「凍卵」為何近年討論度升高？晚婚晚生成趨勢、網紅藝人帶動討論，網友最關心的是什麼？

文：陳貞樺

隨著女性教育程度提高、經濟能力變強，近年「晚婚晚生」成為趨勢，許多單身或已婚尚未有子女的女性，開始尋求凍卵服務。數據顯示近三年未婚凍卵的人數已成長了85.6%，政治人物也紛紛推出凍卵政見。QSearch團隊分析近年輿情數據，一探凍卵為何近年討論度升高？網友都在討論什麼？凍卵補助金政策真的有效果嗎？

近三年未婚凍卵人數成長率突破八成，凍卵議題網路聲量逐年成長

隨著女性教育程度提高、經濟能力變強，近年「晚婚晚生」成為趨勢，許多單身或已婚尚未有子女的女性，開始尋求凍卵服務。

根據台灣生殖醫學會的數據，近三年未婚凍卵的人數已成長了85.6%。晚婚趨勢加上不孕人數上升，讓凍卵人數近年來大增，網路上關於凍卵議題的討論也越來越多。近三年凍卵議題網路聲量整體成長了92.8%，以論壇文章數量增加最多，較兩年前成長了31.5倍，顯示網友間凍卵話題持續熱議且攀升中。

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網友討論熱門凍卵話題：療程費用第一，其次為高齡、不孕求子

分析網路討論凍卵議題的關鍵字，將之分為五大類，討論度第一名的話題為「療程費用」，凍卵過程繁複，需要事前評估、打針、取卵、凍存等步驟，加上費用會根據個人身體狀況與生育計畫而有所不同，因此網路上不管是網紅心得或是論壇討論，都以療程費用相關文章比例最高，達31.8%。

另因現代人工作壓力大、晚婚等趨勢影響，關於高齡求子、或是身體因素不孕而凍卵做試管的討論文章則佔23.5%。

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網紅藝人瘋凍卵，凍卵已成為女性延緩生理限制的熱門選擇

分析近年討論凍卵議題登上熱門來源的臉書帳號，發現每年佔比最高的都是網紅藝人分享或討論凍卵經歷的貼文，最高佔據了熱門前十名的七成，知名藝人如謝盈萱、鄭家純，網紅阿喜、蔡阿嘎等都因人生規劃而決定凍卵，KOL們領頭也大幅帶動議題熱度。

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網紅藝人分享凍卵心得，讓未來的自己多一個選擇

歷年影響力分數最高的網紅阿喜、徐凱希等人都在貼文中提到，因為不想要遷就於生理限制而貿然步入婚姻或生子，認為凍卵可以讓未來的自己多一個選擇，朋友與粉絲紛紛在下方留言支持，觀察凍卵已成為近年30歲以上女性面臨結婚生子的社會壓力時，選擇的另一種應對方式。

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政治人物將凍卵納入政見越來越常見，文章比例成長15％

從熱門來源也可關鍵凍卵議題的另一個趨勢，政治人物將凍卵療程費用加入政策與政見的比例越來越高，2023年成長了15%，凍卵政策與政見相關文章佔比已達27%，顯示部分政治人物已觀察到女性自主權提高，年輕人晚婚、不想生的趨勢而將凍卵補助金納入政見中。

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總統參選人郭台銘凍卵政見，與竹市長高虹安補助政策網路聲量最高

凍卵政見聲量第一名為總統參選人郭台銘的貼文，文中指出自己支持女性生育自主權，凍卵經費應該要由政府提供完整協助，獲得1.1萬個讚，留言區粉絲紛紛表達支持讚賞。

而民意代表和地方首長則以新竹市長高虹安聲量最高，在她發布的100天政見文中，將凍卵補助金納入政策中，獲得最高讚數。另外將凍卵補助納入政見與政策中的台北市議員徐巧芯、桃園市長張善政也都在前十大熱門貼文中。

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網友對凍卵補助金政策意見兩極，認為補助凍卵成效不大，不如補助育兒

目前國內有凍卵補助金政策的縣市僅新竹市與桃園市，針對該政策網友意見兩極，官方粉專留言多支持該政策，但部分論壇網友卻持反對立場。

FB、IG與論壇發表關於凍卵政策的總留言數超過1500則，透過Qsearch網路聲量工具中的相關留言功能篩選出近300條相關留言，整理出論壇中多數網友的意見，發現網民不買單凍卵補助金政策的主要原因有三項。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航