《SDG14的加減乘除》：餐桌、市場、課堂在養殖與撈捕間的SDGs落實
我們想讓你知道的是
由國立台灣海洋大學十餘位專家合著，分章探討SDG14與其他SDGs之間的關聯。海洋生態的永續，從你我做起。主題環繞著SDGs中的SDG14（保育海洋生態）如何永續與實踐，內容提及許多現況，進而提出新科技的解決之道。
文：黃之暘
Chapter 3 餐桌、市場、課堂在養殖與撈捕間的SDGs落實（SDG14＝3Ｘ4＋2＝12＋2）
飲食，既是別具個人主張與口味偏好差異明顯的習慣，同時卻又是不分性別、年齡、宗教與種族，只要生而為人，便會因著能量與營養需求，而必須每日進行的常規活動。然而不論葷素鹹淡等口味差異，直接與間接地利用資源並與環境產生連結，皆為不爭事實，更何況隨著便捷運輸與冷鏈技術完善，加上頻繁活絡的貿易流通，現代人的飲食，往往豐富多元乃至無遠弗屆。
速食文化雖滿足了人們在便捷、快速與平價上的飲食需求，但愈是如此，人們愈應了解入口美味在烹製之前的原型、原貌以及來源。各類食材雖然廣泛涵蓋各類水生與陸生動、植物，但其實為滿足目前地球人口在飲食上的龐大需求，其中不乏在生產技術與量能上不斷創新的農業、禽畜與水產發展；而其中，所謂「水產」除廣泛涵蓋魚蝦蟹貝藻等種類，明顯超越禽畜產千百倍之多的複雜組成，同時在人類動物性蛋白質的供應上，也僅有水產同時涵蓋自野外環境取得，亦有設施生產之養殖等兩大來源，且隨資源狀態、季節氣候、地理位置、消費偏好與時空條件等因素，而在撈捕與養殖間具有微妙消長。
前言：從餐桌到產業
- 提問：在進入章節前，請問能從您在今天享用的任何一道餐點，辨識出其中水產食材的種類、生產來源與供應路徑嗎？
台灣幅員有限，特別是在經歷幾次食安風暴後，不論是從生產、供銷乃至消費，從「產地到餐桌」的概念及省思愈趨清楚，伴隨朝向認識產業或親近產地的短程旅行，也讓人們更加認識產業樣態，亦能將生活感受、生產收成乃至資源與環境巧妙融合。例如每逢假日人潮匯聚的觀光魚市或是漁夫市集，以及刻意安排造訪，在生產地或批售市場體驗糶手與魚行文化的參訪行程，便是從餐桌到產地的具體落實。
以頻繁出現於餐桌上的虱目魚為例，雖然為方便食用而多分切為無刺魚肚、里肌或魚皮，但若有機會從餐桌往市場推進，便能見到樣貌完整的全魚，甚至在批售市場或產地周邊，一窺打理分切以及加工等相關操作；在不到兩、三分鐘內，一條虱目魚便被迅速拆分為魚頭、魚肚、魚腸、魚皮、里肌與魚骨，而一旁也有製作無刺虱目魚排、虱目魚一夜干或風乾魚嶺（背鰭）的作業；若再將行程貼近生產端，或藉由翻閱產業檢索發展歷程，還可見到台灣在虱目魚養殖，陸續歷經由早期的淺坪式、搭配越冬溝以度過冬季低溫，而後發展為深水式飼料投餵養殖，以及如今紛紛朝向生態養殖等形式轉變，而這搭配名稱 [1]、商品與料理形式的微妙變化，一轉眼，竟也橫跨了超過400年的時空（表3-1）。
表3-1：虱目魚不為人知的祕密
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學名
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Chanos chanos
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屬名與種名相同
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通用俗稱／商品名稱
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虱目魚、牛奶魚
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牛奶魚為英文milkfish直譯
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舊名／地方名稱
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遮目魚、膜遮目、海草仔
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因為面部脂瞼受熱變白故名
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生物學特色
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一屬一種
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-
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棲息海域
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印度西太平洋與南太平洋海域
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熱帶性魚種
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生活環境
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淺海／半淡鹹水／淡水
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養殖或有以淡水進行養殖a
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最大體型
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體全長可達180公分
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Fishbase資料b
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台灣養殖發展歷程
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粗放淺坪―深水集約―生態養殖
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400年前至今之轉變
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主要商品形式
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虱目魚肚、虱目魚丸
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皆經無刺處理以方便品嚐
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次要商品形式
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虱目魚腸、里肌、魚頭與魚嶺
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魚嶺為背鰭基部兩側部分肉質
a可降低滲透壓調節時的耗能，故成長速度較快。
b魚類資料庫。
政府於2022年公布的《食農教育法》，除了呼應社會大眾對於食農教育的關注與需求外，同時也為食品安全、認識資源與環境，甚至飲食教育與文化錨定根基。擴展迄今，分別從生態旅遊、林下經濟、食農乃至食魚教育的積極拓展與逐步開花結果，也已從教學或教育單位，到全民大眾的生活感受等不同面向持續回應，而此刻，也正是將聯合國推動的SDGs 各項目標融入集中的最佳時機。
案例：從市場進課堂
- 提問：在進入章節前，回想一下最近一次逛市場的時間？以及採購了哪些水產？
市場，絕對是認識當令資源、在地風土與風味的絕佳場域。學習也好，參訪也罷，就連打理平日三餐的購買，也都能真實且直接地感受分別藉由種類組成、價格高低與風味好壞所展現的時序變化（圖3-1）。只是在觀察種類組成外，稍稍留意與多加詢問，往往能感受在風味以外的更多資訊。例如在市場中的白帶魚，隨誘釣或撈捕等不同漁法，往往具有不同體型與鮮度，而循著釣線或網具思索，還可了解到對於資源利用與環境衝擊的程度存在差異（表3-2）。
此外，在生產、販售與消費間的種類、體型大小、數量多寡與價格變化，也多真實地反映出在資源、環境與產業上的時空變化。例如以往因為量大而平價的剝皮魨、紅目鰱以及金線魚，如今卻是奇貨可居，在價格上屢創新高的商品；另以鯖魚為代表的多獲性紅肉魚類，逐漸縮小的體型（或成熟體型）與大不如昔的收成數量，也可能暗示著人們，資源已再難抵擋現今高度發展漁具與漁法的撈捕壓力。
也因此，在海大陸續開設的「養殖與食魚文化」及「食魚文化踏查與體驗」等課程，不僅是帶領水產相關科系學生，分別了解水產品從生產經加工到銷售的產業供應鏈，或是中西文化下以水產為主的食魚文化及其時空演進更迭。更藉由活動安排，包括生產地或批售市場參訪與產業操作實務體驗，並在魚市場或傳統市場中，引入經營多年的攤商漁販為共授業師，讓與課成員真實感受不同於課堂的產業面向（圖3-2）。
藉以回顧並思考在日常三餐中，我們對於與資源及環境關聯甚為密切的撈捕、養殖與加工水產品及其產業，目前面臨的困境與挑戰，以期能在分別扮演消費者，或於日後成為產業從業人員與決策者時，能夠基於對產業擁有完整全貌的認知理解。伴隨近年包括「地產地銷（消）」[2]、「身（生）土不二」[3]、「百哩飲食」及「慢食」與「慢魚」等倡議，分別從生活與專業等不同面向，透過水產品的生產與消費，落實SDGs中包括以14為主，SDG2、3、4、12為輔的目標。
表3-2：不同捕獲方式對魚貨、資源與環境的影響，以白帶魚為例
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休閒垂釣
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專業手釣
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定置網／圍網
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拖網
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數量
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-a
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少
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多b
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多b
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品質：外觀
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佳
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佳
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普
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差
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品質：鮮度
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佳
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佳
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普
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普
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品質：大小
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可控制
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大
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均一
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均一但偏小
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混獲狀態c
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低
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低
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中等
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高
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對環境之影響
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低
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低
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相對較低
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不定／或有衝擊d
a不做商業性生產與供應故不列入評比。
b相對於其他作業方式所獲，但仍受季節、海域與海況所影響。
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夠突破，才有成為經典的可能——格蘭菲迪22年雪莉之王歡慶金馬60
我們想讓你知道的是
作為歷史最悠久的華語電影獎，也是華語電影界最具影響力和代表性的電影獎之一，金馬獎勇於開創的精神，領著所有的華語電影創作者前進。
金馬獎即將迎來六十週年的盛宴，在創立金馬獎之初，行政院新聞局為了要鼓勵電影業界，效法前線國軍官兵們堅強奮發的精神，努力開創新局，因此結合台灣國防前線的金門和馬祖兩地名稱開頭，組合而成「金馬獎」。走過一甲子，金馬獎不負眾望，除了鼓勵和刺激創作之外，更陸續開辦影展、講座、創投大會、金馬學院等一系列的活動，引領著所有的華語電影創作者前進。
金馬60——傳統僅供參考，打破規則才能成就未來
六十年來，金馬獎不斷調整腳步，漸漸從充滿宣導意涵的電影獎，走向成為真正的電影盛會，並且以領路人的姿態帶著華語電影前進。最重要的改變之一，是發生在第十五屆的金馬獎。在此之前的十四屆金馬獎，都是提前公布獲獎名單，讓所有得獎者在典禮上排排站，等待大官頒獎，少了刺激的開獎時刻，也沒有讓觀眾可以同步收看的電視轉播。但是從第十五屆開始，經過業界人士的討論後，改變了金馬獎的頒獎方式——彌封評選結果，僅公告入圍名單，等到頒獎典禮當天再公布。這個改變不只讓典禮的可看性變得更高，同時也讓典禮的聚光燈回到電影人身上。
另一個值得一提的金馬成就，則是頒出了專屬於凌波的「最佳演員特別獎」。1963年，凌波和樂蒂主演的《梁山伯與祝英台》大賣座，不僅打破當時影史最高票房紀錄，反串梁山伯的凌波更是風靡全台。身為香港人的她，因為參加金馬獎來到台灣，在當時造成萬人空巷的瘋狂暴動，香港媒體甚至用「狂人城」來形容台北。不過，由於凌波是女扮男裝演出男主角，這可讓評審傷透腦筋，給她「最佳男主角」或「最佳女主角」都不對，最後史無前例地以「最佳演員特別獎」讓凌波驕傲獲獎。這樣的獎項無論中外都是創舉，金馬獎勇於開創的精神可見一斑。
隨著時間過去，金馬獎更從單純的頒獎典禮持續進化，越來越多具有前瞻性、啟發性的活動陸續加入金馬陣容，包括影展、電影學院、創投會議等，每一年的內容越來越強、規格越來越高，成為所有業內人士和萬眾影迷每一年最期待的電影盛會。以2018年李安導演創辦了電影大師課為例，這是台灣首度大規模推出涵蓋各項電影專業的影視課程，包括導演、表演、編劇、攝影、音效，甚至製片等專業領域，邀請影壇中極具份量的講師開課，每年都大受好評。 而今年（2023年）的大師課邀請到國際級的超大牌講師，包括北野武、強納森諾蘭、李滄東、滿島光等人，更一推出立刻造成全網轟動，報名開始和截止的距離從來沒有那麼接近過。
格蘭菲迪60——忠於顛覆，威士忌領路者是這樣煉成的
把每一天都當成第一天，每一次改變，就會成為開創新局的契機，金馬獎如此，格蘭菲迪也是如此——以不畏挑戰的領路者精神，綻放炫目光彩。自1887年起，格蘭菲迪家族著手製作蘇格蘭威士忌的一百多年來，就以獨特的三角瓶身吸引著全世界的眼光，更是全球獲獎最多的單一麥芽威士忌品牌。這樣的成功與傳奇，除了來自於對自家傳統的堅持，也是每一次敢於突破界限，勇闖未知領域之後，擲地有聲的反響。其中一項發生在六十年前的創舉，不只寫下格蘭菲迪史上重要的篇章，更為飲用威士忌開啟了全新的局面。格蘭菲迪於1963年將蘇格蘭單一麥芽威士忌推廣到世界，這不僅是一次市場的突破，更是一場對當時消費者對威士忌認知的巨大衝擊。因為當時，仍是調和威士忌主導的市場，但格蘭菲迪不畏風險，敢於嘗試，將單一麥芽威士忌呈現給大眾，重新定義了人們對於威士忌的看法，甚至塑造了新的飲用習慣。
格蘭菲迪的勇氣和決心，讓這個來自蘇格蘭的家族，不僅僅是威士忌製造商，更是一個改變遊戲規則的力量，為威士忌產業開創了新的篇章。這種不斷創新的精神，使格蘭菲迪屹立不搖，並且繼續引領著全球威士忌市場的發展，成為威士忌製造的巔峰代表。
唯有巔峰，才能與勇敢、決心以及不斷追求卓越的精神互相輝映。走過屹立不搖的60年，2023年第六十屆金馬獎頒獎典禮即將來臨。在這個特別的時刻，讓我們一起用突破威士忌想像，乘載著22年淬鍊，並以極為珍稀的西班牙雪莉桶過桶完成的「格蘭菲迪22年雪莉之王」，一起舉杯，為這個華語屆的重要電影獎項，以及所有的電影人歡慶吧。
深邃迷人的絲絨感受，突破既往威士忌印象
格蘭菲迪22年雪莉之王，注入了歷史的精髓，汲取西班牙輝煌宮廷的靈感，承載百年流傳的斯貝塞精神。它經過嚴格篩選，在Oloroso雪莉桶中陳年長達22年後，再次熟成於號稱「雪莉酒之王」的Palo Cortado雪莉酒桶，以熱情奔放的西班牙風情，點綴這絕對奢華細緻的酒液。在它深紅的色澤之中，融合了梅子、黑巧克力和葡萄乾的香氣，每一口都是奇妙的多層次之旅——橡木的深度、香草的甜美和杏仁糖的柔順，搭配絲絨般的口感，驚豔綻放的瞬間，令人只想細細品味。
今年是金馬獎舉辦以來的第六十屆，從肩負著激勵電影業界效法國軍精神的宣導使命，到成為華語界最重要的電影獎項之一，更是電影人才成就彼此、擦出創意火花、榮耀每一分努力的殿堂。而格蘭菲迪則在六十年前，一手開拓了單一麥芽威士忌的新世界，讓格蘭菲迪不僅僅是一個品牌，更成為勇敢改變世界的傳奇寫照、以堅定信念開荒闢土的領路者。這種勇於開創、持之以恆、堅持品質、崇尚創新的精神，在提醒著我們，只要堅持自己的信念，不斷向前，就能在各自的領域中創造出不朽與永恆——無論是在電影還是威士忌的領域。
勇敢地追求夢想去吧！在這一刻，成為未來的領路者。