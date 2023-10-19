2023「金馬電影大師課」豪華陣容引發熱議：北野武、妻夫木聰、滿島光、強納森諾蘭等知名影人來台授課
我們想讓你知道的是
今年邁入第6年的「金馬電影大師課」昨日公佈講師陣容，如往常一樣仍星光熠熠，包含北野武、李滄東、陳英雄、役所廣司、妻夫木聰、滿島光、強納森諾蘭等人，而《寄生上流》、《西方極樂園》、《黑暗騎士》幕後重要主創也將參與盛會，此重量級名單釋出，也讓影迷們熱議。
金馬執委會與文化部影視及流行音樂產業局合作的「金馬電影大師課」邁向第6年，今年邀請到眾多國際知名重量級影人，包含北野武、李滄東、陳英雄、役所廣司、妻夫木聰、滿島光、強納森諾蘭等人，而知名影視作品《寄生上流》、《怪物》、《西方極樂園》、《黑暗騎士》幕後重要主創也將參與此次的大師課，星光熠熠的講師陣容，造成影迷們熱議。
本屆大師課由亞洲重量級導演領軍。日本傳奇導演北野武曾三度入選坎城影展，6度入選威尼斯主競賽，並以《花火》、《盲劍俠》奪得威尼斯金獅獎及最佳導演。
接著是韓國名導李滄東，曾以《綠洲》榮獲威尼斯最佳導演、《生命之詩》獲坎城最佳編劇。而越裔法籍導陳英雄的首部長片《青木瓜的滋味》即獲坎城金攝影機獎並提名奧斯卡最佳外語片，《三輪車伕》摘下威尼斯金獅獎，新作《火上鍋》則獲得今年坎城最佳導演殊榮。
除了導演領域之外，表演專業則是擁有日本的一線影人，包含役所廣司、妻夫木聰、滿島光。役所廣司曾23度提名日本電影金像獎，今年則以《我的完美日常》仍獲坎城影帝。
至於備受影迷喜愛的妻夫木聰，首度主演電影《水男孩》即奪得日本金像獎新演員獎，並以《惡人》、《那個男人》兩度稱帝，《怒》再添一座男配角，完成金像獎的大滿貫。
最後是去年憑藉《First Love初戀》轟動亞洲的滿島光。她曾以《海邊的生與死》獲得日本影評人大獎最佳女主角，也獲選電影旬報「日本影史百大女演員」之列。
導演、演員之餘引人熱議之外，此次金馬電影大師課仍舊同樣邀請許多重量級的幕後工作人員擔任講師。
首先是台裔美籍的麗莎喬伊，她身兼編導、製片與節目統籌，其創作的《西方極樂園》橫掃艾美獎54提名並奪得9項大獎；而麗莎喬伊在《西方極樂園》的創作搭擋強納森諾蘭也將參與此次的金馬電影大師課，強納森諾蘭是大導演克里斯多福諾蘭的哥哥，兩人也曾合作多部作品，包含《記憶拼圖》、《黑暗騎士》、《星際效應》等等。
接著來自日本的製片川村元氣，曾助新海誠打磨出《你的名字》、讓細田守《未來的未來》躍進奧斯卡，作品累積票房破300億台幣，最新製作的《怪物》，也在坎城奪得最佳編劇。
音樂領域方面，將由伊朗音樂家佩曼亞丹尼安擔任講師，他曾為阿巴斯《風帶著我來》、婁燁《頤和園》譜曲，與賈法潘納希、阿斯哈法哈蒂等名導合作，並以《春風沉醉的夜晚》、《浮城謎事》榮獲兩座金馬獎最佳原創電影音樂。
聲音部分，是由奉俊昊御用聲音指導崔太永出任，他被譽為韓國電影聲音教父，曾15度提名大鐘獎、3度獲獎，並以《寄生上流》榮獲美國電影音效剪輯協會最佳外語片金捲軸獎，《魷魚遊戲》和《異能》等風靡全球的劇集皆由他把關音場。
最後，是現任Netflix亞太區製作技術及營運總監的姜相祐，為韓國首席調光師，曾操刀《寄生上流》、《燃燒烈愛》、《屍速列車》等多部知名韓國電影。
「金馬電影大師課」系列課程將於11月18日至24日期間，在台北文創大樓文創會所舉行，10月19日下午一點起將於官網活動頁面陸續開放報名。
2023金馬電影大師課 講師簡介
- 導演／北野武（KITANO Takeshi）
導演、編劇、演員。從大學輟學逃家，於脫衣舞劇院當電梯小弟兼喜劇學徒，其後以肆無忌憚的雙人漫才成為家喻戶曉的綜藝諧星與主持人。1983年以大島渚執導的《俘虜》躍上大銀幕，1989年初執導演筒的《兇暴的男人》即榮登電影旬報年度十大影片，再以《那年夏天，寧靜的海》勇奪藍絲帶獎最佳影片及導演，戲謔更顯諷刺，殘忍更見溫柔，於極致反差中將人性宿命赤裸呈現。曾三度入選坎城影展，六度入選威尼斯主競賽，以《花火》、《盲劍俠》奪得金獅獎、銀獅獎最佳導演，是日本當代最具國際影響力的殿堂級導演，更是集畫家、作家、詩人、評論家於一身的傳奇人物。
- 導演／李滄東（LEE Chang-dong）
導演、編劇、製片人。於慶北大學韓語教育系畢業後，從事高中教職並持續寫作，發表過數本獲獎小說，年屆四十毅然踏進影壇，以編劇與副導演從頭學起。1997年首度執導《青魚》即奪得韓國青龍獎最佳影片及導演，再以《綠洲》榮獲威尼斯最佳導演銀獅獎。從作家到導演，始終如一的是深掘被世人視若無睹的真實，以一幀幀無力對抗命運的人間悲劇，叩問生命最沉重的苦痛。僅僅六部長片，部部擲地有聲，三度入選坎城主競賽，《密陽》讓全道嬿摘下韓國首座坎城影后桂冠，《生命之詩》獲頒最佳編劇殊榮，《燃燒烈愛》更是榮膺Korean Screen韓國影史百大電影之首。
- 導演／陳英雄（TRAN Anh Hung）
導演、編劇、監製。出生於越南，幼年因戰爭遷居法國。原於大學攻讀哲學，受布列松電影《死囚逃生記》影響，轉入路易盧米埃學院學習電影。首部長片《青木瓜的滋味》即提名奧斯卡最佳外語片，並奪得坎城金攝影機獎、法國凱薩獎最佳首作獎；接續以《三輪車伕》摘下威尼斯金獅獎，深沉且詩意的電影語言凝鍊成萬縷千絲的情感觸動，讓越南電影驚豔全球影壇。與攝影指導李屏賓三度攜手打造《夏天的滋味》、《挪威的森林》及《愛是永恆》，亦與梁朝偉、李秉憲、木村拓哉、菊地凜子等亞洲演員合作，而由茱麗葉畢諾許主演的最新作品《火上鍋》更榮獲坎城最佳導演殊榮。
- 表演／役所廣司（YAKUSHO Koji）
演員、導演。高中畢業後於東京區公所擔任公職，受黑澤明御用演員仲代達矢的啟發與引領下出道，以大河劇迅速嶄露頭角。爾後將重心轉往電影，以內斂精準的表演質地與沉穩懾人的強大氣場著稱，更是受演員同行所尊崇的傳奇演員。曾二十三度提名日本電影金像獎，勇奪三座影帝獎項，寫下以《我們來跳舞》囊括日本金像獎、藍絲帶獎、電影旬報、報知及每日映畫賞五大影帝的大滿貫紀錄，並以坎城金棕櫚獎《鰻魚》、金球獎最佳影片《火線交錯》、奧斯卡金獎鉅作《藝妓回憶錄》等作品蜚聲國際，而與德國名導文溫德斯合作的最新作品《我的完美日常》更讓他一舉榮登坎城影帝寶座。
- 表演／妻夫木聰（TSUMABUKI Satoshi）
Tags：
圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。