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TNL+ 2023/10/22,
影劇

好不容易用串流打敗百視達，Netflix卻計畫開設實體店，背後在打什麼算盤？

好不容易用串流打敗百視達，Netflix卻計畫開設實體店，背後在打什麼算盤？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

今年9月Netflix徹底終止最早期的DVD租借業務，雖然該業績早已可有可無，但這種「發家立業」的業務，向來都是具有創立者的「感情」存在。同時間，Netflix將計畫開設兩家實體店面，並且可能以Netflix House為名稱。但Netflix這種線上串流要開實體店，究竟在想什麼？

Netflix（網飛）在今（2023）年9月停止了該公司最早的服務項目：郵寄出租DVD。沒錯，雖然你印象中的Netflix是一家美國知名串流媒體公司，似乎跟電影DVD扯不上關係，但Netflix最早就是從事這項業務的。

只是跟其他同業相比，沒有實體店面，省掉了店租成本，在當時線下DVD出租連鎖店的激烈競爭中，生存了下來，後來轉型成為串流媒體公司，反而徹底打敗DVD出租業龍頭百視達（Blockbuster）。

不過，就在前幾天的彭博新聞報導，Netflix將計畫開設兩家實體店面，並且可能以Netflix House為名稱。全世界最大的財經媒體「彭博新聞」是有可靠性的，此消息正確性八九不離十；所以耐人尋味的就是Netflix開實體店，究竟在想什麼？

當然，肯定不是要繼續做影片出租的業務，報導同時指出是想提供如餐食、沉浸式娛樂體驗等零售娛樂服務。不過，真正的原因就是如同表面這樣，單純增加餐飲的銷售嗎？

由於Netflix多年來就有利用主題樂園遊樂設施、服裝、玩具和其他消費品，來宣傳他們的角色並賺取額外的現金，所以開設實體店鋪，有專家認為未來是要挑戰迪士尼。不過，筆者認為還不到挑戰迪士尼的程度，但確實有「學習」的成分在，這一點後面會再詳細說明。

那麼，究竟為何靠著省下實體店面的店租跟店員成本，得以在當時激烈的競爭環境中生存下來的Netflix，未來要走「回頭路」呢？這就必須從「零售業的線上線下發展」，以及「Netflix擴張的瓶頸」這兩個層面講起。

一、零售業的線上線下發展

在本世紀初，網購電商蓬勃發展階段，當時很多人預言，大部分的實體店面將被淘汰。如今回首這20幾年的發展，這個劇本已經反轉再反轉。

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