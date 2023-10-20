【2023金鐘獎】綜藝節目獎《最強綜藝秀》：胡瓜表示「退而不休」，電視產業是非常有希望的
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2023年第58屆金鐘獎，節目類別中最受觀眾矚目的綜藝節目獎，由《最強綜藝秀》獲得。主持人胡瓜表示：「我從入行第一天，就一直在黃金時段競逐到現在，陪伴每個家庭，每個禮拜天都在看我的節目。」
2023年第58屆金鐘獎，節目類別中最受觀眾矚目的綜藝節目獎，由《最強綜藝秀》獲得。評審評語為：「集結各式身懷絕技的達人，展現五花八門的頂尖演出，進而激發出藝人的潛能，突破挑戰。這份強大精彩的內容，以及感動的火花。單元整體呈現十分豐富，節目進行活潑有趣，開拓出才藝美學的新視野。」
《最強綜藝秀》由老牌主持人胡瓜，搭擋吳怡霈、賴慧如擔綱主持，而被胡瓜稱為最辛苦，每天都被罵的製作人，上台表示：「謝謝評審，在台灣要做好一個達人節目真的很難，這個節目我一直想表達小人物大精神的想法，在節目上要感謝來自不同領域的達人、特技者帶來精彩的表演，透過他們讓我們了解對夢想的堅持，以及他們人生中感人的故事，也要謝謝主持人、監製等團隊。」
製作人最後也特別感謝胡瓜，表示這個節目從製作過程當中，每一天都被罵，「但是我必須說跟瓜哥做一次節目，勝過入行10年。」
而今年入行滿40年的胡瓜，致詞時表示：「我從入行第一天，就一直在黃金時段競逐到現在，陪伴每個家庭，每個禮拜天都在看我的節目。」
而後胡瓜話鋒一轉，表達自己對於出席金鐘獎的想法，「很多事情看到大家這麼努力工作，人家常跟我說，我入圍那麼多次都槓龜，我覺得必須尊重這個行業，必須加入這個行業，不然別人不會尊重我們，我絕對要出席這個晚會，看到大家這麼熱忱，我相信電視產業是非常有希望的。」
最後，胡瓜說：「別人問我什麼時候退休，我想我是退而不休！」
綜藝節目獎（粗體為得獎者）
- 《FeatChill フィーチャ》喬瑟夫×盧廣仲×黑嘉嘉
- 大嘻哈時代2
- 原子少年 ATOM BOYZ
- 最強綜藝秀
- 綜藝大熱門
延伸閱讀
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- 《大嘻哈時代2》結束後的評審真心話，蔡詩芸、迪拉胖、陳星翰的難處在哪裡？
- 2023金鐘獎綜藝節目賽前分析：百米賽跑和馬拉松長跑要怎麼評比？原來玄機就在這裡
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：楊士範
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放手喝、大膽玩！格蘭傑「X」單一麥芽威士忌挑戰百搭天花板
我們想讓你知道的是
格蘭傑「X」單一麥芽威士忌打破品飲藩籬，挑戰喝酒情境天花板，無論老饕或新手、純飲或調酒，X都能駕馭。
「X」，一個象徵跨界的符碼，一個充滿可能性的標誌，格蘭傑推出「 X 單一麥芽威士忌」，宣告打破傳統、開啟跨界混搭的冒險之旅，無論是威士忌初心者、初探玩家、品銘大師，都能藉此獲得全新的威士忌體驗，玩出最心滿意足的滋味。
一支擁有無限可能的威士忌——格蘭傑X
在台灣喝酒的眾多刻板印象中，其中有一項是「好的威士忌不必拿來調酒，調酒用的威士忌一定不適合純飲」。不過，喜愛打破常規的格蘭傑可不這麼想，為了讓更多人能體驗喝威士忌的樂趣，無論任何情境都能輕鬆享受威士忌之美，格蘭傑打造了一款「X」單一麥芽威士忌，翻轉人們的想像。
「X」即是「Cross」，意味著跨界與混搭，充滿無限可能性。一般人對於單一麥芽威士忌停留在純飲或加冰，但格蘭傑「X」透過酒廠精心的設計，讓它不只能純喝，想要加冰喝、做成Highball或是搭配其他風味副材料做成調酒，有都沒有問題；甚至它也不限場合，想要下午茶搭配清爽低酒精的格蘭傑X調酒，或是在KTV熱唱想要搭配冰塊慶祝，甚至是好友聚會談心純飲，格蘭傑「X」都可以符合需求。
奔放性格，再創全新經典
秉持著「讓更多人享受威士忌的樂趣」的精神，格蘭傑「X」並不是打造出一款毫無特色的威士忌以獲得老饕與入門者的最大公約數，而是保有格蘭傑的風味性格，發展出能收服資深品酩佳與威士忌初心者的風味，甚至打破威士忌只能純飲或只能調酒的界線，讓每一位玩家都能發揮創意、隨心所欲的品嚐威士忌。
與經典系列相比，格蘭傑「X」單一麥芽威士忌展現出更為奔放的香氣，帶來生動的花香和辛香料氣息，而晃動後更凸顯烘烤橡木桶的風味，散發出西洋梨的獨特風味。口感方面，格蘭傑「X」則呈現出更加易飲且粉嫩的特點，尤其再稍微兌水後，更迸發出西洋梨和白水蜜桃的滋味，完美演繹格蘭傑的甘甜本色。
威士忌玩創意，放手玩出X種喝法
不限情境，無論是獨自在家放鬆、與家人中秋節烤肉，或與好友在KTV狂歡，格蘭傑「X」目前最適合在各種喝法、各種場合搭配的單一麥芽威士忌。不限喝法，可以純飲或加冰、加水，也可以做成經典的Highball，甚至想要隨手抓一些超商飲料做成創意調酒，或加入些許當季水果來一場雞尾酒派對，格蘭傑「X」都有絕對的自信能征服你的味蕾，就看你敢不敢玩。
不妨現在就來一支格蘭傑「X」單一麥芽威士忌，挑戰「X」的極限，盡情玩出無限多種組合，在品味威士忌的同時，享受趣味妙不可言。