禁止公民進入以色列的馬來西亞，官方與非政府組織多年來如何支援巴勒斯坦？

2023年10月7日，巴勒斯坦的哈馬斯向鄰國以色列展開武裝襲擊，以巴衝突的議題再次受到國際的關注，而以穆斯林為主流族群的馬來西亞，基於一貫的外交立場而始終支持巴勒斯坦。

馬來西亞的穆斯林社會基本上在以巴衝突的課題中沒有太大分歧，向來支持巴勒斯坦政府和要求解放位於耶路撒冷的阿克薩（al-aqsa）清真寺。值得一提的是，馬來西亞是國際少數在護照上明確列出條規，禁止國民入境以色列的國家，不過信奉天主教、基督教，甚至穆斯林的國民，還是可以基於宗教特別因素向内政部申請到訪以色列。

不分朝野力挺巴勒斯坦

馬來西亞穆斯林援助巴勒斯坦的的緣故有二。首先，馬來西亞穆斯林信奉的伊斯蘭教義派系教較單一，和巴勒斯坦一樣以遜尼派爲主，只有極小部分的什葉派，因此基本上馬來西亞主流的伊斯蘭教運動多一面倒力挺巴勒斯坦。此外，馬來西亞部分朝野政黨和伊斯蘭非政府組織的成立，其實都深受穆斯林兄弟會的影響，因此立場自然地偏向哈馬斯政權，並對加薩的困境有更多人道關懷。

政黨方面，包括了伊斯蘭教黨（PAS）、巫統（UMNO）、公正黨（PKR）和誠信黨（Amanah）；伊斯蘭組織則有伊斯蘭青年運動（ABIM）、伊斯蘭協商組織理事會（MAPIM）、伊斯蘭友好協會（IKRAM）、馬來西亞穆斯林聯綫（ISMA），以及筆者曾任職的馬來西亞人道主義關懷機構（MyCARE）。

上述政黨和非政府組織在面對以巴衝突時，似乎都可以放下政黨政治的分歧和宗教群體法門之別，毫無保留地力挺巴勒斯坦。例如在10月13日週五，在執政黨-公正黨青年團團長兼青年體育部副部長亞當阿里的號召下，穆斯林在進行禮拜后，於吉隆坡的美國大使館前舉行上千人的力挺巴勒斯坦-加薩的和平集會，出席者包括了各黨派和非政府組織的成員。

Photo Credit: 中央社 馬來西亞民眾聚集國家清真寺外，並焚燒用以色列國 旗包裏的稻草人。圖攝於13日。

第二，在伊斯蘭世界扮演積極參與者的角色。除了支持巴勒斯坦外，自80年代以來，馬來西亞一直在國際伊斯蘭教組織（OIC）扮演積極的角色，舉措包括拒絕和以色列建交、90年代初援助波斯米亞難民、接收敘利亞難民、緬甸羅興亞族難民。由此可見，馬來西亞對廣大穆斯林的援助，除了可在伊斯蘭世界揚名外，也可以讓官方在國內輿論場域裡，塑造國家在維護伊斯蘭和穆斯林的課題上成爲「英雄」的想像，以擴大馬來穆斯林社會的支持。

儘管如此，然而馬來西亞國内人道援助政策的情況，依然處於未成熟的階段，這導致許多前來馬來西亞尋求庇護的穆斯林難民只能仰賴非政府組織的援助。

穆斯林非政府組織的角色