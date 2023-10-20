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2023/10/20,
影劇

李奧納多一句話，改變《花月殺手》兩年劇本刻畫，馬丁史柯西斯：給電影一些尊重

李奧納多一句話，改變《花月殺手》兩年劇本刻畫，馬丁史柯西斯：給電影一些尊重
《花月殺手》導演馬丁・史柯西斯｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

馬丁・史柯西斯說明，《花月殺手》為了捍衛電影藝術的未來，盼能繼續製作具有挑戰性和深度的作品片。對他來說，《花月殺手》是一種證言，證明對電影藝術的信仰，以及《花月殺手》製作團隊對這個故事的責任感，並呼籲觀眾能在觀看後能夠反思，並參與這個證言。

集結李奧納多・狄卡皮歐（Leonardo Wilhelm DiCaprio）、勞勃・狄尼洛（Robert Anthony De Niro Jr.）、莉莉・葛萊史東（Lily Gladstone）等巨星，並由名導馬丁・史柯西斯（Martin Charles Scorsese）執導的史詩級犯罪電影《花月殺手》10月20日正式上映。

《花月殺手》在第76屆坎城影展首映後廣受好評。而在電影正式上映之前，因為卓越的卡司、導演的觀點，以及電影時長等議題，已經引發了廣泛的討論。《花月殺手》終於正式上映，必將再度成為熱門話題。

回應片長爭議，馬丁・史柯西斯：給電影一些尊重

對於《花月殺手》片長接近3.5小時，甚至超過《奧本海默》的片長3小時，對此，馬丁・史柯西斯表示：

「雖然大家都說這部電影長達三小時，但拜託，你都能坐在電視前看五個小時的節目了，這也不難吧？再者，有不少人坐在劇院觀賞長達三個半小時的舞台劇，那裡可是有真正的演員在表演，觀眾也不能隨意走動，所以應該給予電影同樣的尊重。因此，拜託大家多尊重一下電影吧。」

李奧納多一句話，改變《花月殺手》兩年劇本刻畫

馬丁・史柯西斯在接受《愛爾蘭日報》（《The Irish Times》）的採訪時透露，他與合作的編劇Eric Roth花了整整兩年的時間研究《花月殺手》的劇本。然而，在與李奧納多見面後，李奧納多對劇本提出了疑問。

當李奧納多閱讀完劇本後，他問道：「這個故事的核心在哪裡？」最終，他們達成共識：《花月殺手》真正的故事不是來自外部視角，也不是從聯邦調查局的立場，而是源自奧克拉荷馬州內部。

史柯西斯在接受《時代》（《Times》）採訪時曾表示，在原本的《花月殺手》劇本中，他意識到自己正在「拍攝一部關於白人的電影」，也就是說，劇本的視角過於外部，這讓他感到不適當。

因此，劇組決定調整劇本視角，並親自與奧克拉荷馬州奧塞奇縣格雷霍爾斯社區（Gray Horse Community）的300名成員會面，進行深入對話，並重新構思劇本的結構。這次改變將為觀眾呈現更具深度和內涵的《花月殺手》故事。

「漫威不是電影」言論曾引發熱議

隨著《花月殺手》的上映，馬丁・史柯西斯曾提出的「漫威不是真正的電影」論點再次引起大眾關注。

2019年，馬丁・史柯西斯接受《帝國雜誌》（《Empire》）採訪時，曾提及自己認為「漫威並不是電影」，此論述在當時引發兩極評價，遭受不少曾執導過漫威的導演，以及漫威迷們的抗議。

對此，馬丁・史柯西斯於同年11月親自同時投書《紐約時報》解釋了自己的看法。馬丁・史柯西斯表示：

「許多影片系列都是由才華洋溢、藝術技巧高超的人製作的，這一點在銀幕上表露無疑。然而，我個人對這些這類電影的興趣有限，這可能與我的個人品味與性格有關。我想若我更年輕些，或成熟得晚一些，可能會對這些電影更有感觸，甚至可能會有拍攝一部類似電影的想法。但隨著年齡的增長，我對電影有了更深刻的理解——我理解它們的本質以及它們所承載的潛力，這種理解和漫威世界之間的距離，就像地球與半人馬座阿爾法星系一樣遙遠。」

馬丁・史柯西斯同時說明，他充分明白在漫威電影中，電影該有的基本元素幾乎具備，但他認為，漫威系列電影似乎缺乏某種啟發、神秘感，或是真正的情感轉折，漫威系列是被精心策劃，以迎合特定需求和主題的產物。

馬丁・史柯西斯如何定義「電影」

對馬丁・史柯西斯來說，他認為電影應具備啟發性，不論在美學、情感、和精神層面都應能帶來深刻的啟示。此外，電影也應該圍繞著人物而展開，描繪角色內心的矛盾與荒謬。角色們可以在故事中相互傷害或相愛，或在某一刻終於面對自我，這才是馬丁・史柯西斯所定義的「電影」本質。

確實，漫威電影的製作是透過市場調查、觀眾反饋、審查、調整、再創新和不斷修改，直到達到可供觀眾消費的程度才會推出。因此，在馬丁・史柯西斯提出自己對漫威電影的看法後，也引發不少影迷與專業人士開始討論漫威電影究竟是「電影」還是「商品」。

高標準製作，展現對電影藝術的證言

在最新的作品《花月殺手》中，馬丁・史柯西斯仍然堅守著對「電影」的高標準要求。導演在接受《紐約客》（《The New Yorker》） 採訪時表示：「我們希望透過這部電影向觀眾呈現這段歷史，並讓他們了解事件的真相。我們要讓觀眾知道奧塞奇族的故事，並向他們致敬。」

此外，馬丁・史柯西斯也說明，這部電影也是為了捍衛電影藝術的未來，盼能繼續製作具有挑戰性和深度的作品，而不僅只是商業大片。《花月殺手》是一種證言，證明對電影藝術的信仰，以及《花月殺手》製作團隊對這個故事的責任感，並呼籲觀眾能在觀看後能夠反思，並參與這個證言。

《花月殺手》故事簡介

劇情發生在20世紀初，俄克拉荷馬州的奧塞奇族印地安人土地上，那裡蘊藏著豐富的石油資源，吸引了各地的白人前來工作和投資。然而，隨著獲得財富和地區發展的同時，也伴隨著龐大的利益，這些利益為當地帶來了暴力和謀殺事件。伯克哈特是一位與印地安女子結婚的男子，他無意中卷入了一連串的謀殺案，這些事件永遠改變了他的一生。

《花月殺手》精彩預告

參考來源

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核稿編輯：翁世航


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