餐飲業內場缺工誰的錯？內場薪水不到四萬的確很低，陶晶瑩被罵「慣老闆」活該

日前，藝人陶晶瑩自創的麻辣燙品牌「辣杯杯」，黯然熄燈，登上新聞版面。距離「辣杯杯」風光進駐百貨公司美食街，僅僅一年，即使生意強強滾，但仍因為缺工，被迫收店。陶晶瑩辯稱自家薪水不低，卻遭網友直批她只開三萬多的薪水就抱怨缺工，根本就是慣老闆言論。

隨著批判聲四起，替資方護航的言論也不少。護航者認為台北餐飲正職開三萬多薪水甚是合理，是員工不會算成本，不肯吃苦只會做白日夢，所以才缺工。這類言論自然引發勞工與青年的怒火，正反雙方戰成一團。戰火延燒超過一周。

廢話就不說了，到底是年輕人不肯吃苦，還是餐飲業資方錢給太少？

這問題要分兩層看。餐飲業分內外場，根據陶晶瑩的受訪影片，她說她的店內場需要四到六人，但沒人想待，最後只剩兩人做得要死要活，其中一人過勞撐不住，只剩一人不可能做，所以只好收攤。陶還強調，外場超好找人，是內場很缺。

就餐飲業內場來說，薪水不到四萬的確很低，相當的低。所以陶晶瑩被罵慣老闆，是她活該。即使「辣杯杯」製餐可能有SOP，技術性不高，但內場得耐油溫高熱，也比外場需要技術。百貨商場又及為忙碌，內場正職雙頭班，工時動輒12小時（中間休息不給薪水），才給這樣根本就徵不到人。

現在一般餐飲，大廚薪資五到六萬起跳，二廚四到五萬，因為有技術性，還徵不到人。三萬多的薪資，有做菜實力的寧可去其他店上班。資方要賺錢，從營運成本到人力薪資計算，都是專業。在生意沸騰的情況下，開一年就倒，就是老闆的錯。沒有其他。即使要抱怨百貨公司抽成與規費高，也沒人叫她進駐啊。所以，餐廳內場抱怨請不到人，純粹就是錢給不夠，沒有其他。

但輿論針對的還不是內場，而是針對外場服務缺工的討論。實際上餐飲內場缺工多半是老闆如陶晶瑩那樣，不給市場價格，師傅不願意做。但外場缺工，就跟整個台灣的產業環境與勞動市場有關。