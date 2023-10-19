【2023金鐘獎】節目類完整得獎名單（10/20晚更新）：典禮主持人、表演嘉賓、收看平台一次整理
我們想讓你知道的是
今年第58屆金鐘獎節目類別，於10月20日公布得獎名單。本屆節目類典禮主持人為陳亞蘭與劉品言，星光大道主持人是黃豪平及巴鈺。典禮頒獎人邀請到資深新聞人詹怡宜、林辰唏、楊貴媚、嚴藝文、曾國城、好看娛樂總經理湯宗霖，以及《單身即地獄》製作人金在元等。
今（2023）年第58屆金鐘獎節目類別於10月20日公布得獎名單，本屆共計有149家業者、節目類927件報名參賽，節目類評審團主任委員為李景白，評審團歷時2個多月評審及討論，於參賽作品評選出節目類103件入圍作品，分別角逐節目類21個獎項。
今年老牌主持人吳宗憲憑藉《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》角逐綜藝節目主持人獎以及益智及實境節目主持人獎，是綜藝類別最搶眼的入圍主持人。至於新創音樂話題節目《大嘻哈時代2》則是入圍最多的節目，而《大嘻哈時代2》除了金鐘獎，也入圍了走鐘獎、決賽歌曲也入圍了金音獎，成為跨領域入圍的節目。
對於本次金鐘獎節目類別的概況，節目類評審團主任委員李景白表示：「這次的節目報名件數比過往還要多，而且節目內容更多元化、更豐富，這是對業界非常好的現象。」
本屆金鐘獎以「碰撞」、「希望」為主題，象徵台灣影視能量經過劇烈碰撞，產生新的火花，帶來新的希望。而金鐘獎也正式更名，往年稱為「電視金鐘獎」，今年則將「電視」拿掉，改名為「金鐘獎」，此更名緣由為順應時代潮流，強化以影視內容為競賽的頒獎典禮，消弭電視、網路串流平台的分野，將金鐘獎回歸戲劇以及節目的本質。
今年同樣將頒獎典禮確立分為「節目類」及「戲劇類」二場次頒獎，將各自頒發相關技術類獎項，除了讓獎項更趨完整細緻之外，也讓典禮時間運用更有彈性，不因獎項過多而限縮典禮企製空間，以及得獎者致詞時間，解決歷年技術獎項多由戲劇類節目獲獎的結構性問題。
此改革參考美國艾美獎多場次的頒獎概念，而「節目類」將頒發綜藝節目、益智及實境節目等獎項；「戲劇類」則頒發戲劇節目、迷你劇集及電視電影等獎項。
最後，本屆節目類典禮主持人為陳亞蘭與劉品言，星光大道主持人是黃豪平及巴鈺。典禮頒獎人邀請到資深新聞人詹怡宜、林辰唏、楊貴媚、嚴藝文、曾國城、好看娛樂總經理湯宗霖，以及《單身即地獄》製作人金在元等。
表演節目則共有三段演出，第一個表演節目是《謝謝你們一直在》，由「告五人」演出；第二個表演節目是《內容競技場》，由熊仔、阿跨面、潮州土狗演出；第三個表演節目是《歡迎光臨實境秀》，由「玖壹壹」演出。
第58屆金鐘獎節目類台灣電視直播在三立都會台與公共電視、MOD直播在三立戲劇台、海外直播在三立國際台、東森美洲電視、新加坡Star Hub、馬來西亞 Unifi TV；官方網路頻道則是金鐘58官網、金鐘官方YouTube，公視YouTube點點愛，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。
第58屆金鐘獎節目類完整入圍暨得獎名單（粗體為得獎者）
綜藝節目獎
- 《FeatChill フィーチャ》喬瑟夫×盧廣仲×黑嘉嘉
- 大嘻哈時代2
- 原子少年 ATOM BOYZ
- 最強綜藝秀
- 綜藝大熱門
綜藝節目主持人獎
- 吳宗憲、Sandy【吳姍儒】／小明星大跟班
- 吳宗憲、陳漢典、Lulu【黃路梓茵】／綜藝大熱門
- 沈玉琳、Melody／11點熱吵店
- 胡瓜【胡自雄】、吳怡霈、賴慧如／最強綜藝秀
- 曾寶儀、LuLu【黃路梓茵】／姐妹們的音樂萬萬歲
益智及實境節目獎
- 一字千金 筆武大匯
- 老少女奇遇記
- 來吧！營業中
- 綜藝玩很大
- 歡迎光臨等你來家1
益智及實境節目主持人獎
- 王仁甫、峮峮【吳函峮】、孫協志、許孟哲、蔡黃汝／飢餓遊戲
- 吳宗憲、KID【林柏昇】、謝坤達／綜藝玩很大
- 陶晶瑩、許富凱、郭書瑤、黃偉晉、曹佑寧／哈囉！毛小孩
- 曾國城／一字千金 筆武大匯
- 楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文／老少女奇遇記
生活風格節目獎
- ila 跟土地學做飯
- 回到小學那1天
- 我在工場拍拍手
- 阿聰現煮時 島的行動客廳
- 浩克慢遊
生活風格節目主持人獎
- 王浩一、劉克襄／浩克慢遊
- 朱頭皮【朱約信】／唱頌台灣
- 李四端／大雲時堂
- 高志【松野高志】／台灣好吃驚
- 陳信聰／阿聰現煮時 島的行動客廳
自然科學紀實節目獎
- 天選之島
- 看不見的Ｖ世界
- 消失的王者：最後方舟
- 藝起看海
人文紀實節目獎
- 南國啟示錄
- 活力新故鄉
- 師徒誌
- 尋miing紀遺
- 藝術很有事
自然科學及人文紀實節目主持人獎
- 林庭玗／無事 坐巴士
- 張耀仁／大港ê台灣
- 陳明珠／客家采風-山上優雅
- 陳明章、蕭詩偉／聽!台灣在唱歌
- 舒夢蘭／消失的王者：最後方舟
兒童節目獎
- WAWA 哇!
- 叫我野孩子
- 悄悄話
- 超級總動員
- 節氣x六感實驗室
少年節目獎
- kakudan時光機
- 小O事件簿
- 青春發言人4
- 換個爸媽過幾天
兒童少年節目主持人獎
- Lan pao【薛紀綱】／kakudan時光機
- 大霈【李霈瑜】、馬大元／換個爸媽過幾天
- 王伯源／一樣不一樣
- 向日葵【向盛言】／小O事件簿
- 鍾欣凌、郭彥均／超級總動員
動畫節目獎
- 妖果小學
- 阿甯咕又闖禍了YA~
- 樹人大冒險
節目類導演獎
- Tommaso Muzzi多木子／我，存在原住民影像紀錄-Ndaan Mpmaduk入山
- 張皓然／公視紀實-獨弦之歌
- 齊怡、劉佩怡／公視紀實 勳章
- 劉嵩／南國啟示錄
- 鐘適芳／客家紀錄片-藝術與人生系列-我們在此相遇
節目類導播獎
- 丁光慈／上奅台灣歌2.0 經典傳奇
- 可樂【吳佩諭】／原子少年 ATOM BOYZ
- 宋建忠／姐妹們的音樂萬萬歲
- 梁遠毅／公視表演廳-阿婆蘭
- 鍾宜瑩／綜藝大熱門
節目類攝影獎
- 何明瑞、吳政儒／南國啟示錄
- 林郁盛、林佑學、凌柏瑋／師徒誌：歌仔戲
- 張皓然／公視紀實-獨弦之歌
- 陳一松、陳昱翔、林清華／消失的王者：最後方舟
- 陳玉壽、鄭明和／公視紀實 勳章
- 體育老師、林悅恩／大嘻哈時代2
節目類燈光獎
- 王河文、張逢文／霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂下闋
- 吳玉麟、羅林軒、吳承翰／大嘻哈時代2
- 李元嶽、陳佳宏、石國輝、毛卜祺、李冠男／藝術很有事
- 李元嶽、鐘煜翔、陳伯彥／姐妹們的音樂萬萬歲
- 林世浩／36題愛上你
節目類剪輯獎
- Tommaso Muzzi多木子／我，存在原住民影像紀錄-Ndaan Mpmaduk入山
- 李立劭／公視紀實－當飛機飛過
- 林郁盛／師徒誌：歌仔戲
- 廖鏡文／另一種注目-我討厭我的名字
- 鄧慶煜／Hakka Night我的觀點-天生考古家
- 謝欣志／叫我野孩子
節目類美術設計獎
- 王喬逸、郭嘉霖、2DOGG【蔡祥煌】／大嘻哈時代2
- 吳明昇／巷弄裡的吉光片羽
- 李盈萱、曾豪銘、劉淑婷、賴篁霖／霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂下闋
- 郭又慈、鄭文傑、盧朝勇／基因啟示 - 解碼與編輯
- 黃有傑／妖果小學
節目類聲音設計獎
- DJ Point【許志遠】、胡序嵩／公視紀實Maro'ay to ko kerah 何處是我家？
- 王逸勳、江寶德、何湘鈴、陳渥鈞／節氣x六感實驗室
- 李東熙／我，存在原住民影像紀錄-Ndaan Mpmaduk入山
- 阿達【江育達】、俐君【陳俐君】、丹耐夫正若、楊庭禎、周震／我們的島 對海告白 : 海之岸
- 謝欣志／叫我野孩子
節目類節目創新獎
- 《FeatChill フィーチャ》喬瑟夫×盧廣仲×黑嘉嘉
- 《沒事別聽古典樂》
- 回到小學那1天
- 為你唱情歌 A Song For You
- 換個爸媽過幾天
特別獎項
-
特別貢獻獎（得主）丁強先生
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核稿編輯：翁世航、楊士範
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情感觸動、跨界互動，剖析知名行銷案例為什麼讓消費者心動不已
我們想讓你知道的是
身為消費者也是廣告觀眾的你, 看到無趣或只會枯燥推銷商品的行銷，就想立刻滑掉！但還是有一些成功的行銷手法, 讓你的社群「被洗版」，甚至不自覺地跟著大哭或大笑。往下看這篇文認識經典案例。
過去，品牌多半仰賴電視廣告進行宣傳，而在現今高度數位化與資訊破碎化的媒體環境，消費者接收資訊的管道更加多元，品牌開始轉向以消費者為中心，深入洞察消費者想法並挖掘潛在需求，進而發展出創新又引發共鳴的行銷模式。
我們剖析幾則讓觀眾內心被觸動，或被賦予勇氣的知名行銷案例，了解其成功的關鍵要素及如何成為行銷界津津樂道的經典案例。
「愛」是永不褪流行的主題，從廣告手法窺見東西文化差異
現代人生活忙碌，容易忽略家庭或重視的人。透過微小卻難忘的生活細節，加以刻劃後就很容易觸動消費者的內心，進而建立起對品牌的好感度。
今年日本UNIQLO在母親節、父親節與《櫻桃小丸子》跨界合作，運用報紙一張一張翻閱的特性，搭配文案巧思，讓小丸子與父母各自說出總是藏在心中的話，凸顯兩代之間羞赧表達愛意的矛盾。
這個廣告放大東方人含蓄的文化特質，讓觀看者將自己對父母「說不出口的愛」，細膩投射到角色當中。因為卡通的知名度與主人翁獨特的個性，讓觀眾很容易有帶入感，又搭上節日的溫馨氛圍，這個廣告不僅在日本社群引起廣大迴響，台灣各大媒體也群起報導並有眾多網友響應。
不同於東方的內斂，西方視角的廣告則充分展現直接表達情感的文化底蘊。 P&G在2016年里約奧運推出廣告《Thank You, Mom ─ Strong》，講述每位傑出的運動選手背後，都有一位無怨無悔的母親，她的付出成就了一切。
這檔廣告透過一位又一位明星運動員的真實故事，述說「唯有堅強，才能讓所愛的人也變堅強。謝謝你，媽媽。」藉由感人的影像，傳達出P&G自豪成為每位堅強母親的後盾，也隱含你我生活中P&G無所不在。
品牌互相致敬或幽默嘲諷，只要夠有哽就能引起社群暴動
另一種讓消費者想「一瞧究竟」的行銷玩法，就屬跨品牌之間在社群上的各種交流，這種互動可以是「互相致敬」；也可以是競爭對手之間的「幽默互嘲」。
剖析這類型的行銷手法，之所以能吸引消費者關注，往往涵蓋三項元素：
第一，內容詼諧幽默，品牌之間的對話或調侃，從搏君一笑為出發點，而不是圍繞產品本身打轉。
第二，宣傳手法打破傳統廣告框架，接軌年輕世代使用媒體的行為與偏好，讓觀眾容易產生共感。
第三，積極鼓勵觀眾在社群討論、分享觀點，抓住大眾想跟上最新話題的心態，無形中幫品牌創造最大曝光。
跨界致敬的經典案例，不能不提杜蕾斯公開感謝各大品牌傑出的一手，簡單一兩句話就精準點出消費者行為，又成功致敬對方的品牌定位。被致敬的品牌接續地互動，又再次強調雙方的商品特性，加深消費者的印象。
近期還有品牌把這個概念玩得青出於藍。起司品牌芝司樂發起「找樂子」活動，除了致敬跨界元老杜蕾斯，更聯手Zespri、3M Post-it等眾多跨產業大咖品牌，成功帶動討論熱度。
從芝司樂的案例可觀察到，品牌充分掌握到「消費者越來越喜歡在社群關注有趣內容的行為」這項趨勢，因此以趣味為出發點，設計出引發網友好奇心的「段子」。
其一是發揮「有趣又賣關子」風格，讓各自品牌的文案展現對方的特色。例如芝司樂對3M Post-it說「隨時都想黏著你」，一語雙關點出3M Post-it便利貼的「黏性」；加上起司片與便利貼相似的外型毫無違和的拼接，雙方品牌的圖文合併後，更能看到一個大大的微笑，讓網友的嘴角瞬間上揚，一解煩悶的枯燥生活。
第二項匠心獨運的段子是「看似無關卻隱含巧妙共同點」。經常出現在宵夜料理的芝司樂，與多半出席「午夜場」的杜蕾斯，藉由「夜晚」這個關鍵時刻，合理地串聯起來。透過雙方的「連結」意象，不用破哽但網友看完心裡秒懂意涵：起司與杜蕾斯，為網友創造夜晚的雙重趣味。
除了互捧，當然也有品牌樂於互嗆！就像Burger King與McDonald持續多年的相愛相殺。最經典就是Burger King《華堡繞道 Whopper Detour》活動，消費者必須先下載Burger King App並開車到麥當勞的店附近，就能獲得一份華堡優惠券。充分利用大眾熱衷「幽默」的本質，即使要多繞一點路也無傷大雅，成功喚起大眾的參與熱度。
力拼「我」世代敢衝做自己風格，炫耀、挑戰我都來一份
除了品牌與品牌之間的互動，另一種有特色的行銷，是品牌與消費者的互動。老品牌想持續吸引新世代消費者的關注，靠的是不斷跟隨消費者一起進化。 Nike的「Just Do It」口號呼應「我世代」正夯，如果行銷能讓消費者展現自我，特別是融合一些「炫耀性消費」、「我敢挑戰你敢嗎？」的元素，就很容易驅使年輕人在社群上展現獨特自我的風氣。
最經典的案例是可口可樂的客製化瓶身，搭配＃ShareACoke標籤，不光只為了品牌曝光，更看準年輕世代在社群的行為就是敢秀也愛秀。新世代願意花錢購買具有獨特性和能在分享後創造互動的產品，為得就是持續受到關注。掌握年輕世代的心思，讓品牌不斷地成為他們生活的一部分，便是可口可樂歷久不衰的關鍵。
上述提及的行銷經典案例手法雖有不同，但共通點都是讓消費者心生共鳴、引發互動，進而成為品牌的擁護者與忠實顧客。這些品牌成功打破傳統行銷框架，運用巧妙的創意手法，一次又一次帶動討論話題。由此可見，不論市場環境如何更迭，行銷的本質依舊是同理消費者、保持敏銳的洞察力，同時勇於嘗試新的玩法，就能持久延續品牌價值與影響力。