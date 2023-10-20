【2023金鐘獎】益智及實境節目獎《來吧！營業中》：因為主持們的真實，這個節目帶起台灣實境節目的風潮
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製作人葉佩容表示：「感謝湯哥創立好看娛樂，能從他手中接獲這個獎項意義非凡，很謝謝他。好看娛樂包容我們所有任性的製作人，在自由的國度中揮灑我的們創意，感謝TVBS、台視、Netflix，沒有他們的支持《來吧！營業中》不會被看見。感謝最棒的主持人，因為他們的認真跟真實，這個節目帶起台灣實境節目的風潮。」
2023年第58屆金鐘獎益智及實境節目獎，由《來吧！營業中》獲得。評審評語為：「一間老舊廢棄的房舍，因為有了主持群的到來有了全新不同的面貌，看著老屋餐廳一點一滴被改造，以及主持群歷經磨合、進步，進而面對不同客群的挑戰，真實呈現過程中的歡笑與辛苦，讓觀眾期待每一次的播出。」
《來吧！營業中》由庹宗康、姚元浩、炎亞綸、楊銘威、鬼鬼、顏佑庭等六位藝人主持，也是首個進入國際串流平台的綜藝節目。
得獎者在台上先表示：「謝謝評審肯定，好看娛樂以及TVBS一起打了非常漂亮的一仗，《來吧！營業中》是首個進入國際串流平台的綜藝節目，這代表台灣的製作實力非常具有國際競爭力，這個IP的成功，想謝謝製作團隊、主持群的付出。」
此外，製作人葉佩容表示：「感謝湯哥創立好看娛樂，能從他手中接獲這個獎項意義非凡，很謝謝他。好看娛樂包容我們所有任性的製作人，在自由的國度中揮灑我的們創意，感謝TVBS、台視、Netflix，沒有他們的支持《來吧！營業中》不會被看見。感謝最棒的主持人，因為他們的認真跟真實，這個節目帶起台灣實境節目的風潮。」
益智及實境節目獎（粗體為得獎者）
- 一字千金 筆武大匯
- 老少女奇遇記
- 來吧！營業中
- 綜藝玩很大
- 歡迎光臨等你來家1
延伸閱讀
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：楊士範
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