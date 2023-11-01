《SDG14的加減乘除》：餐桌、市場、課堂在養殖與撈捕間的SDGs落實

文：黃之暘

Chapter 3 餐桌、市場、課堂在養殖與撈捕間的SDGs落實（SDG14＝3Ｘ4＋2＝12＋2）

飲食，既是別具個人主張與口味偏好差異明顯的習慣，同時卻又是不分性別、年齡、宗教與種族，只要生而為人，便會因著能量與營養需求，而必須每日進行的常規活動。然而不論葷素鹹淡等口味差異，直接與間接地利用資源並與環境產生連結，皆為不爭事實，更何況隨著便捷運輸與冷鏈技術完善，加上頻繁活絡的貿易流通，現代人的飲食，往往豐富多元乃至無遠弗屆。

速食文化雖滿足了人們在便捷、快速與平價上的飲食需求，但愈是如此，人們愈應了解入口美味在烹製之前的原型、原貌以及來源。各類食材雖然廣泛涵蓋各類水生與陸生動、植物，但其實為滿足目前地球人口在飲食上的龐大需求，其中不乏在生產技術與量能上不斷創新的農業、禽畜與水產發展；而其中，所謂「水產」除廣泛涵蓋魚蝦蟹貝藻等種類，明顯超越禽畜產千百倍之多的複雜組成，同時在人類動物性蛋白質的供應上，也僅有水產同時涵蓋自野外環境取得，亦有設施生產之養殖等兩大來源，且隨資源狀態、季節氣候、地理位置、消費偏好與時空條件等因素，而在撈捕與養殖間具有微妙消長。

前言：從餐桌到產業

提問：在進入章節前，請問能從您在今天享用的任何一道餐點，辨識出其中水產食材的種類、生產來源與供應路徑嗎？

台灣幅員有限，特別是在經歷幾次食安風暴後，不論是從生產、供銷乃至消費，從「產地到餐桌」的概念及省思愈趨清楚，伴隨朝向認識產業或親近產地的短程旅行，也讓人們更加認識產業樣態，亦能將生活感受、生產收成乃至資源與環境巧妙融合。例如每逢假日人潮匯聚的觀光魚市或是漁夫市集，以及刻意安排造訪，在生產地或批售市場體驗糶手與魚行文化的參訪行程，便是從餐桌到產地的具體落實。

以頻繁出現於餐桌上的虱目魚為例，雖然為方便食用而多分切為無刺魚肚、里肌或魚皮，但若有機會從餐桌往市場推進，便能見到樣貌完整的全魚，甚至在批售市場或產地周邊，一窺打理分切以及加工等相關操作；在不到兩、三分鐘內，一條虱目魚便被迅速拆分為魚頭、魚肚、魚腸、魚皮、里肌與魚骨，而一旁也有製作無刺虱目魚排、虱目魚一夜干或風乾魚嶺（背鰭）的作業；若再將行程貼近生產端，或藉由翻閱產業檢索發展歷程，還可見到台灣在虱目魚養殖，陸續歷經由早期的淺坪式、搭配越冬溝以度過冬季低溫，而後發展為深水式飼料投餵養殖，以及如今紛紛朝向生態養殖等形式轉變，而這搭配名稱 [1]、商品與料理形式的微妙變化，一轉眼，竟也橫跨了超過400年的時空（表3-1）。

表3-1：虱目魚不為人知的祕密

學名 Chanos chanos 屬名與種名相同 通用俗稱／商品名稱 虱目魚、牛奶魚 牛奶魚為英文milkfish直譯 舊名／地方名稱 遮目魚、膜遮目、海草仔 因為面部脂瞼受熱變白故名 生物學特色 一屬一種 - 棲息海域 印度西太平洋與南太平洋海域 熱帶性魚種 生活環境 淺海／半淡鹹水／淡水 養殖或有以淡水進行養殖a 最大體型 體全長可達180公分 Fishbase資料b 台灣養殖發展歷程 粗放淺坪―深水集約―生態養殖 400年前至今之轉變 主要商品形式 虱目魚肚、虱目魚丸 皆經無刺處理以方便品嚐 次要商品形式 虱目魚腸、里肌、魚頭與魚嶺 魚嶺為背鰭基部兩側部分肉質

a可降低滲透壓調節時的耗能，故成長速度較快。

b魚類資料庫。

政府於2022年公布的《食農教育法》，除了呼應社會大眾對於食農教育的關注與需求外，同時也為食品安全、認識資源與環境，甚至飲食教育與文化錨定根基。擴展迄今，分別從生態旅遊、林下經濟、食農乃至食魚教育的積極拓展與逐步開花結果，也已從教學或教育單位，到全民大眾的生活感受等不同面向持續回應，而此刻，也正是將聯合國推動的SDGs 各項目標融入集中的最佳時機。

案例：從市場進課堂

提問：在進入章節前，回想一下最近一次逛市場的時間？以及採購了哪些水產？

市場，絕對是認識當令資源、在地風土與風味的絕佳場域。學習也好，參訪也罷，就連打理平日三餐的購買，也都能真實且直接地感受分別藉由種類組成、價格高低與風味好壞所展現的時序變化（圖3-1）。只是在觀察種類組成外，稍稍留意與多加詢問，往往能感受在風味以外的更多資訊。例如在市場中的白帶魚，隨誘釣或撈捕等不同漁法，往往具有不同體型與鮮度，而循著釣線或網具思索，還可了解到對於資源利用與環境衝擊的程度存在差異（表3-2）。

Photo Credit: 三民出版 圖3-1：在傳統市場，除可見到鮮度絕佳的各類撈捕與養殖水產，且隨不同季節時令，多直接反映當地資源與產業。

此外，在生產、販售與消費間的種類、體型大小、數量多寡與價格變化，也多真實地反映出在資源、環境與產業上的時空變化。例如以往因為量大而平價的剝皮魨、紅目鰱以及金線魚，如今卻是奇貨可居，在價格上屢創新高的商品；另以鯖魚為代表的多獲性紅肉魚類，逐漸縮小的體型（或成熟體型）與大不如昔的收成數量，也可能暗示著人們，資源已再難抵擋現今高度發展漁具與漁法的撈捕壓力。

也因此，在海大陸續開設的「養殖與食魚文化」及「食魚文化踏查與體驗」等課程，不僅是帶領水產相關科系學生，分別了解水產品從生產經加工到銷售的產業供應鏈，或是中西文化下以水產為主的食魚文化及其時空演進更迭。更藉由活動安排，包括生產地或批售市場參訪與產業操作實務體驗，並在魚市場或傳統市場中，引入經營多年的攤商漁販為共授業師，讓與課成員真實感受不同於課堂的產業面向（圖3-2）。

藉以回顧並思考在日常三餐中，我們對於與資源及環境關聯甚為密切的撈捕、養殖與加工水產品及其產業，目前面臨的困境與挑戰，以期能在分別扮演消費者，或於日後成為產業從業人員與決策者時，能夠基於對產業擁有完整全貌的認知理解。伴隨近年包括「地產地銷（消）」[2]、「身（生）土不二」[3]、「百哩飲食」及「慢食」與「慢魚」等倡議，分別從生活與專業等不同面向，透過水產品的生產與消費，落實SDGs中包括以14為主，SDG2、3、4、12為輔的目標。

表3-2：不同捕獲方式對魚貨、資源與環境的影響，以白帶魚為例

休閒垂釣 專業手釣 定置網／圍網 拖網 數量 -a 少 多b 多b 品質：外觀 佳 佳 普 差 品質：鮮度 佳 佳 普 普 品質：大小 可控制 大 均一 均一但偏小 混獲狀態c 低 低 中等 高 對環境之影響 低 低 相對較低 不定／或有衝擊d

a不做商業性生產與供應故不列入評比。

b相對於其他作業方式所獲，但仍受季節、海域與海況所影響。