分裂。

此次選舉，阿尼斯為無黨籍參選，但受到3個政黨支持，包含現今執政聯盟中的世俗黨，以及保守的伊斯蘭繁榮正義黨（PKS）。

阿尼斯的副手為57歲的民族覺醒黨 （PKB）黨魁穆海明（Muhaimin Iskandar），他自2019年起擔任人民代表委員會副議長，並於2009年至2014年擔任勞動部長。

大選委員會將對三名候選人進行審查，查看他們是否符合參加總統選舉的所有行政要求，並在11月3日宣布最終候選人名單。

首次同年進行地方大選

據《亞洲新聞台》報導，2024年2月14日，2.04億的印尼人將前往投票所，除了選出總統，也將選出國會、區域及市級議會的成員，總共有超過2萬個席位需要進行投票，因此也被專家和媒體稱為世界上規模最大的單日選舉。

此外，印尼也將於同年11月27日舉行選舉，選出全國38名州長、416名攝政和98名市長，這也是印尼首次在同年舉辦所有選舉。

印尼大學選舉法專家蒂蒂（Titi Anggraini）認為：「（同年選舉）優點是，與選舉相關的所有政治緊張局勢都可以在同一年內得到遏制，並在接下來的四年內實現更大的政治穩定性。」但她也補充：「缺點是，這為選舉過程本身帶來大量的複雜性和挑戰，可能不僅讓選舉機構感到不知所措，也讓選民感到不知所措。」

同時舉行選舉意味著印尼大選委員會將面臨巨大的後勤挑戰，包括設立投票站並提供選票給居住在該國1萬7千個島嶼的2.04億選民，以及海外的170萬的印尼公民。

同時，選舉監督機構（Bawaslu）必須確保來自18個全國性政黨和5個地方性政黨的數千名候選人在整個選舉過程中遵守規則，並調查任何競選違規和選舉舞弊的指控；印尼憲法法院的法官也必須做好準備，解決總統、立法和地區選舉中可能出現的所有爭端。

《亞洲新聞台》也指出，同時舉行的選舉預計將花費76兆印尼盾（約新台幣1兆6千億）。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒