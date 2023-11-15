高齡金融是什麼？「安養信託」可為高齡者照護與養老計劃提供充足財務支持
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根據「優照護」針對平台會員的問卷調查研究，高達68％的照顧者認為照顧長者是具有壓力的。這些壓力主要來自三個方面：情緒問題、需同時兼顧工作與照顧、金錢與經濟方面，約有三分之二的受訪者都表示有這些困擾。面對這樣的壓力，安養信託主要目標在於為高齡者的長期照護和養老計劃提供財務支持，能夠連結到「金錢/經濟壓力」，減輕照顧者的負擔。
文：陳宏益博士（優照護創辦人）
隨著台灣社會持續邁向高齡化，高齡照護與高齡金融的需求成為日益重要的議題，對於戰後嬰兒潮這一代所組成的高齡家庭，也帶來了全新的需求，同時意味著照護與金融領域，需積極轉型以因應未來的趨勢。然而，高齡照護並非僅限於長期照護，而是全方位的提升生活品質，高齡金融的發展也成為金融的新興市場。
本文將探討台灣高齡社會趨勢、戰後嬰兒潮高齡家庭的需求、高齡照護與高齡金融的關係，以及如何從產業化角度來滿足不同家庭的需求。
台灣高齡社會趨勢
台灣社會正面臨全球第一的老化速度，從2020年開始，高齡人口（65歲以上）已佔總人口的16％，而預計到2025年將增至20％的超高齡社會，2050年高齡人口比例將達到37.5％。
「在地老化」是已開發國家普遍的趨勢，因為戰後嬰兒潮人口眾多且經濟資源相對豐裕的國家，他們希望在熟悉的生活環境中老化，原因是在家鄉或社區中有更多的社交網路和情感連結。國科會在2016年的委託研究中強調，應從高齡者需求出發，延伸各行各業的服務，共同推動銀髮產業的發展。
另一方面，《財訊》報導也指出，2022年遺贈稅收創新高，估計約有6000億元以上的資產移轉，這顯示台灣正在經歷近代最大規模的財富世代移轉潮。這一趨勢對高齡社會產生著重大影響，特別是在遺產規劃和財務規劃方面，需要針對高齡人口提供更完善的解決方案。
戰後嬰兒潮高齡家庭的需求
戰後嬰兒潮這一代進入高齡後的核心需求，包括：足夠的健康、足夠的錢以及足夠的社交。由於平均壽命不斷延長，保持良好的健康狀態對於享受晚年生活至關重要。同時，經濟安全也是他們關注的重點，希望在老化過程中，有足夠的財富支撐日常開支與享受生活。
他們的需求不僅僅是自身得到照護，同時也需要考慮未來的財富移轉給下一代。他們希望確保經濟資產得到有效的轉移，以便為子女留下家族財富，相應地，第二代子女的需求包含照護父母，確保長輩獲得良好的生活品質，並接受來自父母的財富移轉。
在這個過程中，金融業可以扮演關鍵角色，提供第三方金融服務協助戰後嬰兒潮進行財富移轉，同時，「優照護」這類的平台也可以提供第三方服務，協助子女照顧他們的父母。有了這些第三方的服務，高齡家庭將可擁有更好的生活品質。
照護是生活品質的提升，而長照並不等於高齡照護
在高齡社會中，照護的使命是提升長者的生活品質（QOL），讓他們能過著有尊嚴、有意義的生活。照護所關注的重點包含了：身心健康、社交互動、情感需求等多方面，並讓高齡者保持自主性和生活能力。相對地，醫療的使命則是集中在急重難症的緩解，專注於治療疾病和緊急狀況。
關於「長照」，長期照顧服務法已明確定義：長照者是指其身心失能持續已達或預期達六個月以上的人，而且長照服務是社會福利的一部分。與此不同的是，高齡照護所指的是65歲以上的高齡者所需要的照護服務，並不限定失能程度嚴重者。高齡照護是提供能夠提升生活品質的相關產業化服務，而不僅僅是長照法所指的社會福利。
《新孝道》是一個應對現代高齡者照顧問題的新觀念，以支援長者自立生活為核心，提倡亞健康或衰弱狀態的父母親長輩，可以利用短期照護服務或科技，協助恢復健康，並運用外部專業照顧知識等方式，減少家庭成員照顧壓力，取代以往7天24小時的照顧模式。這種觀念的照護方式讓高齡者保有獨立性和自主性，同時讓家庭成員有更多空間維持自己的生活和工作。透過《新孝道》的實踐，照顧者和被照顧者的生活品質均能得到提升。
再者，根據「優照護」針對平台會員的問卷調查研究，高達68％的照顧者認為照顧長者是具有壓力的。這些壓力主要來自三個方面：情緒問題、需同時兼顧工作與照顧、金錢與經濟方面，約有三分之二的受訪者都表示有這些困擾。面對這樣的壓力，多數照顧者期待能夠得到協助以減輕負擔。尋求專業照服員的協助確實能夠緩解照顧負擔，並更有效地處理照顧長者的情緒問題。然而，照顧長輩所需的照顧相關費用仍然是家庭難以避免的負擔，這對於照顧者而言仍是一大挑戰。
高齡金融規劃合適的時間點應在長者進入長照狀態之前
隨著高齡化趨勢的興起，高齡金融規劃已成為一個新的市場區隔，帶來了機遇與挑戰。自從2020年起，金管會積極推動信託2.0計畫，其中包括「高齡金融規劃顧問師」的專業能力認證。這項認證計畫通過系統性的培訓課程，旨在培養那些瞭解高齡者需求並能與他們溝通的專業服務人員，協助他們進行財產與安養計劃的適切安排。隨著高齡人口逐漸增加，這些專業顧問的需求也將持續增長，成為未來金融市場上嶄露頭角的新興領域。
根據「優照護」針對平台會員的問卷調查研究，資產傳承相關講座中，特別以「安養信託」主題最能吸引填答者，佔比高達60.9％。這顯示家庭對於了解安養信託的相關資訊有很高的需求。安養信託主要目標在於為高齡者的長期照護和養老計劃提供財務支持，能夠連結到「金錢／經濟壓力」，減輕照顧者的負擔。此外，房地產、不動產等主題也吸引了約四成的填答者的興趣，而保單傳承也吸引了類似比例的填答者。
高齡金融規劃的時間點也至關重要。隨著年齡增長，高齡者面臨身體機能下降、失智、失能等狀況的可能性增加。若在這些情況出現之後才進行金融規劃，可能因為無法充分掌握資訊、法律限制、表達能力不足等問題，導致規劃不周或不符合實際需求，甚至引發家庭內部的衝突。
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
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入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。