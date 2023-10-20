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2023/10/20,
綜藝

【2023金鐘獎】益智及實境節目主持人獎《一字千金》曾國城：希望讓大家覺得寫字是一件很有靈魂的事

【2023金鐘獎】益智及實境節目主持人獎《一字千金》曾國城：希望讓大家覺得寫字是一件很有靈魂的事
Photo Credit: 截圖自金鐘獎YouTube

我們想讓你知道的是

2023年第58屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎，由《一字千金 筆武大匯》的曾國城獲得評審評語為：「深度的主持功力，文字之美超越千金，更加生活化，讓益智節目兼具娛樂、教育。」

2023年第58屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎，由楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文頒獎，最終得獎者為《一字千金 筆武大匯》的曾國城。

評審評語為：「深度的主持功力，使現場氣氛穿梭於緊張、幽默，樂於學習、恍然大悟的流動中，經由主持人的帶動，文字之美超越千金，更加生活化，讓益智節目兼具娛樂、教育。」

曾國城在台上表示：「節目9年了，感謝公共電視給了優質節目的平台，讓此節目順理成章成為優質節目，也因為字音字形真的是一個頗麻煩去喜歡、理解、愛上的。9年國教都難啊，9年孩子都大了，9年下來這個節目伴隨許多人成長，感謝全能製作公司，幕後製作人，給了節目許多活力，讓學習文字這麼枯燥的事情變得有趣，也感謝在我很喜歡研究文字的同時，利用文字和大家交朋友。」

文字是案頭山水，我喜歡文字的世界以及營造出來的感受，在節目中能看各式各樣的人寫字，有些人寫的工整俊秀，有些人寫的耐人尋味，但是大家都想把字寫好，希望這個節目能繼續伴隨許多人，讓大家覺得寫字原來是一件很有靈魂的事。謝謝家人的支持。」

益智及實境節目主持人獎（粗體為得獎者）

  • 王仁甫、峮峮【吳函峮】、孫協志、許孟哲、蔡黃汝／飢餓遊戲
  • 吳宗憲、KID【林柏昇】、謝坤達／綜藝玩很大
  • 陶晶瑩、許富凱、郭書瑤、黃偉晉、曹佑寧／哈囉！毛小孩
  • 曾國城／一字千金 筆武大匯
  • 楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文／老少女奇遇記

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：楊士範


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