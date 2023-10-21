Andrew McCutchen即便沒有帶領海盜隊得到One Piece，依然是不負所托的「海賊王」

文：一貫三

一代海盜球星，人稱「海賊王」的Andrew McCutchen，日前確診左腳阿基里斯腱撕裂，剩餘球季報銷。他僅差一轟就能達成生涯300轟，但他即將滿37歲，碰到如此重大的傷病，讓人不禁想問，是否今年就會是他的最後一舞？

雖然海盜隊史曾拿下五次世界大賽冠軍，但最近一次已是1979年。可以說1990年代後，海盜長期積弱不振，甚至還打破「連續最多球季勝率未滿五成」的不名譽紀錄。

回首當年，他真的讓人以為，他將帶領海賊找到偉大航道的終點，得到最終的One Piece。

他的才華有多誇張呢？他在國二的時候，就已經開始打高中棒球，甚至還繳出打擊率.591這種虐殺級的成績，他高三那年，打擊率高達.709。對，你沒有看錯，他的打擊率達到七成。別人是「十次裡面有三次成功就算優秀」，他是「十次裡面有七次成功」。

他的運動能力也讓他跟多數大聯盟球員一樣，可以同時參加不同運動，他是棒球、美式足球、田徑三棲。他當時有多厲害？厲害到被《Baseball America》評為五拍子新秀第三名，還拿到NCAA一級強權佛羅里達州大的美式足球獎學金。

他的高中教練Jon Spradlin說：「他沒有特別高或是特別壯，就是技巧比誰都好。他那時候大概只有60幾公斤，但他的揮棒速度無人能及，甚至我不認為18歲的選手本壘板紀律比他好。」

最後，他選擇了棒球。海盜用2005年選秀會，第一輪第11順位把他納入麾下。

他事後說，他記得除了海盜以外，老虎跟當時還叫魔鬼魚的光芒都對他有興趣。光芒後來選了Wade Townsend，但他後來因為肩關節唇傷勢，早早引退，成了當年前十順位中唯一沒上大聯盟的。老虎則是在第10順位選了Cameron Maybin，說實在也很難譴責這個決定，只是後來Maybin只為老虎出賽了132場，他獲得最穩定機會的反而是效力教士跟馬林魚的時候。

隨後McCutchen也沒讓海盜失望，除了2006年在2A短暫遇到低潮外，他幾乎年年在小聯盟打出虐殺級的成績。到了2009年，海盜為了清位子給他，還把原本的中外野手Nate McLouth送走。他也不負所托，以一介新人之姿，打出全隊第二高的OPS+，更拿下新人王票選第四名，宣告海賊王的時代到來。

更難能可貴的是，之後他持續進化，完全不見一般二年級或是三年級生可能的怯場。2011年，他繳出單季130的OPS+，更首次入選明星賽，這一入選就是連續五年。以海盜這種相對少媒體關注的小球隊來說，他真的是救世主。

他更在2013年，以.317/.404/.508的成績，拿下國聯MVP。不過有趣的是，無論以OPS+或是WRC+來看，他生涯進攻火力最兇猛的年份，其實是2012跟2014年，這兩年他也分別都是MVP票選第三名。

只是2012年，有以捕手身分打出MVP級成績的Buster Posey。2014年，則有投出超宰制級成績，賽揚MVP一把抓的Clayton Kershaw。如果不是這兩人，或許他挑戰MVP連霸，還真不是癡人說夢。

他的生涯，似乎也總是「差一點」。2013年海盜終於殺進季後賽，結果碰上當年有著完美投手陣容的紅雀，血戰五場之後敗下陣來。2014年，外卡驟死賽Madison Bumgarner開啟殺神模式，完封九局僅被打出四支安打。2015年，當年下半季神佛難擋的Jake Arrieta，一樣完封九局。

當然，並不是說如果沒有這些人或是這些球隊，海盜一定就能重返榮耀。但那3年可能已經是海盜近30年來最強盛的時刻，卻連個國聯冠軍的邊都沒摸到。除了可惜，還是可惜。

只是，McCutchen並未因此主動求去。他不像多數大聯盟球星一樣，在發現很難在現在的隊伍拿到冠軍後，就試圖跳入自由球員市場，尋找一筆大約，或是主動喊出「吹密」，希望能拿到冠軍戒。

但是，2016年季末到2017年季前，交易的傳聞仍然甚囂塵上。當時甚至有傳聞，海盜真的差一點把他換去國民，回報是國民的中外野新秀Victor Robles。當然，國民球迷或許會很慶幸這筆交易沒有真的發生，因為如果沒有Robles的守備，國民可能拿不下那座冠軍金盃。

他甚至承認，他曾不停Google自己的交易傳聞。他說：「我在網路上搜尋過好幾次自己的名字，看新聞上有沒有任何我不知道的消息。我所有的家人跟朋友，甚至是陌生人見面第一句話都是『有什麼新消息？』真的很讓人難受。」

他還說：「我知道我過去這個賽季表現不好，我也正試著用休賽季來解決這個問題。但我想要有始有終，除非有天那通電話響起，否則我一輩子都會是個海盜人。」

當時，我們都以為他真的會一輩子當海賊王。即使找不到One Piece，他也會寫下「一人一城」的故事，然後風風光光地被海盜退休背號，輕鬆入選隊史名人堂。

然而，即使他2017年真的反彈打出OPS+ 123的球季，但連續兩年低於五成勝率的海盜，已經準備重建，陣容放不下一個即將走下坡的老將。2018年1月15日，海盜將他換到巨人，得到的回報則是Kyle Crick跟Bryan Reynolds。彷彿歷史重演，1992年，上一個海盜救世主Barry Bonds，也是選擇加入巨人。