如果因為戰爭造成損害，壽險、醫療險、傷害險、旅平險會賠嗎？

文：劉家瑜

當談及保險，許多人都認為戰爭造成的損害是一個免責事項，因為戰爭通常被視為不可控制的風險因素。但實際上，根據台灣的法律規定，這種假設並非完全正確。事實上，多數壽險、醫療險仍會賠償，而傷害險、旅遊保險則不賠。

一般人的直觀會認為，戰爭屬於不可控制的因素，保險公司應該會歸屬於「免責範圍」，也就是將戰爭造成的傷亡、損失不賠。

然而，根據《保險法》32條規定，若保險公司未將「戰爭」所致之損害列為除外責任，則應負擔賠償責任。

個人壽險尚無被保險人因戰爭或其他變亂致死者，不負給付保險金額責任的規定。也就是說，不論終身壽險或定期壽險，如果因戰爭所致之死亡或全殘，壽險保單皆須全額理賠。

值得注意的是，郵局依《簡易人壽保險法》發行的壽險保單，依現行條文規定，因戰爭或其他變亂致死者，不給付保險金。

立法院財政委員會10月16日初審完成《簡易人壽保險法》部分條文修正草案，刪除現行條文第20條中，被保險人因戰爭或其他變亂致死者，不負給付保險金額責任之規定。

待修正草案三讀通過，未來郵局發行的新版壽險保單，將會理賠因戰爭或其他變亂致死。但只有新保單會賠，舊保單依然不賠。

Photo Credit: 中華郵政

另外，醫療險雖然除外事項條列的項目較多，但金管會所公佈的《住院醫療保險單示範條款》中，亦未將「戰爭」列為除外責任，因此戰爭所導致的醫療費用，理應可以獲得補償。不過，但也有部分醫療保險將戰爭列為除外責任，實際狀況還是以保險條約為主，建議挑選時應多加留意。

然而，傷害險、旅平險的確將戰爭列為除外條款。依據金管會的示範條款，被保險人因下列原因致成死亡、失能或傷害時，本公司不負給付保險金的責任：戰爭（不論宣戰與否）、內亂及其他類似的武裝變亂。但契約另有約定者不在此限。

保險局長施瓊華立院答詢時指出，這主要是考量保險公司的承保能量，以及再保承接意願。大部分再保公司對於戰爭皆採取保留態度，因此國內保險公司才會將戰爭除外。

本文經商益授權轉載，原文發表於此

原標題：戰爭死傷保險會賠嗎？壽險、醫療險有賠，傷害險、旅平險不賠

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航