光明磊落，不代表就該劏開肚子給人看——交易私隱是基本人權

很多人喜歡電影《讓子彈飛》，裡頭大量隱喻本身也是「讓子彈先飛一會」，多年來逐點被翻開來討論。我對該電影沒有深入研究，卻對當中一幕印象極為深刻，歷歷在目。話說張麻子的養子老六被胡萬設計，誣陷他吃了兩碗涼粉卻只給一碗的錢，老六不甘受屈，憤而劏開肚子，證實裡頭的確只有一碗涼粉。當然，人也因此死掉。

觀眾嘲笑老六愚笨也好，替它不值也好，相信沒有人會認同他切腹證明自己清白。偏偏在現實生活，自問光明磊落，事無不可對人言，不在意私隱被看光光的，卻大有人在。

「加密貨幣」沒有加密

圍繞區塊鏈的誤解眾多，其中最流行的莫過如誤以為在區塊鏈上的交易匿名、私密。

必須弄清楚的是，除了如Zcash、Monera等極少數幣種，「加密貨幣」的交易全都沒有加密。換言之，當錢包A把一筆資產發給錢包B，任何人不但能查看這筆交易的發款方、收款方、金額、時間等所有細節，更可以進一步追溯錢包A和錢包B的所有歷史交易。區塊鏈這種透明公開的特性，跟私密完全沾不上邊，我經常說「密碼貨幣」而不用「加密貨幣」，就是為了避免讓更多人在不知不覺中產生美麗的誤會，否則後果可能是災難性的。

我猜測這種誤會，首先是源自cryptocurrency的翻譯。crypto是指cryptography，即密碼學，是區塊鏈的基礎，但在比特幣、以太幣等絕大多數幣種，密碼學的角色類似圖章，只應用於以私鑰和公鑰核實交易者身分，而交易內容本身以明文存儲，並無加密。

另一個產生誤會的根源是混淆加密與半匿名（pseudonymous）的概念。區塊鏈的錢包地址又長又雜亂無章，例如0xCBD6832Ebc203e49E2B771897067fce3c58575ac，像一串密碼，即password而不是密碼學語境中的密碼，這又是另一重誤會了。單憑錢包地址，外人沒法關聯到背後的使用者，情況跟在論壇、網遊甚至Instagram使用暱稱類似，取一個跟法定身分毫不相干的用戶名，其他用戶就沒法看得出是你，但誰都能看到這個帳號的一舉一動，跟誰互動。至於加密，交易者的身分一般公開，但內容或互動細節保密，比如Carol在WhatsApp發一段文字給Dave，Facebook會知道兩人之間有對話，但看不到內容。

事實上，區塊鏈上所有交易都是公開透明的，只要獲得個別人士的錢包地址，比如跟他交易一次，就能順藤摸瓜地找出一連串曾經跟他交易的錢包。雖然看到的交易對象是一串串的碼，但當線索越多，就越有可能一個一個找出背後的持有人。

說起誤解，關於密碼貨幣的另一個誤解是「專門用來洗黑錢」。當弄清以上邏輯，就知道這種誤解大大偏離事實。

找換店實用而且在地

即使電子貨幣全面普及的今天，很多小店尤其是老店，都只接受現金，除了因為各種平台的手續費之外，不言而喻的是傳統智慧告訴老百姓，現金才是最能保障私隱的交易工具。

順藤摸瓜，瓜是人，藤是交易，要使用密碼貨幣交易但又需要保障私隱，關鍵是要切斷「藤」；區塊鏈扯太遠了，任何人都知道，切斷藤就該用現金。

前文提到，靈活的香港人在全港各區開設了不少密碼貨幣找換店，雖然看起來規模很小，但因為銀貨兩訖，一手交錢一手交幣，風險很低。這種現金交易不但方便，還能有效保障私隱，正好用來切斷順藤摸瓜的藤。

回到入金JPEX的例子，即使以「法外分身」術開了帳號，JPEX關聯不到我們的法定身分，但一旦轉入密碼貨幣，錢包的所有交易不但會暴露予JPEX，甚至連公眾都能查閱。要避免這個問題，我們不但需要開立新的錢包，而且新錢包的資金不能來自原有的錢包，不然對於閱讀我們私隱的人來說，新錢包不過是順藤摸的下一個瓜而已。當然，JPEX的舉例純粹學術討論而非真正的使用場景，畢竟入金以後，不認證身分很可能沒法出金，應該說，即使認證了也不見得就能順利出金。

開立新錢包時，別忘了打開VPN，但最好的方法是乾脆離線，本地生成。得到新錢包地址後，攜同現金到密碼貨幣找換店，切記一手交錢一手收幣，給對方現金，同時提供新錢包地址讓找換店即時轉帳密碼貨幣，確認收妥方可離開。

需要留意的是，因為轉帳穩定幣和其他任何交易，都需要使用到以太幣或對應的原生幣，使用這個方法不能只「買U」（即兌換USDT等穩定幣），否則裡面的U也只會動彈不得。因此，要不就在買U的同時買入小量ETH用作gas fee，要不就全部買入ETH，然後才使用Uniswap等分散式交易所把ETH兌換成其他幣種；除非打算清空錢包棄用，否則無論如何都得留著小量的ETH處理往後的交易。

為符合法規，防止不法之徒洗黑錢，無論是出金還是入金，在不提供（法定）身分證明文件的前提下，找換店的兌換金額均設有合理上限，但一般來說足夠普通人如我的日常需要。

隱身交易利器Umbra

如果說找換店是保護密碼貨幣交易私隱的low tech方案，那麼Tornado Cash便是處於另一個極端的high tech方案了。

Tornado Cash是在以太坊運行的「混幣器」，使用方式是從常用錢包打入特定金額，比如0.1 ETH，然後從新建的錢包提取；由於提幣的回條使用了「零知識證明」，能避免倒推出原有錢包，假如使用者眾，而大家出入的金額都相同，便難以對應進出Tornado Cash的資金，達到切斷「藤」的效果。