「我們不能既支持自由，又反對自由」拜登供以色列致命武器使資深官員憤而職辭，寒蟬效應蔓延
我們想讓你知道的是
一些美國官員私下透露，他們正經歷一場寒蟬效應，特別在以色列於加薩走廊轟炸後，要傳達希望以色列克制、以及對巴勒斯坦人道保護的訊息很困難。有官員甚至說，這是拜登政府中第一次出現真正的「沉默文化」。
以巴衝突爆發至今，美國一直強力支持以色列，不過近日傳出一些官員對拜登政府的決策感到不安。美國國務院一名資深官員喬許・保羅（Josh Paul）週三（18日）表示，美國向衝突的一方提供更多武器，這樣的行為具破壞性且不公正，只會給以色列和巴勒斯坦人帶來更長遠的痛苦，他決定辭職，理由是「我們不能一面想要一個更美好的世界，卻做出讓世界變得更糟的行為。」
喬許・保羅（Josh Paul）在美國國務院政治軍事事務局工作長達11年，擔任國會和公共事務局主任，該局專責武器轉讓，維護美國與全球防禦夥伴關係。保羅18日提出辭呈，並在社群平台「LinkedIn」公布辭職信，表明辭職是因為依照目前進程，美國是在擴大和加速向以色列提供致命武器。
保羅直言，他無法支持拜登政府一系列重大政策決定，包括向衝突一方投入更多武器。他認為這些決定既短視、具有破壞性、不公正，並有違美國公開擁護的價值觀。
保羅寫道，哈瑪斯對以色列的攻擊是「怪物中的怪物」，但他也真心認為，以色列的回應及美國對現狀的支持，只會給以色列與巴勒斯坦人帶來更多、更深的痛苦，不符合美國長期利益。他堅信，在這場衝突中，對於美國等第三國來說，不應該選邊站，而必須考量身在其中的人民，以及未來好幾個世代的人。
保羅表示，「我們不能既反對佔領，又支持佔領的行為。我們不能既支持自由，又反對自由。我們不能一面想要一個更美好的世界，卻做出讓世界變得更糟的行為。」
「本屆政府及多數國會（對以巴衝突）的反應，是一種建立在認知偏誤、政治取巧、智力破產和官僚惰性上的衝動反應。」保羅說，政府的決策非常令人失望，過去幾十年經驗已經表明，盲目支持某一方，從長遠來看，對雙方人民的利益都是有害的。
保羅接受《哈芬登郵報》（The Huffington Post）專訪時表示，他參與了相當多辯論和討論，並努力改變有爭議的軍售政策，但鑑於自己「無法改變任何事情」，他決定辭職。
「在過去的11年裡，我做出的道德妥協遠超出我的記憶，每一次的妥協都很沈重，每一次都提醒我對自己的承諾。」保羅在辭職信寫道，他擔心美國正在重複過去幾十年所犯的同樣的錯誤，他拒絕再參與其中。
《華盛頓郵報》指出，保羅的離職標誌著拜登政府內部對美國大力支持色列感到不安。《哈芬登郵報》也收到一些美國官員私下透露，他們正經歷寒蟬效應，特別在以色列轟炸加薩走廊後，要傳達希望以色列克制、呼籲提供巴勒斯坦人道保護的訊息，都很困難。有官員甚至說，這是拜登政府中第一次出現真正的「沉默文化」：「感覺就像911之後，覺得自己的思想受到了審查，很害怕被視為反美或反猶太份子。」
拜登在18日拜訪以色列期間承諾，美國將盡己所能來確保以色列的安全，並承諾提供巴勒斯坦1億美元援助（約新台幣32.4億元），要幫助超過100萬名因衝突而流離失所的巴勒斯坦人。
拜登也表示，他本週將籲請國會通過一項「空前」的援助以色列方案。《路透社》引述多名熟悉內情消息人士，拜登可能考慮要求國會通過約1000億美元追加預算法案，其中包括對以色列、烏克蘭和台灣的國防援助。
保羅告訴《華盛頓郵報》，美國對以色列的軍事援助，實際上是為以色列在加薩的行動上「開了綠燈」。以色列政府宣布計劃摧毀哈馬斯，並要求加薩北部110萬居民向南遷移，聯合國宣稱這項要求將造成人道災難。
延伸閱讀
- 以巴衝突連鎖效應，美國反猶太、反穆斯林暴力升溫，大學生挺巴遭律師事務所撤銷工作機會
- 拜登訪以色列稱哈瑪斯突襲如「15個911恐攻」，納坦雅胡允援助從埃及進加薩
- 從全球戰略視角檢視以巴衝突：美國戰略重心可能調整，台灣需提升警戒嚴防中國
- 批評以色列是否「反猶太」？在德看以巴衝突
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：邱宜君
“2023以巴衝突”的相關議題
- 2023-10-19 「我們不能既支持自由，又反對自由」拜登供以色列致命武器使資深官員憤而職辭，寒蟬效應蔓延
- 2023-10-19 在世代棲居的家鄉被視為「難民」，哪裡才能是巴勒斯坦人的家？
- 2023-10-19 以巴衝突推薦書單：《巴勒斯坦之殤》補充阿拉伯視角的當代史、《黑土》解析仇恨猶太人的土壤結構
Tags：
韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
我們想讓你知道的是
從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。