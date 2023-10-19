【2023金鐘獎】節目類完整得獎名單（10/20晚更新）：典禮主持人、表演嘉賓、收看平台一次整理

今（2023）年第58屆金鐘獎節目類別於10月20日公布得獎名單，本屆共計有149家業者、節目類927件報名參賽，節目類評審團主任委員為李景白，評審團歷時2個多月評審及討論，於參賽作品評選出節目類103件入圍作品，分別角逐節目類21個獎項。

今年老牌主持人吳宗憲憑藉《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》角逐綜藝節目主持人獎以及益智及實境節目主持人獎，是綜藝類別最搶眼的入圍主持人。至於新創音樂話題節目《大嘻哈時代2》則是入圍最多的節目，而《大嘻哈時代2》除了金鐘獎，也入圍了走鐘獎、決賽歌曲也入圍了金音獎，成為跨領域入圍的節目。

對於本次金鐘獎節目類別的概況，節目類評審團主任委員李景白表示：「這次的節目報名件數比過往還要多，而且節目內容更多元化、更豐富，這是對業界非常好的現象。」

本屆金鐘獎以「碰撞」、「希望」為主題，象徵台灣影視能量經過劇烈碰撞，產生新的火花，帶來新的希望。而金鐘獎也正式更名，往年稱為「電視金鐘獎」，今年則將「電視」拿掉，改名為「金鐘獎」，此更名緣由為順應時代潮流，強化以影視內容為競賽的頒獎典禮，消弭電視、網路串流平台的分野，將金鐘獎回歸戲劇以及節目的本質。

今年同樣將頒獎典禮確立分為「節目類」及「戲劇類」二場次頒獎，將各自頒發相關技術類獎項，除了讓獎項更趨完整細緻之外，也讓典禮時間運用更有彈性，不因獎項過多而限縮典禮企製空間，以及得獎者致詞時間，解決歷年技術獎項多由戲劇類節目獲獎的結構性問題。

此改革參考美國艾美獎多場次的頒獎概念，而「節目類」將頒發綜藝節目、益智及實境節目等獎項；「戲劇類」則頒發戲劇節目、迷你劇集及電視電影等獎項。

最後，本屆節目類典禮主持人為陳亞蘭與劉品言，星光大道主持人是黃豪平及巴鈺。典禮頒獎人邀請到資深新聞人詹怡宜、林辰唏、楊貴媚、嚴藝文、曾國城、好看娛樂總經理湯宗霖，以及《單身即地獄》製作人金在元等。

表演節目則共有三段演出，第一個表演節目是《謝謝你們一直在》，由「告五人」演出；第二個表演節目是《內容競技場》，由熊仔、阿跨面、潮州土狗演出；第三個表演節目是《歡迎光臨實境秀》，由「玖壹壹」演出。

第58屆金鐘獎節目類台灣電視直播在三立都會台與公共電視、MOD直播在三立戲劇台、海外直播在三立國際台、東森美洲電視、新加坡Star Hub、馬來西亞 Unifi TV；官方網路頻道則是金鐘58官網、金鐘官方YouTube，公視YouTube點點愛，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。

第58屆金鐘獎節目類完整入圍暨得獎名單（粗體為得獎者）

綜藝節目獎

《FeatChill フィーチャ》喬瑟夫×盧廣仲×黑嘉嘉

大嘻哈時代2

原子少年 ATOM BOYZ

最強綜藝秀

綜藝大熱門

綜藝節目主持人獎

吳宗憲、Sandy【吳姍儒】／小明星大跟班

吳宗憲、陳漢典、Lulu【黃路梓茵】／綜藝大熱門

沈玉琳、Melody／11點熱吵店

胡瓜【胡自雄】、吳怡霈、賴慧如／最強綜藝秀

曾寶儀、LuLu【黃路梓茵】／姐妹們的音樂萬萬歲

益智及實境節目獎

一字千金 筆武大匯

老少女奇遇記

來吧！營業中

綜藝玩很大

歡迎光臨等你來家1

益智及實境節目主持人獎

王仁甫、峮峮【吳函峮】、孫協志、許孟哲、蔡黃汝／飢餓遊戲

吳宗憲、KID【林柏昇】、謝坤達／綜藝玩很大

陶晶瑩、許富凱、郭書瑤、黃偉晉、曹佑寧／哈囉！毛小孩

曾國城／一字千金 筆武大匯

楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文／老少女奇遇記

生活風格節目獎

ila 跟土地學做飯

回到小學那1天

我在工場拍拍手

阿聰現煮時 島的行動客廳

浩克慢遊

生活風格節目主持人獎

王浩一、劉克襄／浩克慢遊

朱頭皮【朱約信】／唱頌台灣

李四端／大雲時堂

高志【松野高志】／台灣好吃驚

陳信聰／阿聰現煮時 島的行動客廳

自然科學紀實節目獎

天選之島

看不見的Ｖ世界

消失的王者：最後方舟

藝起看海

人文紀實節目獎

南國啟示錄

活力新故鄉

師徒誌

尋miing紀遺

藝術很有事

自然科學及人文紀實節目主持人獎

林庭玗／無事 坐巴士

張耀仁／大港ê台灣

陳明珠／客家采風-山上優雅

陳明章、蕭詩偉／聽!台灣在唱歌

舒夢蘭／消失的王者：最後方舟

兒童節目獎

WAWA 哇!

叫我野孩子

悄悄話

超級總動員

節氣x六感實驗室

少年節目獎

kakudan時光機

小O事件簿

青春發言人4

換個爸媽過幾天

兒童少年節目主持人獎

Lan pao【薛紀綱】／kakudan時光機

大霈【李霈瑜】、馬大元／換個爸媽過幾天

王伯源／一樣不一樣

向日葵【向盛言】／小O事件簿

鍾欣凌、郭彥均／超級總動員

動畫節目獎

妖果小學

阿甯咕又闖禍了YA~

樹人大冒險

節目類導演獎

Tommaso Muzzi多木子／我，存在原住民影像紀錄-Ndaan Mpmaduk入山

張皓然／公視紀實-獨弦之歌

齊怡、劉佩怡／公視紀實 勳章

劉嵩／南國啟示錄

鐘適芳／客家紀錄片-藝術與人生系列-我們在此相遇

節目類導播獎

丁光慈／上奅台灣歌2.0 經典傳奇

可樂【吳佩諭】／原子少年 ATOM BOYZ

宋建忠／姐妹們的音樂萬萬歲

梁遠毅／公視表演廳-阿婆蘭

鍾宜瑩／綜藝大熱門

節目類攝影獎

何明瑞、吳政儒／南國啟示錄

林郁盛、林佑學、凌柏瑋／師徒誌：歌仔戲

張皓然／公視紀實-獨弦之歌

陳一松、陳昱翔、林清華／消失的王者：最後方舟

陳玉壽、鄭明和／公視紀實 勳章

體育老師、林悅恩／大嘻哈時代2

節目類燈光獎

王河文、張逢文／霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂下闋

吳玉麟、羅林軒、吳承翰／大嘻哈時代2

李元嶽、陳佳宏、石國輝、毛卜祺、李冠男／藝術很有事

李元嶽、鐘煜翔、陳伯彥／姐妹們的音樂萬萬歲

林世浩／36題愛上你

節目類剪輯獎

Tommaso Muzzi多木子／我，存在原住民影像紀錄-Ndaan Mpmaduk入山

李立劭／公視紀實－當飛機飛過

林郁盛／師徒誌：歌仔戲

廖鏡文／另一種注目-我討厭我的名字

鄧慶煜／Hakka Night我的觀點-天生考古家

謝欣志／叫我野孩子

節目類美術設計獎

王喬逸、郭嘉霖、2DOGG【蔡祥煌】／大嘻哈時代2

吳明昇／巷弄裡的吉光片羽

李盈萱、曾豪銘、劉淑婷、賴篁霖／霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂下闋

郭又慈、鄭文傑、盧朝勇／基因啟示 - 解碼與編輯

黃有傑／妖果小學

節目類聲音設計獎

DJ Point【許志遠】、胡序嵩／公視紀實Maro'ay to ko kerah 何處是我家？

王逸勳、江寶德、何湘鈴、陳渥鈞／節氣x六感實驗室

李東熙／我，存在原住民影像紀錄-Ndaan Mpmaduk入山

阿達【江育達】、俐君【陳俐君】、丹耐夫正若、楊庭禎、周震／我們的島 對海告白 : 海之岸

謝欣志／叫我野孩子

節目類節目創新獎

《FeatChill フィーチャ》喬瑟夫×盧廣仲×黑嘉嘉

《沒事別聽古典樂》

回到小學那1天

為你唱情歌 A Song For You

換個爸媽過幾天

特別獎項

特別貢獻獎（得主）丁強先生

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核稿編輯：翁世航、楊士範