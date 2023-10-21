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TNL+ 2023/10/21,
動漫

10月動作遊戲哪個最推？《刺客教條：幻象》《墮落之王》《超級瑪利歐兄弟驚奇》《漫威蜘蛛人2》《幽影行者2》《心靈殺手2》

10月動作遊戲哪個最推？《刺客教條：幻象》《墮落之王》《超級瑪利歐兄弟驚奇》《漫威蜘蛛人2》《幽影行者2》《心靈殺手2》
Photo Credit: Ubisoft

我們想讓你知道的是

十月份發行的電玩名作數量，甚至幾乎達到全年之冠，簡直令人咋舌!然而，這次選輯十月的諸多大作遊戲，竟然全部都是續作！

今（2023）年即將步入尾聲，但各種重磅級大作仍舊來勢洶洶！十月份發行的名作數量，甚至幾乎達到全年之冠，簡直令人咋舌。即便你只對動作冒險遊戲（ACT）情有獨鍾，若非專業電玩實況主，這個月的ACT類型也是多到讓人玩不完。

以下簡單彙整幾款十月新上市、或即將推出的動作遊戲，隨附媒體評價、前瞻或個人簡評，給閒暇有限的玩家一個參考。希望各位能有效運用遊戲時間，在這個大作迭出的時節，投入在你最心儀的作品上（行文次序依照上市日期先後編排）。

《刺客教條：幻象》（Assassin's Creed Mirage）

  • 2023年10月5日上市
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Photo Credit: Ubisoft

繼2020年的《刺客教條：維京紀元》後，這個知名遊戲系列睽違三年迎來了正統續作。官方宣傳聲稱本作是回歸系列初衷、以潛行刺殺為主要玩法，意即捨棄了包括起源、奧德賽、維京紀元等「神話三部曲」時期的RPG要素。故事舞台來到刺客組織：阿薩辛所在的中東，某種程度上也帶有強化這層宣示的意涵。

對刺客教條老玩家而言，《刺客教條：幻象》有著十足的親切感：熟悉的操作方式、熟悉的攀爬系統、熟悉的單調解謎、熟悉的歷史文化導覽、熟悉的bug……等等。如果你是此IP或Ubisoft的死忠粉絲，鮮少錯過系列中任何一部，那或許直接玩下去就對了。然而對一般玩家來說，本作不少缺點畢竟難以忽視，下手前尤其需再多方考量。

遊戲內容偏少、整體流程偏短，是主要的問題之一。雖說遊戲的價值並不在於篇幅長度，但從上一部作品到《幻象》，畢竟間隔了三年，定價也不算便宜，其內容卻還顯著少於其他系列作品，不免令人覺得可惜。而缺乏記憶點的故事，更使得本作難以在敘事層面引人入勝。略顯單調、缺乏挑戰性的戰鬥及關卡攻略，也在中期以後讓人感到機械化的作業感。

根據報導披露官方說法，《幻象》本來是作為《維京紀元》的DLC追加內容進行開發，後來才擴展成單獨的遊戲作品。這直接說明了為什麼《幻象》的可玩性會如此有限，也讓人不禁懷疑Ubisoft投入在遊戲開發上的心力，似乎已大不如前。

整體說來，《刺客教條：幻象》雖然沒有什麼嚴重的缺陷，但也說不上有顯著亮點，屬於相對平庸的作品。除非你對中世紀時期阿拔斯王朝的阿拉伯世界有興趣，想要多了解一點當時的歷史及文化，否則本作不太推薦首發即購入。要想玩潛行刺客，回過頭去玩人稱「埃齊歐三部曲」、長年被視為經典的《刺客教條 II》，也許會是更好的選擇。

《墮落之王》（Lords of the Fallen）

  • 2023年10月13日上市
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