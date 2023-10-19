「我們不能既支持自由，又反對自由」拜登供以色列致命武器使資深官員憤而職辭，寒蟬效應蔓延

以巴衝突爆發至今，美國一直強力支持以色列，不過近日傳出一些官員對拜登政府的決策感到不安。美國國務院一名資深官員喬許・保羅（Josh Paul）週三（18日）表示，美國向衝突的一方提供更多武器，這樣的行為具破壞性且不公正，只會給以色列和巴勒斯坦人帶來更長遠的痛苦，他決定辭職，理由是「我們不能一面想要一個更美好的世界，卻做出讓世界變得更糟的行為。」

喬許・保羅（Josh Paul）在美國國務院政治軍事事務局工作長達11年，擔任國會和公共事務局主任，該局專責武器轉讓，維護美國與全球防禦夥伴關係。保羅18日提出辭呈，並在社群平台「LinkedIn」公布辭職信，表明辭職是因為依照目前進程，美國是在擴大和加速向以色列提供致命武器。

保羅直言，他無法支持拜登政府一系列重大政策決定，包括向衝突一方投入更多武器。他認為這些決定既短視、具有破壞性、不公正，並有違美國公開擁護的價值觀。

保羅寫道，哈瑪斯對以色列的攻擊是「怪物中的怪物」，但他也真心認為，以色列的回應及美國對現狀的支持，只會給以色列與巴勒斯坦人帶來更多、更深的痛苦，不符合美國長期利益。他堅信，在這場衝突中，對於美國等第三國來說，不應該選邊站，而必須考量身在其中的人民，以及未來好幾個世代的人。

保羅表示，「我們不能既反對佔領，又支持佔領的行為。我們不能既支持自由，又反對自由。我們不能一面想要一個更美好的世界，卻做出讓世界變得更糟的行為。」

「本屆政府及多數國會（對以巴衝突）的反應，是一種建立在認知偏誤、政治取巧、智力破產和官僚惰性上的衝動反應。」保羅說，政府的決策非常令人失望，過去幾十年經驗已經表明，盲目支持某一方，從長遠來看，對雙方人民的利益都是有害的。

A must read.



My former colleague Josh Paul resigned today from the @StateDept office that approves arms transfers because of the Biden admin's decision to rush arms to Israel.



I have deep respect for Josh and I know he did not take this decision lightly.



Read his letter. pic.twitter.com/6hkoU2AsN4 — Brian Finucane (@BCFinucane) October 18, 2023

保羅接受《哈芬登郵報》（The Huffington Post）專訪時表示，他參與了相當多辯論和討論，並努力改變有爭議的軍售政策，但鑑於自己「無法改變任何事情」，他決定辭職。

「在過去的11年裡，我做出的道德妥協遠超出我的記憶，每一次的妥協都很沈重，每一次都提醒我對自己的承諾。」保羅在辭職信寫道，他擔心美國正在重複過去幾十年所犯的同樣的錯誤，他拒絕再參與其中。

《華盛頓郵報》指出，保羅 的離職標誌著拜登政府內部對美國大力支持色列感到不安。 《哈芬登郵報》也收到一些美國官員私下透露，他們正經歷寒蟬效應，特別在以色列轟炸加薩走廊後，要傳達希望以色列克制、呼籲提供巴勒斯坦人道保護的訊息，都很困難。有官員甚至說，這 是拜登政府中第一次出現真正的「沉默文化」：「感覺就像911之後，覺得自己的思想受到了審查，很害怕被視為反美或反猶太份子。」

EXCLU: US officials describe "a culture of silence" on Israel-Palestine



That's stifling policy debate, some say, amid fears of being seen as "un-American," esp among Muslims



“The pride I felt serving Biden has given way to deep shame," one official saidhttps://t.co/9Vjls6sJqR — Akbar Shahid Ahmed (@AkbarSAhmed) October 18, 2023

拜登在18日拜訪以色列期間承諾，美國將盡己所能來確保以色列的安全，並承諾提供巴勒斯坦1億美元援助（約新台幣32.4億元），要幫助超過100萬名因衝突而流離失所的巴勒斯坦人。

拜登也 表示， 他本週將籲請國會通過一項「空前」的援助以色列方案。《路透社》引述多名熟悉內情消息人士，拜登可能考慮要求國會通過約1000億美元追加預算法案，其中包括對以色列、烏克蘭和台灣的國防援助。

保羅告訴《華盛頓郵報》，美國對以色列的軍事援助，實際上是為以色列在加薩的行動上「開了綠燈」。 以色列政府宣布計劃摧毀哈馬斯，並要求加薩北部110萬居民向南遷移，聯合國宣稱這項要求將造成人道災難。

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核稿編輯：邱宜君