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2023/10/19,
綜藝

【2023金鐘獎】節目類完整得獎名單（10/20晚更新）：典禮主持人、表演嘉賓、收看平台一次整理

【2023金鐘獎】節目類完整得獎名單（10/20晚更新）：典禮主持人、表演嘉賓、收看平台一次整理
第58屆金鐘獎節目類由陳亞蘭（右）搭檔劉品言（左）主持｜Photo Credit: 三立提供

我們想讓你知道的是

今年第58屆金鐘獎節目類別，於10月20日公布得獎名單。本屆節目類典禮主持人為陳亞蘭與劉品言，星光大道主持人是黃豪平及巴鈺。典禮頒獎人邀請到資深新聞人詹怡宜、林辰唏、楊貴媚、嚴藝文、曾國城、好看娛樂總經理湯宗霖，以及《單身即地獄》製作人金在元等。

今（2023）年第58屆金鐘獎節目類別於10月20日公布得獎名單，本屆共計有149家業者、節目類927件報名參賽，節目類評審團主任委員為李景白，評審團歷時2個多月評審及討論，於參賽作品評選出節目類103件入圍作品，分別角逐節目類21個獎項。

今年老牌主持人吳宗憲憑藉《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》角逐綜藝節目主持人獎以及益智及實境節目主持人獎，是綜藝類別最搶眼的入圍主持人。至於新創音樂話題節目《大嘻哈時代2》則是入圍最多的節目，而《大嘻哈時代2》除了金鐘獎，也入圍了走鐘獎、決賽歌曲也入圍了金音獎，成為跨領域入圍的節目。

對於本次金鐘獎節目類別的概況，節目類評審團主任委員李景白表示：「這次的節目報名件數比過往還要多，而且節目內容更多元化、更豐富，這是對業界非常好的現象。」

本屆金鐘獎以「碰撞」、「希望」為主題，象徵台灣影視能量經過劇烈碰撞，產生新的火花，帶來新的希望。而金鐘獎也正式更名，往年稱為「電視金鐘獎」，今年則將「電視」拿掉，改名為「金鐘獎」，此更名緣由為順應時代潮流，強化以影視內容為競賽的頒獎典禮，消弭電視、網路串流平台的分野，將金鐘獎回歸戲劇以及節目的本質。

今年同樣將頒獎典禮確立分為「節目類」及「戲劇類」二場次頒獎，將各自頒發相關技術類獎項，除了讓獎項更趨完整細緻之外，也讓典禮時間運用更有彈性，不因獎項過多而限縮典禮企製空間，以及得獎者致詞時間，解決歷年技術獎項多由戲劇類節目獲獎的結構性問題。

此改革參考美國艾美獎多場次的頒獎概念，而「節目類」將頒發綜藝節目、益智及實境節目等獎項；「戲劇類」則頒發戲劇節目、迷你劇集及電視電影等獎項。

最後，本屆節目類典禮主持人為陳亞蘭與劉品言，星光大道主持人是黃豪平及巴鈺。典禮頒獎人邀請到資深新聞人詹怡宜、林辰唏、楊貴媚、嚴藝文、曾國城、好看娛樂總經理湯宗霖，以及《單身即地獄》製作人金在元等。

表演節目則共有三段演出，第一個表演節目是《謝謝你們一直在》，由「告五人」演出；第二個表演節目是《內容競技場》，由熊仔、阿跨面、潮州土狗演出；第三個表演節目是《歡迎光臨實境秀》，由「玖壹壹」演出。

第58屆金鐘獎節目類台灣電視直播在三立都會台與公共電視、MOD直播在三立戲劇台、海外直播在三立國際台、東森美洲電視、新加坡Star Hub、馬來西亞 Unifi TV；官方網路頻道則是金鐘58官網、金鐘官方YouTube，公視YouTube點點愛，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。

第58屆金鐘獎節目類完整入圍暨得獎名單（粗體為得獎者）

綜藝節目獎

  • 《FeatChill フィーチャ》喬瑟夫×盧廣仲×黑嘉嘉
  • 大嘻哈時代2
  • 原子少年 ATOM BOYZ
  • 最強綜藝秀
  • 綜藝大熱門

綜藝節目主持人獎

  • 吳宗憲、Sandy【吳姍儒】／小明星大跟班
  • 吳宗憲、陳漢典、Lulu【黃路梓茵】／綜藝大熱門
  • 沈玉琳、Melody／11點熱吵店
  • 胡瓜【胡自雄】、吳怡霈、賴慧如／最強綜藝秀
  • 曾寶儀、LuLu【黃路梓茵】／姐妹們的音樂萬萬歲

益智及實境節目獎

  • 一字千金 筆武大匯
  • 老少女奇遇記
  • 來吧！營業中
  • 綜藝玩很大
  • 歡迎光臨等你來家1

益智及實境節目主持人獎

  • 王仁甫、峮峮【吳函峮】、孫協志、許孟哲、蔡黃汝／飢餓遊戲
  • 吳宗憲、KID【林柏昇】、謝坤達／綜藝玩很大
  • 陶晶瑩、許富凱、郭書瑤、黃偉晉、曹佑寧／哈囉！毛小孩
  • 曾國城／一字千金 筆武大匯
  • 楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文／老少女奇遇記

生活風格節目獎

  • ila 跟土地學做飯
  • 回到小學那1天
  • 我在工場拍拍手
  • 阿聰現煮時 島的行動客廳
  • 浩克慢遊

生活風格節目主持人獎

  • 王浩一、劉克襄／浩克慢遊
  • 朱頭皮【朱約信】／唱頌台灣
  • 李四端／大雲時堂
  • 高志【松野高志】／台灣好吃驚
  • 陳信聰／阿聰現煮時 島的行動客廳

自然科學紀實節目獎

  • 天選之島
  • 看不見的Ｖ世界
  • 消失的王者：最後方舟
  • 藝起看海

人文紀實節目獎

  • 南國啟示錄
  • 活力新故鄉
  • 師徒誌
  • 尋miing紀遺
  • 藝術很有事

自然科學及人文紀實節目主持人獎

  • 林庭玗／無事 坐巴士
  • 張耀仁／大港ê台灣
  • 陳明珠／客家采風-山上優雅
  • 陳明章、蕭詩偉／聽!台灣在唱歌
  • 舒夢蘭／消失的王者：最後方舟

兒童節目獎

  • WAWA 哇!
  • 叫我野孩子
  • 悄悄話
  • 超級總動員
  • 節氣x六感實驗室

少年節目獎

  • kakudan時光機
  • 小O事件簿
  • 青春發言人4
  • 換個爸媽過幾天

兒童少年節目主持人獎

  • Lan pao【薛紀綱】／kakudan時光機
  • 大霈【李霈瑜】、馬大元／換個爸媽過幾天
  • 王伯源／一樣不一樣
  • 向日葵【向盛言】／小O事件簿
  • 鍾欣凌、郭彥均／超級總動員

動畫節目獎

  • 妖果小學
  • 阿甯咕又闖禍了YA~
  • 樹人大冒險

節目類導演獎

  • Tommaso Muzzi多木子／我，存在原住民影像紀錄-Ndaan Mpmaduk入山
  • 張皓然／公視紀實-獨弦之歌
  • 齊怡、劉佩怡／公視紀實 勳章
  • 劉嵩／南國啟示錄
  • 鐘適芳／客家紀錄片-藝術與人生系列-我們在此相遇

節目類導播獎

  • 丁光慈／上奅台灣歌2.0 經典傳奇
  • 可樂【吳佩諭】／原子少年 ATOM BOYZ
  • 宋建忠／姐妹們的音樂萬萬歲
  • 梁遠毅／公視表演廳-阿婆蘭
  • 鍾宜瑩／綜藝大熱門

節目類攝影獎

  • 何明瑞、吳政儒／南國啟示錄
  • 林郁盛、林佑學、凌柏瑋／師徒誌：歌仔戲
  • 張皓然／公視紀實-獨弦之歌
  • 陳一松、陳昱翔、林清華／消失的王者：最後方舟
  • 陳玉壽、鄭明和／公視紀實 勳章
  • 體育老師、林悅恩／大嘻哈時代2

節目類燈光獎

  • 王河文、張逢文／霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂下闋
  • 吳玉麟、羅林軒、吳承翰／大嘻哈時代2
  • 李元嶽、陳佳宏、石國輝、毛卜祺、李冠男／藝術很有事
  • 李元嶽、鐘煜翔、陳伯彥／姐妹們的音樂萬萬歲
  • 林世浩／36題愛上你

節目類剪輯獎

  • Tommaso Muzzi多木子／我，存在原住民影像紀錄-Ndaan Mpmaduk入山
  • 李立劭／公視紀實－當飛機飛過
  • 林郁盛／師徒誌：歌仔戲
  • 廖鏡文／另一種注目-我討厭我的名字
  • 鄧慶煜／Hakka Night我的觀點-天生考古家
  • 謝欣志／叫我野孩子

節目類美術設計獎

  • 王喬逸、郭嘉霖、2DOGG【蔡祥煌】／大嘻哈時代2
  • 吳明昇／巷弄裡的吉光片羽
  • 李盈萱、曾豪銘、劉淑婷、賴篁霖／霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂下闋
  • 郭又慈、鄭文傑、盧朝勇／基因啟示 - 解碼與編輯
  • 黃有傑／妖果小學

節目類聲音設計獎

  • DJ Point【許志遠】、胡序嵩／公視紀實Maro'ay to ko kerah 何處是我家？
  • 王逸勳、江寶德、何湘鈴、陳渥鈞／節氣x六感實驗室
  • 李東熙／我，存在原住民影像紀錄-Ndaan Mpmaduk入山
  • 阿達【江育達】、俐君【陳俐君】、丹耐夫正若、楊庭禎、周震／我們的島 對海告白 : 海之岸
  • 謝欣志／叫我野孩子

節目類節目創新獎

  • 《FeatChill フィーチャ》喬瑟夫×盧廣仲×黑嘉嘉
  • 《沒事別聽古典樂》
  • 回到小學那1天
  • 為你唱情歌 A Song For You
  • 換個爸媽過幾天

特別獎項

  • 特別貢獻獎（得主）丁強先生

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核稿編輯：翁世航、楊士範


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