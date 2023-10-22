餐飲業內場缺工誰的錯？內場薪水不到四萬的確很低，陶晶瑩被罵「慣老闆」活該
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從數據看不出勞工的心態，所以業者與日子過得好的人會罵勞工，認為勞工只想賺快錢，當網紅、跑外送，不然就是在家躺平，全都不認真就業。但資方與好事民眾忽略一件事，就是當事人的處境。面對物價狂漲、房租飆漲，許多原本南下北上到都會區打拼的服務業勞工，疫情期間常常撐不住，不是回鄉躺平，就是換到更偏遠（便宜）的地方居住，然後被迫轉業，設法活下去。
日前，藝人陶晶瑩自創的麻辣燙品牌「辣杯杯」，黯然熄燈，登上新聞版面。距離「辣杯杯」風光進駐百貨公司美食街，僅僅一年，即使生意強強滾，但仍因為缺工，被迫收店。陶晶瑩辯稱自家薪水不低，卻遭網友直批她只開三萬多的薪水就抱怨缺工，根本就是慣老闆言論。
隨著批判聲四起，替資方護航的言論也不少。護航者認為台北餐飲正職開三萬多薪水甚是合理，是員工不會算成本，不肯吃苦只會做白日夢，所以才缺工。這類言論自然引發勞工與青年的怒火，正反雙方戰成一團。戰火延燒超過一周。
廢話就不說了，到底是年輕人不肯吃苦，還是餐飲業資方錢給太少？
這問題要分兩層看。餐飲業分內外場，根據陶晶瑩的受訪影片，她說她的店內場需要四到六人，但沒人想待，最後只剩兩人做得要死要活，其中一人過勞撐不住，只剩一人不可能做，所以只好收攤。陶還強調，外場超好找人，是內場很缺。
就餐飲業內場來說，薪水不到四萬的確很低，相當的低。所以陶晶瑩被罵慣老闆，是她活該。即使「辣杯杯」製餐可能有SOP，技術性不高，但內場得耐油溫高熱，也比外場需要技術。百貨商場又及為忙碌，內場正職雙頭班，工時動輒12小時（中間休息不給薪水），才給這樣根本就徵不到人。
現在一般餐飲，大廚薪資五到六萬起跳，二廚四到五萬，因為有技術性，還徵不到人。三萬多的薪資，有做菜實力的寧可去其他店上班。資方要賺錢，從營運成本到人力薪資計算，都是專業。在生意沸騰的情況下，開一年就倒，就是老闆的錯。沒有其他。即使要抱怨百貨公司抽成與規費高，也沒人叫她進駐啊。所以，餐廳內場抱怨請不到人，純粹就是錢給不夠，沒有其他。
但輿論針對的還不是內場，而是針對外場服務缺工的討論。實際上餐飲內場缺工多半是老闆如陶晶瑩那樣，不給市場價格，師傅不願意做。但外場缺工，就跟整個台灣的產業環境與勞動市場有關。
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放手喝、大膽玩！格蘭傑「X」單一麥芽威士忌挑戰百搭天花板
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格蘭傑「X」單一麥芽威士忌打破品飲藩籬，挑戰喝酒情境天花板，無論老饕或新手、純飲或調酒，X都能駕馭。
「X」，一個象徵跨界的符碼，一個充滿可能性的標誌，格蘭傑推出「 X 單一麥芽威士忌」，宣告打破傳統、開啟跨界混搭的冒險之旅，無論是威士忌初心者、初探玩家、品銘大師，都能藉此獲得全新的威士忌體驗，玩出最心滿意足的滋味。
一支擁有無限可能的威士忌——格蘭傑X
在台灣喝酒的眾多刻板印象中，其中有一項是「好的威士忌不必拿來調酒，調酒用的威士忌一定不適合純飲」。不過，喜愛打破常規的格蘭傑可不這麼想，為了讓更多人能體驗喝威士忌的樂趣，無論任何情境都能輕鬆享受威士忌之美，格蘭傑打造了一款「X」單一麥芽威士忌，翻轉人們的想像。
「X」即是「Cross」，意味著跨界與混搭，充滿無限可能性。一般人對於單一麥芽威士忌停留在純飲或加冰，但格蘭傑「X」透過酒廠精心的設計，讓它不只能純喝，想要加冰喝、做成Highball或是搭配其他風味副材料做成調酒，有都沒有問題；甚至它也不限場合，想要下午茶搭配清爽低酒精的格蘭傑X調酒，或是在KTV熱唱想要搭配冰塊慶祝，甚至是好友聚會談心純飲，格蘭傑「X」都可以符合需求。
奔放性格，再創全新經典
秉持著「讓更多人享受威士忌的樂趣」的精神，格蘭傑「X」並不是打造出一款毫無特色的威士忌以獲得老饕與入門者的最大公約數，而是保有格蘭傑的風味性格，發展出能收服資深品酩佳與威士忌初心者的風味，甚至打破威士忌只能純飲或只能調酒的界線，讓每一位玩家都能發揮創意、隨心所欲的品嚐威士忌。
與經典系列相比，格蘭傑「X」單一麥芽威士忌展現出更為奔放的香氣，帶來生動的花香和辛香料氣息，而晃動後更凸顯烘烤橡木桶的風味，散發出西洋梨的獨特風味。口感方面，格蘭傑「X」則呈現出更加易飲且粉嫩的特點，尤其再稍微兌水後，更迸發出西洋梨和白水蜜桃的滋味，完美演繹格蘭傑的甘甜本色。
威士忌玩創意，放手玩出X種喝法
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