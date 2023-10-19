開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/19,
印太

菲律賓參謀總長：未監測到針對台灣的攻擊意圖，但已做好應變準備

菲律賓參謀總長：未監測到針對台灣的攻擊意圖，但已做好應變準備
菲律賓於8月舉辦聯合海上應變演練。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

俄烏戰爭未平之際又爆發以巴衝突，菲律賓參謀總長布勞納今天表示，菲律賓軍方目前暫時未監測到任何對台灣發動攻擊的意圖，但菲國軍隊已做好準備應變任何可能發生的不測。

（中央社）俄烏戰爭未平之際又爆發以巴衝突。菲律賓參謀總長布勞納今天說，菲律賓軍方暫時未監測到任何對台灣發動攻擊的意圖，但菲國軍隊已做好準備應變任何可能發生的不測。

布勞納（Romeo Brawner）今天受邀與菲律賓外國記者協會座談。中央社提問，俄烏戰爭和以巴衝突相繼爆發，使西方國家分心，有分析家認為，部分國家可能趁此時機發動攻擊，例如台灣海峽可能爆發戰爭，他如何評估這項可能性。

布勞納說，他也聽到這樣的分析，認為烏克蘭和俄羅斯，以及以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）相繼發生戰爭下，印太地區其他國家可能趁勢發動攻擊。

他表示：「就菲律賓武裝部隊而言，我們沒有監測到任何此類報告，尤其是針對台灣的任何攻擊意圖，但我們已做好準備應變任何可能發生的狀況。」

GettyImages-1258481234
Photo Credit: GettyImages
圖為菲律賓的海警船。

布勞納說：「事實上，我們正經歷所有的這些演習。我們不斷訓練，不僅是單邊或雙邊的，還有多邊的演習，因為我們相信，我們真正必須推動的努力之一就是多邊防衛合作。不僅是我們自己進行防衛演練，而是與志同道合的國家共同努力合作。」

他表示：「這就是為什麼我到處探訪（菲國基地），告訴我們的士兵，我們必須為任何事情做好準備。」

布勞納說：「如果我們認為一切都會和平…我們不能這樣想，我們武裝部隊不能承擔這樣的後果。」

不過，針對菲國軍方是否可能與台灣展開防務合作，布勞納說：「就菲律賓武裝部隊而言，我們與台灣沒有任何接觸。我們認為未來不會跟他們有任何合作。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：​杜晉軒


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。