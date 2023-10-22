2023日本賞楓紅葉預測：教你判別七大秋季必賞植物，三大名勝適合首次朝聖者前往

文：討喜小姐

進入秋季後日本人就會前往適合「紅葉狩り」的景點賞紅葉，每年的9月至11月如果氣溫偏低，就會提早進入紅葉季，如果氣溫偏高樹葉就會比較晚轉紅。

今年日本氣象株式會社公布最佳賞紅葉時機，大概在11月初至12月中旬左右。紅葉季適合觀賞的植物包含楓樹、野槭樹、杜鵑、銀杏、楊樹、梧桐、一葉楓、山毛櫸、栗樹、樺木等等，也因為能欣賞的種類比櫻花多許多，所以在日本各地都有適合賞紅葉的景點，其中以楓葉和銀杏最有辨識度，也有不少人會撿拾地面的落葉帶回家做紀念。

紅葉前線情報 必查4個熱門網站整理

日本楓紅季節從10月至12月，日本熱門的前線預設網站預測的日期都有點落差，觀賞的植物類型也不會特別分類，除了熱門景點之外，不同的網站有時也會列出很冷門的秘境景點，在旅行前查詢以下整理的4個前線預測網站就能得知最理想的賞紅葉時機。

4個熱門的查詢網站包含日本氣象株式會社、日本天氣預報TENKI、株式会社ウェザーニューズ、日本WalkerPlus，每個網站預測的內容都不太相同，可以交叉比對互相參考選出最理想的賞紅葉日期。

首先是日本氣象株式會社，它除預測範圍從北海道到鹿兒島，全國共約700個紅葉最佳觀賞時間，也有提供全國2700座山脈個海拔高地的最佳紅葉觀賞預測，且除了紅葉預測之外，也有黃葉預測。日本氣象株式會社預測今年日本東京最佳觀賞時間預計會在12月1日，大阪則是在12月4日，全日本最佳觀賞時間在11月中旬至12月中旬。

日本氣象株式會社，今年預測最佳觀賞時間為10月底至12月中旬｜Photo Credit: 日本氣象株式會社

日本天氣預報Tenki.jp，預測今年最佳觀賞時間為10月中旬至11月下旬｜Photo Credit: 日本氣象株式會社

株式会社ウェザーニューズ，預測最佳觀賞時間為10月中旬至12月初｜Photo Credit: 株式会社ウェザーニューズ

日本WalkerPlus，沒有製作觀賞地圖，但可以分別針對地區和景點調查｜Photo Credit: WalkerPlus

其次日本天氣預報TENKI.jp預測範圍包含日本北部的北海道與東北部，東部的關東甲信與東海，西日本的近畿、中國、四國和九州。日本天氣預報TENKI.jp預測，今年日本東京的高尾山最佳觀賞時間預測會在11月中至12月初，大阪與京都嵐山則是在11月下旬，全日本的最佳觀賞時間約在10月中旬至11月初。

接著是每日更新日本楓葉轉紅情報的株式会社ウェザーニューズ網站，紅葉情報會以圓圈圈顯示。網站總共會列出900個賞紅葉的最佳景點和時間，使用網站中的搜尋功能就查詢最佳觀賞日。株式会社ウェザーニューズ預測，今年日本東京明治神宮外苑銀杏樹大道最佳觀賞時間在11月中旬至11月初，大阪京都東福寺在11月20日至12月7日，全日本的最佳觀賞時間約在10月上旬至11月下旬。

最後的日本WalkerPlus網站則是提供了不同地區的最佳觀賞時間，包含北海道、東北、關東、甲信越、北陸、東海、關西、中國、四國和九州，也能按照熱門地區搜尋。日本WalkerPlus預測今年日本東京最佳觀賞時間在10月中旬至12月初，大阪在10月下旬至12月上旬，全日本最佳觀賞時間在10月下旬至12月上旬。

日本常見的7種秋季必賞植物：特徵與區分方式

日本紅葉季最常見的7種植物為雞爪槭、山紅葉、大紅葉、色木槭、唐楓、糖楓以及辨識度最高的銀杏。雞爪槭每葉約5至7瓣，葉片較細葉緣有小小的鋸齒狀，猛一看像雞爪故得此名。想要欣賞雞爪槭可以到京都八瀨的琉璃光院、大分縣的九重連山、愛知縣的香嵐溪。

山紅葉外型和雞爪槭相似，同樣也有5至7瓣葉片，且葉片面積比較大，分布在雪量與日照充足的地區，像是北海道、岩手縣、青森縣等地。欣賞山紅葉可以到京都市的清水寺、北海道的円山公園、岩手縣的中尊寺。

大紅葉葉片約7至12公分，葉片的鋸齒比較不明顯，整體看起來圓圓胖胖，種類很多且也有許多自然變種，所以有的品種新芽會是紅色，葉片會從紅轉至綠色，秋天轉黃後就會掉落。欣賞大紅葉可以到兵庫縣的高源寺、京都市的永觀堂。

色木槭葉片非常大，尺寸最大可至20公分，葉片沒有明顯的鋸齒狀，最大的特色一整年葉片都呈現綠色，只有在落葉前變成黃色而不會轉紅。欣賞色木槭可以到北海道的阿寒湖、藻岩山。

唐楓最知名的就是強勁的生長力，幾乎不會受到空氣污濁與害蟲影響，所以常常可以在馬路邊看到。最容易辨識的方式就是葉片只有3瓣，乍看下像鴨掌。新芽會從粉色、白色開始變綠，秋天只會變黃色不會轉紅。欣賞唐楓可以東京都的濱離宮恩賜庭園。

糖楓就是加拿大國旗上的楓葉品種，葉片最長至15公分，楓樹除了能製作家具當作建材之外，將這種楓樹的樹液熬煮過後就是楓糖，在日本和唐楓相同都能在眾多行道路中看到。欣賞糖楓可以到兵庫縣的最上山公園。

銀杏葉片非常好辨識，葉子呈現扇形中間會有裂痕，秋季只會變黃不會轉紅，且黃色是漂亮的金黃色，種植多棵銀杏的景點常見滿地的金黃色落葉。欣賞銀杏可以到福島縣的吾妻綜合運動公園、青森的北金澤大銀杏、東京都的東京大學、明治神宮外苑銀杏林、札幌的北海道大學、京都西本願寺。

日本賞紅葉3大名勝：京都嵐山、栃木縣日光、大分耶馬溪

日本眾多賞紅葉的景點中，必去的3大名勝有京都嵐山、栃木縣日光、大分耶馬溪，非常適合首次規劃賞楓行程的人前往朝聖。京都嵐山可以欣賞到靜謐的日本庭園、歷史建築物和枯山水，結合色彩繽紛的秋葉非常具有日本風情。栃木縣日光擁有眾多賞楓景點，絕美山道伊呂波坡、中禪寺湖和龍頭瀑布都是適合自駕旅行前往的景點。大分耶馬溪擁有日本新三景、日本遺產和日本三大奇景之稱，能夠一次欣賞到不同顏色的秋葉羽山景是特色之一。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 京都嵐山渡月橋與紅葉，非常有日式風情。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 栃木縣也有許多賞楓葉的美景，圖為日光東照宮的寶塔。