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2023/10/20,
綜藝

【2023金鐘獎】綜藝節目主持人獎《綜藝大熱門》吳宗憲、陳漢典、Lulu，這份出道成年禮真的很難拿！

【2023金鐘獎】綜藝節目主持人獎《綜藝大熱門》吳宗憲、陳漢典、Lulu，這份出道成年禮真的很難拿！
Photo Credit: 截圖自金鐘獎YouTube

我們想讓你知道的是

號稱廝殺相當激烈的金鐘獎綜藝節目主持人獎，由《綜藝大熱門》的吳宗憲、陳漢典、Lulu獲得。首度獲獎的陳漢典，在台上激動表示：「今年是我出道18年，這個獎真的很難拿！」而LuLu則說：「希望能透過主持將這份溫暖送給大家。」

2023年第58屆金鐘獎，號稱廝殺相當激烈的綜藝節目主持人獎，由《綜藝大熱門》的吳宗憲、陳漢典、Lulu獲得。評審評語為：「主持風格符合綜藝特色，節奏明快、幽默風趣，主持群適時互補，也能將來賓融入在節目的節奏之中，讓節目整體充滿輕鬆、幽默與流暢。」

吳宗憲一上台就表示自己是今年的配菜與白飯，立刻將話筒交給首度獲獎的陳漢典，稱他為今晚的主菜。

而首度獲獎的陳漢典，在台上激動表示：「今年是我出道18年，這個獎真的很難拿！這算是我出道的成年禮，這個獎提醒我不要忘記出道第一天的熱情，我會繼續保持熱情，繼續做下去。要感謝評審、三立電視，謝謝小湯哥找我主持，感謝製作人以及所有幕後工作人員，要謝謝最愛的搭擋憲哥、LuLu，跟你們一起主持很很幸福、很幸運，謝謝偉忠哥、詹哥讓我有機會進入演藝圈，謝謝S姐、康永哥讓很多人認識我，要謝謝曾經照顧我的郭哥、B2哥、歐弟哥、經紀人等人。」

最後，陳漢典也感謝家人：「謝謝你們無條件支持我，給我滿滿的愛，這些人讓我感覺到我不孤單。」

LuLu則表示：「謝謝評審、三立、好看娛樂，謝謝《綜藝大熱門》的團隊，讓我跟台上這兩位家人一起拿獎，這個節目10年了，從22歲到32歲，這個節目就像一趟神奇的旅程，很像實境節目，我在一個充滿愛的工作環境，希望能透過主持將這份溫暖送給大家。」

綜藝節目主持人獎（粗體為得獎者）

  • 吳宗憲、Sandy【吳姍儒】／小明星大跟班
  • 吳宗憲、陳漢典、Lulu【黃路梓茵】／綜藝大熱門
  • 沈玉琳、Melody／11點熱吵店
  • 胡瓜【胡自雄】、吳怡霈、賴慧如／最強綜藝秀
  • 曾寶儀、LuLu【黃路梓茵】／姐妹們的音樂萬萬歲

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：楊士範


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