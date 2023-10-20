開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/20,
科技

光明磊落，不代表就該劏開肚子給人看——交易私隱是基本人權

光明磊落，不代表就該劏開肚子給人看——交易私隱是基本人權
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

正如小店只收現金不代表逃稅，重視私隱也不代表「身有屎」，反而是為了避免賊人有機可乘。私隱是個人資料，私隱權是自主決定是否公開包括金錢交易等個人資料，在任何先進國家甚至落後國家，都是基本人權，只要額度合理，公民保持日常交易私密，合情合理也合法。

很多人喜歡電影《讓子彈飛》，裡頭大量隱喻本身也是「讓子彈先飛一會」，多年來逐點被翻開來討論。我對該電影沒有深入研究，卻對當中一幕印象極為深刻，歷歷在目。話說張麻子的養子老六被胡萬設計，誣陷他吃了兩碗涼粉卻只給一碗的錢，老六不甘受屈，憤而劏開肚子，證實裡頭的確只有一碗涼粉。當然，人也因此死掉。

觀眾嘲笑老六愚笨也好，替它不值也好，相信沒有人會認同他切腹證明自己清白。偏偏在現實生活，自問光明磊落，事無不可對人言，不在意私隱被看光光的，卻大有人在。

「加密貨幣」沒有加密

圍繞區塊鏈的誤解眾多，其中最流行的莫過如誤以為在區塊鏈上的交易匿名、私密。

必須弄清楚的是，除了如Zcash、Monera等極少數幣種，「加密貨幣」的交易全都沒有加密。換言之，當錢包A把一筆資產發給錢包B，任何人不但能查看這筆交易的發款方、收款方、金額、時間等所有細節，更可以進一步追溯錢包A和錢包B的所有歷史交易。區塊鏈這種透明公開的特性，跟私密完全沾不上邊，我經常說「密碼貨幣」而不用「加密貨幣」，就是為了避免讓更多人在不知不覺中產生美麗的誤會，否則後果可能是災難性的。

我猜測這種誤會，首先是源自cryptocurrency的翻譯。crypto是指cryptography，即密碼學，是區塊鏈的基礎，但在比特幣、以太幣等絕大多數幣種，密碼學的角色類似圖章，只應用於以私鑰和公鑰核實交易者身分，而交易內容本身以明文存儲，並無加密。

另一個產生誤會的根源是混淆加密與半匿名（pseudonymous）的概念。區塊鏈的錢包地址又長又雜亂無章，例如0xCBD6832Ebc203e49E2B771897067fce3c58575ac，像一串密碼，即password而不是密碼學語境中的密碼，這又是另一重誤會了。單憑錢包地址，外人沒法關聯到背後的使用者，情況跟在論壇、網遊甚至Instagram使用暱稱類似，取一個跟法定身分毫不相干的用戶名，其他用戶就沒法看得出是你，但誰都能看到這個帳號的一舉一動，跟誰互動。至於加密，交易者的身分一般公開，但內容或互動細節保密，比如Carol在WhatsApp發一段文字給Dave，Facebook會知道兩人之間有對話，但看不到內容。

事實上，區塊鏈上所有交易都是公開透明的，只要獲得個別人士的錢包地址，比如跟他交易一次，就能順藤摸瓜地找出一連串曾經跟他交易的錢包。雖然看到的交易對象是一串串的碼，但當線索越多，就越有可能一個一個找出背後的持有人。

說起誤解，關於密碼貨幣的另一個誤解是「專門用來洗黑錢」。當弄清以上邏輯，就知道這種誤解大大偏離事實。

找換店實用而且在地

即使電子貨幣全面普及的今天，很多小店尤其是老店，都只接受現金，除了因為各種平台的手續費之外，不言而喻的是傳統智慧告訴老百姓，現金才是最能保障私隱的交易工具。

順藤摸瓜，瓜是人，藤是交易，要使用密碼貨幣交易但又需要保障私隱，關鍵是要切斷「藤」；區塊鏈扯太遠了，任何人都知道，切斷藤就該用現金。

前文提到，靈活的香港人在全港各區開設了不少密碼貨幣找換店，雖然看起來規模很小，但因為銀貨兩訖，一手交錢一手交幣，風險很低。這種現金交易不但方便，還能有效保障私隱，正好用來切斷順藤摸瓜的藤。

回到入金JPEX的例子，即使以「法外分身」術開了帳號，JPEX關聯不到我們的法定身分，但一旦轉入密碼貨幣，錢包的所有交易不但會暴露予JPEX，甚至連公眾都能查閱。要避免這個問題，我們不但需要開立新的錢包，而且新錢包的資金不能來自原有的錢包，不然對於閱讀我們私隱的人來說，新錢包不過是順藤摸的下一個瓜而已。當然，JPEX的舉例純粹學術討論而非真正的使用場景，畢竟入金以後，不認證身分很可能沒法出金，應該說，即使認證了也不見得就能順利出金。

開立新錢包時，別忘了打開VPN，但最好的方法是乾脆離線，本地生成。得到新錢包地址後，攜同現金到密碼貨幣找換店，切記一手交錢一手收幣，給對方現金，同時提供新錢包地址讓找換店即時轉帳密碼貨幣，確認收妥方可離開。

需要留意的是，因為轉帳穩定幣和其他任何交易，都需要使用到以太幣或對應的原生幣，使用這個方法不能只「買U」（即兌換USDT等穩定幣），否則裡面的U也只會動彈不得。因此，要不就在買U的同時買入小量ETH用作gas fee，要不就全部買入ETH，然後才使用Uniswap等分散式交易所把ETH兌換成其他幣種；除非打算清空錢包棄用，否則無論如何都得留著小量的ETH處理往後的交易。

為符合法規，防止不法之徒洗黑錢，無論是出金還是入金，在不提供（法定）身分證明文件的前提下，找換店的兌換金額均設有合理上限，但一般來說足夠普通人如我的日常需要。

隱身交易利器Umbra

如果說找換店是保護密碼貨幣交易私隱的low tech方案，那麼Tornado Cash便是處於另一個極端的high tech方案了。

Tornado Cash是在以太坊運行的「混幣器」，使用方式是從常用錢包打入特定金額，比如0.1 ETH，然後從新建的錢包提取；由於提幣的回條使用了「零知識證明」，能避免倒推出原有錢包，假如使用者眾，而大家出入的金額都相同，便難以對應進出Tornado Cash的資金，達到切斷「藤」的效果。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。