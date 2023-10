好不容易用串流打敗百視達，Netflix卻計畫開設實體店，背後在打什麼算盤？

我們想讓你知道的是

今年的TCCF Pitching提案大會,為優秀影視企劃而誕生。活動分為「Project to Screen」及「Story to Screen」兩大單元——Project to Screen對全球開放提案,無論是長片、影集、動畫、紀錄片⋯⋯,只要是具有國際市場潛力與發展性的優秀企劃都可以報名。而今年首次舉辦的Story to Screen「故事專場」,邀請國內已發行的故事作品參與提案,共有 10 部作品入選,包括4件漫畫、6件出版作品,創意能量驚人。