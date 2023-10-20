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2023/10/20,
商業

OPPO發表國際版Find N3 、 Find N3 Flip雙摺疊旗艦機：新型水滴轉軸、纖薄大電量、哈蘇光學技術加持

OPPO發表國際版Find N3 、 Find N3 Flip雙摺疊旗艦機：新型水滴轉軸、纖薄大電量、哈蘇光學技術加持
Photo Credit: OPPO

我們想讓你知道的是

OPPO Find N3強調採用新一代水滴轉軸，不僅機構尺寸更緊湊，也能進一步消弭螢幕摺痕，但也不因此犧牲強度，還換來更多的機構內空間，使電池達到4805mAh大電量，機身厚度僅有5.8mm ，但同時重量僅有239 克（黑色機型），也是同級對開摺疊機最大電量機種。此外機身側面還有一個機械式三段式靜音撥桿，能快速切換裝置是否發出聲響。

文：Chevelle.fu

由於Android手機在國際市場的結構組成偏向中價位與低價位，許多中國體系品牌在中國以外市場引進旗艦機機的態度也比較謹慎；不過OPPO繼2023年出於全球市場公布Find N2直立螢幕摺疊機後，在2023年10月19日宣布於國際市場一口氣發表OPPO Find N3與OPPO Find N3 Flip兩款摺疊機，其中OPPO Find N3也是OPPO首次在國際市場推出大尺寸摺疊機。兩款摺疊機不僅具備Hasselblad哈蘇影像技術，其中Find N3主鏡頭採用Sony Lytia元件並首度在摺疊機採用潛望長焦，而Find N3 Flip 為首款具備三顆可拍照鏡頭的直立摺疊手機。

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Photo Credit: OPPO

OPPO Find N3建議售價6萬0999元， OPPO Find N3 Flip建議售價3萬2990元，兩款新機將於即日起至2023年10月27日開放預購， 2023年10月28日開賣，預購再贈OPPO原廠耳機配件、閃充組等多款專屬好禮，同時，還可享有OPPO Find系列專屬八大安心服務。

OPPO Find N3外螢幕加大更輕薄、首款具潛望長焦摺疊機、主鏡頭採用Sony Lytia

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Photo Credit: OPPO
透過更緊湊的新型水滴轉軸，機身更為纖薄。
Photo Credit: OPPO
掀開後的外型。
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OPPO Find N3強調採用新一代水滴轉軸，不僅機構尺寸更緊湊，也能進一步消弭螢幕摺痕，但也不因此犧牲強度，還換來更多的機構內空間，使電池達到4805mAh大電量，機身厚度僅有5.8mm ，但同時重量僅有239 克（黑色機型），也是同級對開摺疊機最大電量機種。此外機身側面還有一個機械式三段式靜音撥桿，能快速切換裝置是否發出聲響。

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Photo Credit: OPPO
20:9 比例外螢幕與主流手機趨近。
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Photo Credit: OPPO
內螢幕為7.82吋。
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Photo Credit: OPPO
內螢幕視訊鏡頭在右上角。

OPPO表示外螢幕對於對折式摺疊手機是比起主螢幕更經常使用的螢幕，但其它競品使用的狹長比例外螢幕與一般使用者習慣不同， OPPO認為維持順手的標準比例螢幕外螢幕是相當重要的；此外OPPO強調OPPO Find N3內、外螢幕皆為高品質面板，維持與前一代外螢幕趨近標準手機比例，並提升至6.31吋20:9的2484 x 1116解析度，支援10Hz - 120Hz可變更新率；內螢幕為7.82 吋2440 x 2268 ，支援1Hz-120Hz 。

另外， OPPO為了方便主螢幕的多工使用情境，除了在介面底下增加應用程式列，除了使用者快速切換應用程式外，也能作為畫面分割的快捷；同時OPPO Find N3可進行3+1的分割方式，前三個應用程式可橫向進行無邊排列、第四個應用程式以小視窗方式疊於上方。

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Photo Credit: OPPO
強調為第一款搭載潛望長焦的摺疊機，有哈蘇影像技術加持。
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OPPO Find N3 規格。｜Photo Credit: OPPO

OPPO也將Find系列主打的Hasseblad哈蘇影像技術用於OPPO Find N3， 除了具備哈蘇調校的影像品質外，也搭載高品質的感光元件與光學；其中48MP主鏡頭更是媲美1吋感光元件的Sony Lytia元件，搭配48MP超廣角鏡頭與50MP的6倍潛望長焦鏡頭；關鍵硬體部分， OPPO Find N3搭載Snapdragon 8 Gen 2平台，配有16GB RAM與512GB內鍵儲存，除了具備4805mAh大電量，也支援67W超級閃充，可在42分鐘將電量完全充滿。

Find N3 Flip升級三鏡頭、外觀更圓潤

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Photo Credit: OPPO
OPPO Find N3 Flip同樣採用新一代水滴轉軸，也強調少摺痕與緊湊。
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展開後的摺痕相當不明顯。｜Photo Credit: OPPO

OPPO Find N3 Flip外型相較已在台灣上市的Find N2 Flip變化來的少，僅在邊框使用更為圓潤的3D曲線邊緣，此外將鏡頭模組外框調整為類似高級鐘錶的環形模組，也可視為OPPO也將女性做為垂直螢幕摺疊機的主力市場的策略，機身邊框也有著與Find N3相同的三段式靜音開關；另外轉軸機構除了升級新一代更無摺痕的水滴機構，同時增添雙摩擦片機構，使轉軸懸停更為穩定，可靠度經第三方組織TUV德國萊茵認證，具備60萬次的耐用度。

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外螢幕萌寵採用3D造型。｜Photo Credit: OPPO
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機身邊框亦有三段靜音開關。｜Photo Credit: OPPO

OPPO Find N3 Flip螢幕配置延續外螢幕3.26吋、摺疊主螢幕6.8吋的配置，外螢幕採用直向仍是基於OPPO認為外螢幕需與一般使用者手機使用習慣相符的原則，另外外螢幕的寵物互動桌布改為3D圖像並提供8款造型，同時外螢幕的應用程式切換因應螢幕尺寸較小改為左右滑動而非卡片式；外螢幕為720 x 382解析度、 60Hz更新率，主螢幕為2520 x 1080與1-120Hz可變更新率。

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為第一款具備三鏡頭的垂直折疊螢幕手機，並皆為Sony感光元件。｜Photo Credit: OPPO
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OPPO Find N3 Flip規格。｜Photo Credit: OPPO

雖然外型變化不大，不過內部硬體規格則獲得升級，處理器採用聯發科天璣9200 ，配有12GB RAM與256GB儲存，電池容量達4300mAh ，支援44W超級閃充；鏡頭模組配置也較一般垂直折疊螢幕手機更高階，除了搭載50MP f1.8主鏡頭、 48MP f2.2超廣角鏡頭以外，還有32MP f2.0長焦鏡頭，且強調皆為Sony感光元件，並同樣具備哈蘇影像技術加持。

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Photo Credit: OPPO
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Photo Credit: OPPO

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：OPPO推出國際版Find N3 、 Find N3 Flip雙摺疊旗艦機，強調纖薄大電量還有哈蘇光學技術加持

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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