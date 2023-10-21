從鬧劇變悲劇：美國眾議院議長持續難產，國際影響開始浮現

文：梁啟智

上回提到美國國會眾議院議長麥卡菲成為史上首位中途被迫下台的議長，事隔超過兩星期後，眾議院仍未選出新的議長。這件事情已從開始時的鬧劇，慢慢演變成一場悲劇。畢竟如果只是共和黨自己在內鬥，旁人大概還可以幸災樂禍，但當國家安全受到威脅，國會卻繼續因為幾個人的蠅頭小利而停擺，那就是另一件事。

整體大局其實和一開始沒有分別：要有217票才能當選議長，共和黨和民主黨現時是221席對212席，共和黨只有五席的優勢。由於共和黨溫和與激進兩端都有足夠的票數否決對方支持的提名人，同時民主黨則團結一致，於是沒有人能取得過半數的217票，所以議長持續難產。過去兩星期見到的，只是把大家早知道的情況演一次出來。

相對於麥卡菲最初花了十五輪投票才當選議長，這次共和黨也算學乖了，他被趕下台後便立即休會，沒有急着再復會投票，免得共和黨的內鬥展露在世人面前，難看得要死。共和黨首先內部推舉提名，由主流派的Steve Scalies對激進派的Jim Jordan；其實這樣分有點怪，因為兩人都比麥卡菲保守，只是Scalies與麥卡菲比較接近一點罷了。內部投票結果是Scalies 113票對Jordan 99票，Scalies成為共和黨推薦的候選人。這個結果其實已有點嚇人，極端激進的Jordan竟然可以拿到99票，說明今天的共和黨有多糟糕。

Scalies出線後，隨即就宣布退選。有六名激進派共和黨人表明不會服從黨的決議，所以Scalies鐵定不夠票，寧願退選了事。如是者，共和黨內部又要重新提名候選人，這時主流派的Austin Scott不想見到Jordan自動當選便加入競爭，不過因為資歷太淺而以81票對124票敗給Jordan。雖然Jordan總算出線了，但黨團這次謹慎起見，還是問了所有人一次會不會支持Jordan，結果152人說會支持，55人說不會。

Photo Credit: GettyImages Jim Jordan

為什麼Jordan無法團結黨團支持他？因為他真的十分糟糕。前議長John Boehner曾稱他為「立法恐怖分子」，有破壞無建設；他自己也以此為榮，說自己去國會就是要「拆大台」的，當選多年來都沒有成功促使通過任何法案。問題是他現在要去選議長，那就算你什麼都不通過，每年的財政預算總得通過吧……他卻真的很想否決，通過癱瘓政府來迫使其他議會認同他那些不受大眾支持的政綱，例如大幅削減政府開支。這還未提到他支持推翻2020總統大選結果，本身就是反民主；還有他當選國會議員前的種種私德醜聞，數之不盡。總之如果共和黨真的選他做議長，那恐怕就是共和黨的末日，大批代表溫和選區的共和黨議員都不用競選連任了。

在這情勢下，道理上Jordan應該學學Scalies，也主動退選算了。但他卻反其道而行，不止不退選，還要安排正式投票，認為那些反對他的人在群眾壓力下還是會支持他。結果很多共和黨人為了在公眾面前表達黨的團結，還是很不情願的投了給他—但他還是不夠票：只得200票，走了20票，另有一票缺席。

與此同時，他的支持者加強攻勢，用盡各種手段迫最後的反對者就犯；有共和黨人就說他妻子不停受到匿名電話恐嚇。再來一輪投票，結果還跌了一票，只得199票。不願投給Jordan的共和黨人說對施壓手段十分反感，更為堅定反對。這一幕其實很有代表性，一方面說明共和黨激進派的作風，另一方面也說明了為什麼他們做不了大事。

來到此時，國會已經停擺了兩星期了，距離聯邦預算11月17日的到期日又近了一點。同一時間，以巴戰爭爆發，正是全世界也看著美國會如何反應的時候，國會繼續停擺會帶來實際影響了。

Photo Credit: GettyImages

之前說過，道理上只要五名溫和共和黨人轉投民主黨，又或者他們和民主黨做交易，推舉他們之間其中一位溫和共和黨人做議長，問題已可解決。但在今天有毒的政治生態下，共和黨人要和民主黨人合作等如自判死刑，畢竟麥卡菲被迫下台的案例就在面前。

那接下來的另一手段，就是給臨時議長McHenry多一點的權力，拖時間的同時不至於什麼都不做。臨時議長是9/11恐襲後的設計，確保在議長出缺時議會還能運作，但臨時議長的權限有多大，卻沒有人能說清。最簡單的做法，是眾議院自己表決給予更多權力，但因為共和黨激進派反對，又要兩黨溫和派合作才行，於是我們又回到起點。

最新的消息，是Jordan終於發現再迫下去也不會有好結果，願意接受增加臨時議長權力。那在大多數議員的支持下，這或者可以成為暫時的出路。其實事實從來都擺在眼前，要花兩星期才走到這點，實在有點小學生治國。昨晚拜登宣布要求1050億的緊急撥款支持烏克蘭和以色列，新聞報道稱當中有70億針對印太地區，包括台灣。美國國會是否還要繼續擺爛，是時候看緊一點了。

（文章獲作者授權轉載，原文請看作者Patreon。）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex