木須炒麵的「木須」，其實與明朝太監「蛋蛋」的哀傷有關
我們想讓你知道的是
我們常吃木須炒麵、木須炒飯、木須肉，但你知道這「木須」為何物嗎？常見的答案有「木耳」、「肉絲」與「蛋」，而各位又覺得哪一個食材才是正解呢？沒想到這木須的由來竟跟桂花還有宮廷中的太監公公有關？
文：臺灣阿鹹
我們常吃木須炒麵、木須炒飯、木須肉，但你知道這「木須」為何物嗎？常見的答案有「木耳」、「肉絲」與「蛋」，而各位又覺得哪一個食材才是正解呢？沒想到這木須的由來竟跟桂花還有宮廷中的太監公公有關？
木須料理的「木須」為何物？
使用厚度跟長度恰當好處的麵條，加上木耳、肉絲、炒蛋，豐盛點還可能有紅蘿蔔、筍絲、黃瓜或豆芽一同拌炒，炒出滿滿鑊氣的木須炒麵，繽紛的色澤，加上不同的食感，使得木須炒麵不僅美味也營養均衡！依個人喜好再增添黑醋或者花椒油，滋味更是妙不可得。
材料可以簡單也能豐富的木須炒麵，說到底也有點像是什錦炒麵，但為什麼其名會有個「木須」二字呢？相傳與明朝宮廷中的「公公」們有關。
明朝時宮中太監權勢極大，在與他們對談時，百姓無不懼怕會得罪這批公公，就怕是不小心踩著了忌諱。常接待這些太監的飯館，在用詞上特別留意，便將觸景傷情（？）的食材「雞蛋」，改稱為「桂花（木樨）」。「木樨，桂花也，蛋花之色黃如桂花也」，就是在說明雞蛋在鍋中翻炒後的嫩黃顏色與桂花相似。
這木樨念著念著，就成了「木須」，此後，有使用到「雞蛋」的料理，皆改名為「木須OO」，如：肉絲炒雞蛋改為炒木須肉、雞蛋炒飯改為炒木須飯、雞蛋羹則叫木須湯。
因此故而更名的除了雞蛋，鴨蛋、或是雞肉也都是此理，例如：鴨蛋變青果、滷雞改為鹵牲口、炸雞名炸八塊⋯⋯，這些用法雖流通，但也只盛行於部分時代或地區，其中尤以「木須」成為了最通俗也最悠久的用法。
本文經愛料理生活誌授權轉載，原文刊載於此
原標題：木須炒麵的「木須」是什麼？木耳、肉絲、炒蛋選一個！
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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