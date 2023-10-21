艾爾多安將手伸進伊拉克庫德斯坦，要建立土耳其主導的伊斯蘭新秩序
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對於美國而言，儘管土耳其是美國在中東的重要盟友，但土耳其近年在伊拉克的所作所為，無疑破壞了美國在伊拉克所建立的秩序和為伊拉克的穩定、統一和民主所付出的努力，甚至因為土耳其利用庫德族內部的分歧，來破壞美國與敘利亞庫德武裝組織的合作夥伴關係和相關親美勢力，影響了美國的整體利益。
文：鄺卓睿（香港群策匯思常務理事，澳洲國立大學中東及中亞高級研究碩士，曾經在澳大利亞國際事務研究所工作）
最近，伊拉克總理穆罕默德・希亞・蘇丹尼（Mohammed Shia' Al Sudani）前往莫斯科之前，向伊拉克和俄羅斯國內媒體透露，伊拉克正與土耳其進行最後談判，以簽署名為《土耳其－伊拉克安全條約》的協定。
這將是繼今（2023）年3月與伊朗簽署的安全協議之後的第二份安全協定，且此次協定具有更強的聯盟性質。根據筆者了解和土耳其國內親政府媒體《Daily Sabah》的數據，該安全協定將覆蓋多個領域，包括反恐合作、加強土耳其和伊拉克之間的軍事聯繫與合作，以及能源設施的安全保障等；儘管談判仍在進行中，但正式簽署該協議的時間已經不遠。
可是，多個中東國家以及美國憂慮這項安全條約，將會對當前的中東局勢和地緣政治產生廣泛影響，加劇區內地緣政治的角力和紛爭，破壞區內的安全穩定。
歷史上，土耳其曾在1937年（薩阿德・奧包德條約聯盟）和1955年（巴格達條約聯盟）分別與伊拉克、伊朗等國建立聯盟。然後，由於伊拉克國內政治變動，退出了這些跨國聯盟，並因此終止了與土耳其的軍事和政治領域的合作。儘管在薩達姆時代初期仍保持著政治聯繫，但土伊兩國仍然保持有限的合作，包括在邊境安全方面的合作，薩達姆政府還容許土耳其在與伊拉克接壤的地區對庫德工人黨進行軍事行動，直到第一次海灣戰爭。
由於聯合國安理會688號決議，薩達姆政府失去了對伊拉克北部的實際控制權。土耳其由此改變了對伊拉克的政策，一方面與伊拉克庫德族的主要部落和政治勢力，如塔拉巴尼（Talabani）和巴爾扎尼（Barzani），建立政治聯繫；另一方面加強了與薩達姆政府在邊境安全方面的合作，擴大了土耳其軍隊在伊拉克北部庫德斯坦地區的活動範圍。
因此，土耳其成功在伊拉克北部建立了影響力，並能夠監視伊拉克境內的庫德族，防止任何在伊拉克的庫德族部落尋求獨立行動，避免此類行動激發國內庫德族爭取獨立的願望和行動，保持土耳其的領土完整和在伊拉克的政治及軍事影響。
隨著美國入侵伊拉克，土耳其的影響力和軍事活動進一步擴展至伊拉克中部地區，尤其是在吉爾庫克石油區（Kirkuk）。土耳其積極培養土耳其曼族（Turkmen）的武裝組織和政黨，捍衛土耳其在伊拉克的利益，並影響伊拉克政治和政府政策。
與此同時，土耳其政府在現任總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）的領導下，強化了與伊拉克庫德斯坦自治政府、塔拉巴尼家族和巴爾扎尼家族的經貿、政治和軍事聯繫，支援伊拉克庫德斯坦自治政府在不尋求獨立的情況下成為伊拉克國內的「國中國」，並支援巴爾扎尼家族領導的庫德族政黨聯盟成為伊拉克執政聯盟的關鍵成員，從而爭取更多有利於土耳其的政策，使伊拉克北部地區的石油和天然氣，能夠繼續通過吉爾庫克－傑漢石油管道（Kirkuk-Ceyhan Oil Pipeline）和伊拉克北部連接土耳其的公路運送至土耳其，滿足土耳其的能源需求之餘，並使土耳其得以發展成為橫跨歐亞非地區的能源中轉和運輸中心。
在對付伊斯蘭國的時候，土耳其獲得這個難得的機會來更進一步來擴大在伊拉克的勢力範圍，支援親土耳其的土耳其曼族和庫德族武裝在伊拉克北部和中部對付伊斯蘭國之餘，在伊拉克國內建立龐大的親土耳其政治勢力和情報網路，影響巴格達中央政府的決策和外交立場。
此後，土耳其與伊拉克中央政府簽署了安全協定，協定內容包括允許土耳其在得到伊拉克政府允許下，在伊拉克北部開展任何軍事行動以對付庫德工人黨，並分別在巴格達和安卡拉建立兩國情報和安全合作辦公室。
然而，協議簽署後的多次軍事行動中，土耳其實際上未經巴格達政府允許擅自進行軍事活動，並擴大了在伊拉克北部的駐軍數量，甚至進一步增加了軍營數量。
這確實引起了伊拉克政府內部親伊朗派系的不滿，但一些著名什葉派教士和政治人物，如穆克塔達・薩達爾（Muqtada al-Sadr）那般，雖然在社交平台表達對土耳其的軍事活動的不滿，但他們繼續與土耳其保持密切聯繫和合作，甚至公開呼籲土耳其在伊拉克國內扮演更為主導和關鍵的角色，要求政府滿足土耳其方面所提的要求與合作。
現今的伊拉克政府更加依賴土耳其政府，大多數政黨特別希望獲得土耳其政府的支援，尤其是渴望土耳其政府在今年12月18日的地方選舉中對政黨提供特別支援，以助他們贏得選戰和得到地方乃至中央政府的控制權。
為了獲得土耳其政府的支援和安全保障，伊拉克一些政黨願意滿足土耳其政府所提出的一切要求。在庫德斯坦地區，由巴爾扎尼家族掌控的自治政府和庫德斯坦民主黨同意土耳其政府的要求，與土耳其軍隊合作打擊庫德工人黨，以換取土耳其政府的支援，使得他們能夠與親伊和庫德工人黨合作的塔拉巴尼家族領導的庫德斯坦愛國聯盟（PUK）及其他庫德政黨展開競爭。
作為政治交換，土耳其一方面要求伊拉克政府將吉爾庫克的控制權交還給庫德斯坦自治政府，另一方面表示願意為巴爾扎尼家族及其掌控的庫德斯坦民主黨提供財政支援，包括購買庫德斯坦產油。
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銷售霸主如何再進化？Honda All-New CR-V憑藉關鍵進化精益求精！
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競爭激烈的國產中型休旅市場中，Honda CR-V自2017年至2022年連續五年蟬聯此級距銷售冠軍，擁有相當優異的市場口碑。Honda All-New CR-V要如何延續此優異成績？憑藉著就是將買家最重視的安全性、先進科技與空間機能再次進化。
對於許多國產中型休旅市場的買家而言，往往都是家庭使用需求，乘載著最重視與最心愛的家人，車輛的安全往往是最重視的購車要點。有鑑於此，Honda All-New CR-V所搭載的Honda SENSING智慧防護系統，立基原有優異基礎，更將防護表現進化至全方位等級。
智慧防護再進化 前後左右零死角防範
針對車輛前方，Honda SENSING搭載ACC主動式車距調節定速巡航系統並附LSF低速自動跟車系統，可在駕駛所設定的行駛速度基礎上，自動與前方車輛保持安全距離；而CMBS碰撞緩解煞車系統附FCW前方碰撞警示系統，當與前車距離過近有碰撞意外時，會先警示駕駛，若駕駛尚未即時反應，則會介入煞車，減少追撞危險發生。
車輛切換車道或倒車時，往往也常會有碰撞意外發生，Honda All-New CR-V透過BSI盲點偵測警示系統消弭駕駛對於車輛左右兩側的視線死角；CTM倒車預警顯示輔助則可以在倒車時協助偵測兩側來車，進一步減少危險發生。
先進科技來輔助 用車生活更便利舒適
數位科技提升生活便利性，早已成為現代人不可或缺的生活習慣。Honda All-New CR-V也透過同級中首次搭載的Honda CONNECT遠端遙控科技來滿足現代用車生活。Honda CONNECT擁有相當強大且多元的功能項目，包含三大類13項服務，主要涵蓋「安全、安心」、「便利、舒適」、「溝通、連結」等面向，其中在「安全、安心」方面，配備像是可在愛車遭到破壞開啟並觸發防盜器時，立刻通知車主的防盜保全功能；如果不幸發生交通意外事故且SRS輔助氣囊作動，自動碰撞偵測功能就會立刻聯絡車主或緊急聯絡人，甚至聯繫相關單位至現場救援。
而針對夏季炎熱高溫，Honda CONNECT功能中的「便利、舒適」面向，則具備有遠端車輛操作功能，可遙控引擎/空調啟動，確保一坐進車內就已享有舒適怡人的溫度，無論是停放室外或室內，都不用再擔心熱氣逼人的座艙讓人炙熱難耐。
立基優勢大空間 聰明設計更貼心
早已是CR-V特色之一的優異空間機能，此次在Honda All-New CR-V身上再次大幅進化，秉持Honda造車一貫的MM思想，盡可能的將機件極小化、空間極大化，在優勢的2700mm軸距長度中，後座座椅不僅可擁有長達19cm的前後滑移機制，椅背角度調整更多達16段，調整範圍高達32度，可以滿足各種體型的乘坐需求。
而像是蜂巢式廣域空調出風口、BOSE Centerpoint高級音響系統等配備，則可以在體感、聽覺等面向提供更舒適的乘坐感，讓Honda All-New CR-V提供前所未有的行車質感，打造更高級的乘坐饗宴。
針對安全性、先進科技與空間機能的再次躍進，Honda All-New CR-V不僅將再次樹立國產中型休旅車級距的新標竿，相信也將再次提供此級距買家超越同級的用車體驗，更是繼續蟬聯此級距銷售寶座的最大優勢。