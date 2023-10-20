開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/20,
綜藝

【2023金鐘獎】益智及實境節目獎《來吧！營業中》：因為主持們的真實，這個節目帶起台灣實境節目的風潮

【2023金鐘獎】益智及實境節目獎《來吧！營業中》：因為主持們的真實，這個節目帶起台灣實境節目的風潮
Photo Credit: 截圖自金鐘獎YouTube

我們想讓你知道的是

製作人葉佩容表示：「感謝湯哥創立好看娛樂，能從他手中接獲這個獎項意義非凡，很謝謝他。好看娛樂包容我們所有任性的製作人，在自由的國度中揮灑我的們創意，感謝TVBS、台視、Netflix，沒有他們的支持《來吧！營業中》不會被看見。感謝最棒的主持人，因為他們的認真跟真實，這個節目帶起台灣實境節目的風潮。」

2023年第58屆金鐘獎益智及實境節目獎，由《來吧！營業中》獲得。評審評語為：「一間老舊廢棄的房舍，因為有了主持群的到來有了全新不同的面貌，看著老屋餐廳一點一滴被改造，以及主持群歷經磨合、進步，進而面對不同客群的挑戰，真實呈現過程中的歡笑與辛苦，讓觀眾期待每一次的播出。」

《來吧！營業中》由庹宗康、姚元浩、炎亞綸、楊銘威、鬼鬼、顏佑庭等六位藝人主持，也是首個進入國際串流平台的綜藝節目。

得獎者在台上先表示：「謝謝評審肯定，好看娛樂以及TVBS一起打了非常漂亮的一仗，《來吧！營業中》是首個進入國際串流平台的綜藝節目，這代表台灣的製作實力非常具有國際競爭力，這個IP的成功，想謝謝製作團隊、主持群的付出。」

此外，製作人葉佩容表示：「感謝湯哥創立好看娛樂，能從他手中接獲這個獎項意義非凡，很謝謝他。好看娛樂包容我們所有任性的製作人，在自由的國度中揮灑我的們創意，感謝TVBS、台視、Netflix，沒有他們的支持《來吧！營業中》不會被看見。感謝最棒的主持人，因為他們的認真跟真實，這個節目帶起台灣實境節目的風潮。」

益智及實境節目獎（粗體為得獎者）

  • 一字千金 筆武大匯
  • 老少女奇遇記
  • 來吧！營業中
  • 綜藝玩很大
  • 歡迎光臨等你來家1

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。