【2023金鐘獎】綜藝節目獎《最強綜藝秀》：胡瓜表示「退而不休」，電視產業是非常有希望的

2023年第58屆金鐘獎，節目類別中最受觀眾矚目的綜藝節目獎，由《最強綜藝秀》獲得。評審評語為：「集結各式身懷絕技的達人，展現五花八門的頂尖演出，進而激發出藝人的潛能，突破挑戰。這份強大精彩的內容，以及感動的火花。單元整體呈現十分豐富，節目進行活潑有趣，開拓出才藝美學的新視野。」

《最強綜藝秀》由老牌主持人胡瓜，搭擋吳怡霈、賴慧如擔綱主持，而被胡瓜稱為最辛苦，每天都被罵的製作人，上台表示：「謝謝評審，在台灣要做好一個達人節目真的很難，這個節目我一直想表達小人物大精神的想法，在節目上要感謝來自不同領域的達人、特技者帶來精彩的表演，透過他們讓我們了解對夢想的堅持，以及他們人生中感人的故事，也要謝謝主持人、監製等團隊。」

製作人最後也特別感謝胡瓜，表示這個節目從製作過程當中，每一天都被罵，「但是我必須說跟瓜哥做一次節目，勝過入行10年。」

而今年入行滿40年的胡瓜，致詞時表示：「我從入行第一天，就一直在黃金時段競逐到現在，陪伴每個家庭，每個禮拜天都在看我的節目。」

而後胡瓜話鋒一轉，表達自己對於出席金鐘獎的想法，「很多事情看到大家這麼努力工作，人家常跟我說，我入圍那麼多次都槓龜，我覺得必須尊重這個行業，必須加入這個行業，不然別人不會尊重我們，我絕對要出席這個晚會，看到大家這麼熱忱，我相信電視產業是非常有希望的。」

最後，胡瓜說：「別人問我什麼時候退休，我想我是退而不休！」

綜藝節目獎（粗體為得獎者）

《FeatChill フィーチャ》喬瑟夫×盧廣仲×黑嘉嘉

大嘻哈時代2

原子少年 ATOM BOYZ

最強綜藝秀

綜藝大熱門

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：楊士範