皮國立《最「潮」中醫史》：豬事大吉——豬肉的補養與飲食史
我們想讓你知道的是
本書寫作題材包羅萬象，上至神醫華佗、針灸穴道，下至民俗食療、刮痧放血，沒有生僻冷硬的歷史，只有你想像不到的各種有趣故事！不僅內容極具延伸研究價值和閱讀趣味性，同時收錄了醫療史研究方法及總體視野的文章，是一本既符合大眾史學寫作精神，卻又不失嚴謹學術性的醫療史讀本。
文：皮國立
九 豬事大吉——豬肉的補養與飲食史
2021年初美國豬肉正式開放進口，引發民眾質疑聲浪不斷、台豬標章滿天飛、豬排便當漲價、瘦肉精危害爭議、萊豬〔添加瘦肉精萊克多巴胺（Ractopamine）的豬肉〕公投案等，一連串新聞齊出，好不熱鬧。當然美豬、台豬雖有國籍之分，吃的東西也不太一樣，但是豬豬自有其本色，豬肉也有其特性，本篇就來蹭個豬熱度，談談另一種豬肉的飲食和健康史。
人類食豬的飲食文化，可謂歷史悠久，特別是在傳統中國社會。自新石器時代開始，許多遺址中就發現了「葬豬」的習俗，有豬頭、豬骨和豬蹄等殘存出土物；「葬豬」與墓葬文化之結合，代表當時人已有靈魂不滅之觀念，人死之後仍能和生前一樣生活，而豬則是當時最常見之家畜，也是最常被食用的肉類，故一同葬於墳墓內。至周代時，豬已是「六畜」（馬、牛、雞、羊、犬、豬）之一，另有「六獸」，野豬也位列其中，「獸」一旦為人類所豢養，上了日常餐桌，就成了「畜」，逐漸演變成為漢人最常食用的食材。
明清以來渡海來台的閩客移民，同樣承襲了漢人喜食豬肉的傳統，至今不衰。根據1981年經濟部統計的歷史資料，全台食用豬肉的總量竟然比家禽肉還要多一‧五倍之多，牛肉消費量只占豬肉的3.7%，可見豬肉對台人飲食的重要性，難怪豬肉議題在台灣如此熱門。近年來，台灣的食肉量增加，但唯一衰退的卻是豬肉；農委會分析，國人飲食西化，以及健康概念盛行，多以白肉取代紅肉，豬肉被替代的效應非常明顯。
根據中央畜產會最新公布的2021年養豬統計手冊顯示， 過去八年統計，整體國人食肉量跟2013年相比多了十五公斤，這八年來牛肉成長48%、雞肉增加40%，豬肉增加1% 幾乎沒變動。多吃豬肉是台灣人的傳統飲食習慣，少吃豬肉則是飲食西化或健康觀念的影響，那麼，豬肉和養生、健康有什麼關係？本篇以傳統中醫藥的概念來進行分析。一個直觀的印象是，不管所謂的冬令進補或坐月子，都需要「吃補」，但補養的肉品或湯品，往往都是雞湯、牛肉湯、薑母、羊肉湯，很少有聽到吃「豬肉湯」來補養。此說正確嗎？豬肉在古人乃至近代的醫書描述中，到底是怎麼形容的呢？
（一）李時珍：豬肉有毒
明代李時珍的《本草綱目》，可說是一部集中藥學大成之著作，他參考了相當多古代的醫書，綜合各家見解並提出自己的看法，從中可以看到不少歷代對豬肉與疾病關係之描述。李時珍對「豬」這個動物的描述相當有意思，他觀察到豬在當時已有很多不同的品種，而且「水畜而性趨下，喜穢也」，就是指豬不愛乾淨，頭總是低低的不會往上抬。他認為，人類養豬作為主要食物與畜產動物，是因為豬具有「食物至寡，甚易畜養之，甚易生息」的特質，簡單說就是豬吃得少但肉卻長得快，容易賣錢，具有經濟價值的意思。
而古人「藥食合一」的思想相當發達，論食物知識，很少單論吃法和味道，還須注意其性質與健康之關係。就李時珍所引述的歷代文獻來看，豬肉雖安全，但多數品種卻有「小毒」，而豬頭肉更是毒中之毒。李時珍沒有多做解釋，但是總體而言，吃豬肉缺點不少，包括「凡豬肉久食，令人少子精，發宿病。豚肉久食，令人遍體筋肉碎痛乏氣」。多食豬肉「令人體重」，古人甚至用「暴肥」來形容，點出吃豬肉容易引發肥胖的問題，還有吃多了會讓藥物無效，而且讓人既有的疾病加重，甚至導致中風、痰飲等毛病。
如此看來，豬肉真的不是個好食材嗎？李時珍認為，豬肉能「補腎氣虛竭」，但文後卻又引用其他醫者的說法，載明：「凡肉有補，惟豬肉無補。」顯然豬肉對人的氣血或健康助益有限。另外值得細緻觀察的是，豬全身幾乎都可以食用，包括許多臟器，乃至豬皮、尾巴、舌頭等，皆可成為食材，甚至連「豬屎」都有功效，可以治「小兒客忤，偃啼面青」，就是可以助小兒「收驚」；還有「婦人血崩，老母豬糞燒灰，酒服三錢」等等，有二十種上下以豬身入藥的各式療法，只是今人已無法想像。
就治病而言，豬身內外各部位更是各有其功，若從「補養」的角度來看，真正比較有效的部位是豬骨髓、豬肚和豬肺。其他像是豬肝、豬心，現代也有人拿來當成補養食品，但其實李時珍引述《延壽書》認為，豬面臨被屠宰時，會受到驚嚇，所以「驚氣入心，絕氣歸肝，俱不可多食，必傷人」。此言豬肝和豬心不宜多吃的道理。另外像是「豬腎」，台灣人更常拿來製成麻油料理，言其有補腎之功，但《本草綱目》內所引述的歷代醫家看法，卻認為豬腎「雖補腎，久食令人少子」、「久食令人腎虛」、「豬腎性寒，不能補命門精氣。方藥所用，借其引導而已。」可見古代中醫認為，豬腎不能常吃，吃多了不但對補養無益，甚至有害。
至於今人還會拿來料理的食材「豬睪丸」，《本草綱目》記載其為「豬卵」、又名「豬石子」，但完全沒提及補養功效。至於台灣民間有不少人喜食「豬腦」， 認為會變聰明，這在中醫說法中也是沒有根據的，李時珍甚至引用《孫真人食忌》說明：「豬腦損男子陽道，臨房不能行事。酒後尤不可食。」豬腦對「房事」竟有負面影響，損害男性雄風，這可能真的顛覆大家對豬腦的既定想法了。而總結以上分析，還是可以看到中國人很細緻地去探究豬全身之功效，多少與中國人偏好食用動物內臟的習慣有關，促使醫者努力研究豬的食療功效。
（二）中西結合：好豬，不吃嗎？
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【塞掐 Side Chat】2023 TCCF MARKET—當展會不只是交易，更是交心和交流的起點
我們想讓你知道的是
對文化內容產業的創作者來說，創作的過程往往是孤獨而煎熬的，但若能換得作品讓大眾看見的機會，甚至登上國際舞台，一路的艱辛似乎都能化成甜美果實。要取得這樣的機會，國內外的市場展會就是一個很有效的平台。因此，在文策院所策劃的TCCF 內容創意大會中，MARKET 市場展一直是非常重要的一環，不只要幫助台灣創作者，開發更多讓作品被看見的機會，更要讓全球對台灣內容感興趣的買家，在此齊聚一堂，進行最直接的交流。
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對文化內容產業的創作者來說，創作的過程往往是孤獨而煎熬的，但若能換得作品讓大眾看見的機會，甚至登上國際舞台，一路的艱辛似乎都能化成甜美果實。要取得這樣的機會，國內外的市場展會就是一個很有效的平台。因此，在文策院所策劃的TCCF 內容創意大會中，MARKET 市場展一直是非常重要的一環，不只要幫助台灣創作者，開發更多讓作品被看見的機會，更要讓全球對台灣內容感興趣的買家，在此齊聚一堂，進行最直接的交流。
跨領域、跨文化的全球交流，就在2023 TCCF MARKET
「在 TCCF 的這次市場活動中，有來自29個國家的買家匯聚到台灣，他們不僅僅是買家，還包括一些專業的影視從業者、國際媒體等等，總共有 200 多位國際專業人士來到台灣，非常強大。」文策院院長盧俊偉很開心的分享道。在 MARKET 市場展中，最重要的面向當然是商業買賣（B2B），然而對一般民眾來說，透過 MARKET 市場展，也可以在第一時間接觸到未來可能會在大銀幕、小螢幕或者出版品看到的新內容：「因為這是一個雙向的機會，我們將台灣的作品推銷到海外，同時也有可能將國外的內容引入到台灣。」
今年的交易的作品範圍，涵蓋了影視、出版、漫畫、動畫等許多領域。一般而言，影視佔據的了最大的比重：「但這次還特別增加了出版品、漫畫和動畫的內容，主要是因為近年來，在國際上有相當多精彩的影視作品，是基於漫畫改編的。」對於這樣的國際趨勢，盧院長認為，當這些優秀的小說、動漫作品，在已經具有一定人氣的基礎下被改編成影視作品，不只是觀眾會有期待感，可能更容易受到市場歡迎，因此投資者也會對收視率或票房方面感到比較樂觀。台哥大新媒體服務副總經理李芃君也認為：「交易市集是一個非常好的平台，將跨領域的人才、具有潛力的IP，都聚在一起。台灣的創作者可以同時、即時的收穫來自本土和海外投資者，對自己作品的看法，達到交流成果的最大化。」的確，在這個在地化與全球化相輔相成、創作內容「宇宙化」、優秀的IP擁有無限延展潛力的時代，文策院透過各種機會，鼓勵更多跨文化、跨領域應用的主題亮相，將能帶領台灣所有創作者繼續往前，並且讓創作的效益不斷擴大。
整合最強的資源和技術，尋找創造雙贏的夥伴
今年的 MARKET 市場展，還有非常具有特色的「國家館」，以國家為核心來設館，有超過 29 個國家參加。特別是法國、韓國和日本，都設有大型的國家館，在館中整合了各種不同的產業。這樣一站式但能同時接觸多元產業的特色，非常具有吸引力。文策院還引進了「協拍資源」，讓全台各地對影視行銷、文化宣傳有興趣的縣市政府，在這個展會中展示自己的資源，比方成立協拍中心、協助進行場地和路權的申請等，來吸引影視製作團隊前往當地拍攝。這樣的合作最主要的目的在於促進「粉絲經濟」，例如電影《痞子英雄》和《海角七號》，都曾因為作品的票房成功，而帶動了高雄、屏東等地的知名度和旅遊業。今年的 MARKET 市場展中，總共有九個縣市參與，包括六都以及南投、花蓮和嘉義。
此外，還有一部分參展商屬於創新技術領域，他們雖然是技術型公司，但他們的產品，或者新興技術，和影視製作有關。比方「元宇宙」技術，或者虛擬實境，這種科技可以為影視創作帶來新的動能，比方在更創新的互動可能中，文本應該如何設計？又或者在沈浸式的觀影體驗裡，觀眾所關注的範圍將擴大到360度，於是空間的安排、演出的動線，也成為創作者的挑戰。「現在最熱門的一個主題，還包括了 AI。在影視技術方面，有些AI演員在電影中表現出與真人演員幾乎相同的水準，甚至有 AI 主播，這些新技術都正在快速的改變影視創作的內容和方式。」今天的影視創作者，需要面對不斷變化的局面、全新技術的應用和可能性，這不僅是機遇，也是一個挑戰。透過市場展，文策院希望能更全面地幫助創作者掌握這些新興技術，以推動台灣影視產業的發展。
好故事更要精彩的說：跨出合作的第一步
「當投資人在參加市場展時，是期待看到具有原創性、吸引力、市場潛力和故事性的作品。雖然對於不同種類的作品，觀看方式和評估標準可能會有所不同，但根據我的經驗，投資者一定會考慮的要素，通常會包括故事性、作品長度、視覺效果、創新或投資的吸引力，以及創作者說故事的技巧。」作為長期投資台劇的投資者，李副總也擁有許多市場展經驗，他特別分享了對創作者來說，無論是參加 PITCHING 提案大會，或參加 MARKET 市場展都會需要的一些觀察，其中最重要的可以說是「故事」。「一個擁有吸引力的故事，其實不只吸引了投資人，也具有引起觀眾興趣的潛力，這是最重要的第一點。」對於投資人來說，提案的內容非常關鍵，能夠快速且清晰地傳達作品的概念，讓投資人能夠理解並感受到其潛力，相信就能在市場展上獲得不錯的反響。
李副總的提醒，是根據文策院舉辦 MARKET 市場展的兩個重要目的。第一，作為一個交流平台，希望可以促進參與者們在這個場合中建立關係、瞭解行業動態，並尋找合作機會，有助於擴展人脈和增進業內互動。其次，MARKET 市場展也因為它的交易的性質，讓參與者有機會考慮內容的採購、投資參與或合作開發，從而促進了影視內容的買賣和合作。在這兩大目的下，好的溝通就成為跨出第一步的關鍵。相對的，當業者也可以有效地展示自己強大的資源或技術，也將吸引更多優秀的創作者與之合作，持續創造出更有吸引力的作品。
大型串流平台的雙面刃效應
在全球影視作品的趨勢中，我們可以看到幾個重要觀點。除了之前提到的IP建立和擴展、市場國際化之外，大型串流平台對影視產業也產生了深遠的影響。
李副總認為，大型串流平台的崛起，對影視產業帶來了雙面刃的效應。一方面，這些平台為台劇和國片提供了迅速進軍國際市場的途徑。只要作品足夠優秀，且傳達了大眾共鳴的概念或普世價值，就能在觀眾之間引起一陣風潮。然而，這種樣方便、快速傳播的平台，也為作品帶來風險——若作品在平台上缺乏充分宣傳，或在一開始無法引起足夠的關注度，它會立刻被眾多其他的內容淹沒。因此，成功的關鍵在於如何讓作品脫穎而出，吸引觀眾的關注，建立良好的傳播力。
目前，台灣需要加強與國際串流平台的合作和談判能力。韓國已經在這方面取得成功，建立了與國際平台的互利互惠模式。此外，合製也是一個具有潛力的選擇，通過結合不同市場的知識和經驗，創造全新的故事。台灣有機會透過合作，與其他地區的影視業者攜手，創造更大的成功。因為大型串流平台帶來了前所未見的機會和挑戰，我們需要的是與時俱進的能力，不斷調整策略，發揮創造力，並加強國際合作，才能真正在國際市場上蓬勃發展。
「在今年的 TCCF MARKET 市場展中，我們特別強調了交流和合作的重要性，這是現代影視產業的趨勢之一。我們不僅希望將作品拍攝完成後出售，更希望在創作和製作的過程中，與其他國家的影視業者進行合作。」盧院長最後總結道。
這種合作不僅能夠促進國際間文化的交流，還能夠融合不同地區的專業知識和創意，共同打造更具創新性和國際競爭力的影視作品。正如盧院長所總結的那樣，這是台灣影視產業必須面對的現實，也是一個充滿挑戰和機遇的時刻。我們期望透過 TCCF MARKET 市場展，能夠進一步推動台灣影視產業的國際化，並實現更多優秀作品的國際發展。