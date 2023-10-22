農業金融署揭牌：ESG金融進軍農村，鼓勵青年留鄉成為各村鎮穩定的力量
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自日治時期遍布全台的農會信用組合，曾經是台灣最基層的金融主體，對台灣農業和整個社會發展極有貢獻，然而，到1995年因為景氣變動與公司治理漏洞，終於釀成基層金融危機，導致了40多家基層金融機構發生異常提領與擠兌風暴……
文：黃崇哲（《台灣銀行家》雜誌總編輯）
上個世紀初，三角湧農會創立（今三峽區農會），經費由政府補助，獎勵耕地改良及養豬、養魚事業，並協助政府催收錢糧（田賦），乃為全台農會創設之始。之後，就如同各地農會隨著殖民地政府的產業組合政策進行改組轉型，十多年後，三角湧農會近一步改制為三角湧信用組合，由產業信用貸放、原料聯合購買、農漁產品共同販賣及生產資源與設備共同利用等4個部門所組成，協助各地的農漁業發展。
在當時，和日本本土的農漁業產業組合相較起來，台灣信用組合著重在信用部門，而日本本土的信用組合營運重點則是放在事業部門，所以台灣農業金融蓬勃發展，也成為當時台灣的農業特色之一。
時至今日，東南亞許多農業仍難見如此完整的功能，也讓這些國家的農漁民無法享受農漁業信用組合的信用貸放功能，往往因為資金需求而向大地主與資本主賒借，最後小農只得逐步被併吞，導致了貧富分配不均的情況。對照之下，這正是今天遍布全台的基層金融主體，農漁會信用部對台灣農業以及整個社會發展的最主要貢獻。
之後，台灣基層金融在戰後雖仍持續發展，但到1995年因為景氣變動與公司治理漏洞，終於釀成基層金融危機，當時有40多家基層金融機構發生異常提領與擠兌風暴，逾期放款比率更於2000年時攀升至16.23％的高峰，使得36家淨值為負的信用部遭金融重建基金（RTC）接管，或將信用部概括讓予給當時的省農會（現全國農會）或銀行單位。
為了導正亂局，政府除強化原有的合庫體系外，更利用農業金庫與農業金融監理一元化等作為，開展了農漁業金融專責單位的序幕。今天，農業金融署的升格掛牌，更標誌了農漁會基層金融來到一個全新階段，令人分外期待。
如同新任農金署署長李聰勇表示，目前已經將「推動農業貸款，充裕營農資金」、「強化農業保險，穩定農民收入」以及「健全農金體系，活絡農村經濟」等三大方向，作為農金署的發展目標，最令人眼睛為之一亮的，就是將提高農業經營者韌性作為因應多變氣候與市場環境挑戰的施政重點。
正因為ESG金融將是下階段金融的重要發展方向，有更好的農業金融體系或許將是台灣新一代農業再發展的難得契機，可以鼓勵更多人口留鄉務農，讓農業成為各村鎮穩定的力量。
畢竟，在金融科技與資產管理市場上，實在很難期待基層農漁會金融與一般商業銀行進行同比例的投資，如同當年許多農漁會信用部發行信用卡後，發現入不敷出而慢慢退出市場。
如果換個方向，重新回到農漁會基層金融的本身特性出發，或許可以走出一個全新的發展方向。例如，能夠進一步將碳足跡與責任消費，利用信用擴張與農會超市加以結合，搭配電商與區塊鏈私鏈的發展，在青農跟信用部貸款時，包括有機農藥的認證或產品無毒性的檢查，串成一個生態系，如此直接連通消費者偏好與農漁產品購買，或許可以讓農會信用部的發展，走出一個更新更好的未來。特別是，當越來越多的年輕人回流農村、支撐農業發展時，富含ESG概念、兼具韌性的新農業，將是台灣最有力與最扎實的發展基礎。
本文經《台灣銀行家》雜誌授權轉載，原文刊載於此
原標：基層金融再轉型 引領永續農業
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：羅元祺
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銷售霸主如何再進化？Honda All-New CR-V憑藉關鍵進化精益求精！
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競爭激烈的國產中型休旅市場中，Honda CR-V自2017年至2022年連續五年蟬聯此級距銷售冠軍，擁有相當優異的市場口碑。Honda All-New CR-V要如何延續此優異成績？憑藉著就是將買家最重視的安全性、先進科技與空間機能再次進化。
對於許多國產中型休旅市場的買家而言，往往都是家庭使用需求，乘載著最重視與最心愛的家人，車輛的安全往往是最重視的購車要點。有鑑於此，Honda All-New CR-V所搭載的Honda SENSING智慧防護系統，立基原有優異基礎，更將防護表現進化至全方位等級。
智慧防護再進化 前後左右零死角防範
針對車輛前方，Honda SENSING搭載ACC主動式車距調節定速巡航系統並附LSF低速自動跟車系統，可在駕駛所設定的行駛速度基礎上，自動與前方車輛保持安全距離；而CMBS碰撞緩解煞車系統附FCW前方碰撞警示系統，當與前車距離過近有碰撞意外時，會先警示駕駛，若駕駛尚未即時反應，則會介入煞車，減少追撞危險發生。
車輛切換車道或倒車時，往往也常會有碰撞意外發生，Honda All-New CR-V透過BSI盲點偵測警示系統消弭駕駛對於車輛左右兩側的視線死角；CTM倒車預警顯示輔助則可以在倒車時協助偵測兩側來車，進一步減少危險發生。
先進科技來輔助 用車生活更便利舒適
數位科技提升生活便利性，早已成為現代人不可或缺的生活習慣。Honda All-New CR-V也透過同級中首次搭載的Honda CONNECT遠端遙控科技來滿足現代用車生活。Honda CONNECT擁有相當強大且多元的功能項目，包含三大類13項服務，主要涵蓋「安全、安心」、「便利、舒適」、「溝通、連結」等面向，其中在「安全、安心」方面，配備像是可在愛車遭到破壞開啟並觸發防盜器時，立刻通知車主的防盜保全功能；如果不幸發生交通意外事故且SRS輔助氣囊作動，自動碰撞偵測功能就會立刻聯絡車主或緊急聯絡人，甚至聯繫相關單位至現場救援。
而針對夏季炎熱高溫，Honda CONNECT功能中的「便利、舒適」面向，則具備有遠端車輛操作功能，可遙控引擎/空調啟動，確保一坐進車內就已享有舒適怡人的溫度，無論是停放室外或室內，都不用再擔心熱氣逼人的座艙讓人炙熱難耐。
立基優勢大空間 聰明設計更貼心
早已是CR-V特色之一的優異空間機能，此次在Honda All-New CR-V身上再次大幅進化，秉持Honda造車一貫的MM思想，盡可能的將機件極小化、空間極大化，在優勢的2700mm軸距長度中，後座座椅不僅可擁有長達19cm的前後滑移機制，椅背角度調整更多達16段，調整範圍高達32度，可以滿足各種體型的乘坐需求。
而像是蜂巢式廣域空調出風口、BOSE Centerpoint高級音響系統等配備，則可以在體感、聽覺等面向提供更舒適的乘坐感，讓Honda All-New CR-V提供前所未有的行車質感，打造更高級的乘坐饗宴。
針對安全性、先進科技與空間機能的再次躍進，Honda All-New CR-V不僅將再次樹立國產中型休旅車級距的新標竿，相信也將再次提供此級距買家超越同級的用車體驗，更是繼續蟬聯此級距銷售寶座的最大優勢。