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2023/10/20,
中東

向以色列家庭通知親人死訊的軍官：敲著這些家庭的門，我感覺自己就像死神

向以色列家庭通知親人死訊的軍官：敲著這些家庭的門，我感覺自己就像死神
拉斐爾在以色列生活了20年，他於2009年參軍。Photo Credit: Handout / BBC News

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一次登門通知中，他拜訪了一位在自己家中遇害的30歲女子的父母，她的丈夫則失蹤了。「他們留下兩個10個月大的雙胞胎。之所以能活下來，是因為他們的父母在恐怖分子到來之前，設法把他們放在暗室裏，並鎖上了房門。」「這非常困難，我無法停止想到這些家庭。他們是再也見不到自己孩子的父母，他們是在沒有父母依靠下長大的孩子。」

在以色列，所有在軍事行動中，或在被政府列為恐怖襲擊的案件中喪生的以色列人家屬，都會得到特別的支持，其中包括一名軍人親自登門正式通知死訊。

但自從哈瑪斯突襲以色列造成1400多人死亡後，這項服務變得前所未有的忙碌。因此，一批通常不與遇難者家屬打交道的以色列國防軍（IDF）軍官也被召集來執行該任務。

來自巴西的拉斐爾（Rafael）是一名陸軍少校，他也是被召來的軍官之一。自上周五（10月13日）以來，他平均每天走訪三個家庭，向他們轉達親人去世的消息。

「當我敲開這些家庭的門時，我感覺自己就像一個死神。」他告訴BBC。

「但我知道，這項工作非常重要，因為它讓這些家庭有機會確定他們的親人髮生了什麼事，並能夠安葬他們。」

這是拉斐爾首次從事此類工作。這位來自里約熱內盧的巴西人已在以色列軍隊服役14年，通常負責以色列國防軍的法律事務。

「軍隊中有人定期執行這項任務，但隨著死者數量已經相當龐大，接受過此類任務培訓的軍官人數不夠了。」他說。

他表示，在開始執行任務之前，他接受了四個小時的訓練。

「他們在凖備過程中說，特別是在最初幾天，我們可能會非常焦慮，沒有食慾，也無法入睡。」他說。「這確實發生了——很難入睡和進食。」

「但我當然會堅持吃飯和睡覺，因為我知道，如果我不這樣做，就會有一個、兩個、三個、四個、五個家庭得不到他們親人的信息。」

遭哈馬斯襲擊的音樂節附近被燒燬的汽車

Photo Credit: Getty Images / BBC News

遭哈瑪斯襲擊的音樂節附近被燒燬的汽車。

拉斐爾說，拜訪有兒童和青少年死者的家庭使他印象深刻。

在其中一個案例中，他不得不把一名17歲女孩死亡的消息告訴她的父親。當時她正與男友在加薩地帶附近的海灘上過夜，這對情侶遭到了哈瑪斯的襲擊。

拉斐爾回憶說：「當我們把這個消息告訴這位父親時，他說前一天他在電視上看到了他女兒的照片，在那些可能被綁架的人當中。」

「他說，他對女兒還活著抱有希望。」

在另一次登門通知中，他拜訪了一位在自己家中遇害的30歲女子的父母。她的丈夫則失蹤了。

「他們留下了兩個10個月大的雙胞胎。之所以能活下來，是因為他們的父母在恐怖分子到來之前，設法把他們放在暗室裏，並鎖上了房門。」他說道。

「這非常困難，我無法停止想到這些家庭。他們是再也見不到自己孩子的父母，他們是在沒有父母依靠下長大的孩子。」他說。

身著軍服的拉斐爾少校

Photo Credit: Handout / BBC News

拉斐爾說，從事該工作讓他「難以入睡」。

據拉斐爾稱，在10月7日襲擊事件中遇難的許多受害者家屬，不得不等待多日後才能得到親人的消息。

「辨別屍體很困難，因為有些屍體完全無法辨認。因此，確認死亡需要時間。」他說道。

「有600多人失蹤，不幸的是其中很多人已經死亡，只是還無法確認屍體的身份。」

哈瑪斯在10月7日入侵以色列，被認為是以色列幾十年來面臨的最嚴重的跨境襲擊。

哈瑪斯武裝分子在多處突破了加薩與以色列之間的隔離欄，突襲以色列南部的村莊，殺害了至少1400人。據估計，有近200人被綁架。

武裝分子還從加薩地帶發射了數千枚火箭彈，其中一些擊中了台拉維夫和耶路撒冷等城市。

被燒燬的房子外有一把塑料椅子

Photo Credit: Getty Images / BBC News

哈瑪斯襲擊後，加薩地帶附近貝埃裏基布茲被燒燬的房屋。

作為回應，以色列在隨後幾天對加薩地帶發動了一系列空襲。截至周一（10月16日），加薩因以色列報復性轟炸而死亡的人數達到2700人。

此外，據巴勒斯坦當局稱，約有1000人在被空襲摧毀的建築物廢墟中失聯。

上周末，以色列軍隊還宣布其正凖備從陸地、海上和空中對加薩發動新的進攻。

以色列已通知居住在加薩北部的約110萬巴勒斯坦人向南遷移，以躲避未來的襲擊。

巴勒斯坦境內的人道主義危機日益嚴峻，人們越來越擔心地區局勢會升級，黎巴嫩和伊朗等該地區其他國家也會捲入其中。

  • 出於安全原因，BBC隱去了拉斐爾這名軍官的姓氏。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九


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