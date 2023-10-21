青森兩三事：《居酒屋新幹線》果然是真的，青森人雖然出菜比較慢，但會一直催你要趁新鮮快吃完
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住在青森的最後一天早上，終於去了名聞遐邇，又稱「古川市場」的「青森魚菜中心」。其實知道這裡，也是從電視劇《居酒屋新幹線》看來的，第一集的主角就是出差青森，到魚菜中心尋找食物，結果因為生食不許外帶，主角什麼東西都買不到，逛了一圈魚菜中心，只買了鹽辛花枝。
海之幸青森
青森之名很小時就聽過，倒不是因為蘋果，而是因為砂田弘的少年小說《二出局滿壘》。那是關於少棒游擊手小六因為搞丟午餐錢不敢跟爸媽說，跟不良少年借錢，結果被迫打放水球的故事。結局當然是峰迴路轉，小六勇於認錯、所屬的隊伍也奪得冠軍，獎勵是北海道之旅。那是以七、八十年代為背景的故事，彼時青函隧道還沒通車，因此小六一行得來到青森，再搭青函連絡船往函館去。
另一個有關青森的故事當然是石川小百合如果不唱，紅白就不紅白了的世界名曲〈津輕海峽・冬景色〉，歌詞裡在青森站剛下上野發夜行列車的旅人，看見車站外一片雪白，無人無聲，只有海浪和海鷗，形容為孤獨的津輕海峽冬景色。可惜我兩次登上青函連絡船，都是炎炎夏日，就算到了本州之北還是熱得要死，只能從照片上想像津輕的雪白冬景色。
來到青森好像是該吃蘋果，不過既然來時是夏天，就不可能會有滿街蘋果，反倒是桃子不少。除了常見的紅桃，還有一種黃桃，吃起來有點芒果的口感，但還是有桃子香氣，價格大約兩顆500日幣左右，水分很多，必須在水槽前吃以免果汁滴得滿地，邊吃邊笑這就是「愛不能釋手」。
青森的另一名產則是各種海鮮，此行到著時偌大的青森車站正改建中，站前沒什麼人，大中午沿著新町通一路往前一樣空無一人，倒是沿路看到許多餐廳，料想華燈初上時應比大中午熱鬧。果然到了傍晚，餐廳霓虹燈亮起、暖簾一掛，雖然街道依然清寂，三三兩兩的上班族尋找夜酌之處，卻也有一種特別的港邊風情。
投宿的旅館後面有家壽司店「一八」，我多年前就在旅遊書るるぶ上看過。那是巷子內的小店，有兩層樓高，推開門走入，裡面熱鬧滾滾。服務生客氣地告訴我們得等，看看左右鄰舍桌上皆空，只有先上的酒，心想等就等吧，反正青森之夜也無處可去。壽司果然是等了許久，我們一家三口點了兩份1.5人前的壽司和店家自貼招牌的「一八」清酒，比較特別的是蝦蛄，但也在台灣吃過。
壽司很新鮮也相當美味，但沒有驚艷感。吃完後太太意猶未盡，看見鄰桌點了海膽，我們也跟著點了三貫海膽壽司，青森產的海膽口味十分濃郁，和在台灣吃到的進口海膽相比，應該說是鮮味十足，結帳時也不覺得特別貴，大概和在林森北路吃一餐中價位的壽司屋差不多，吃完散步回餐廳，為這個美麗的壽司之夜劃下句點。
次日是青森有名的古川市場休日，早上先去了以奈良美智收藏出名的青森縣立美術館看了有名的青森犬，回程則在新町通的十字路口上隨意找了一家「朝市壽司」走入。店裡看來是一對母子經營，兒子捏壽司媽媽做外場，吧台上擠滿了客人，料理則一如許多店家，用手寫海報紙貼在師傅後面的牆上，價格相當平實，比起台北更是便宜許多。
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銷售霸主如何再進化？Honda All-New CR-V憑藉關鍵進化精益求精！
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競爭激烈的國產中型休旅市場中，Honda CR-V自2017年至2022年連續五年蟬聯此級距銷售冠軍，擁有相當優異的市場口碑。Honda All-New CR-V要如何延續此優異成績？憑藉著就是將買家最重視的安全性、先進科技與空間機能再次進化。
對於許多國產中型休旅市場的買家而言，往往都是家庭使用需求，乘載著最重視與最心愛的家人，車輛的安全往往是最重視的購車要點。有鑑於此，Honda All-New CR-V所搭載的Honda SENSING智慧防護系統，立基原有優異基礎，更將防護表現進化至全方位等級。
智慧防護再進化 前後左右零死角防範
針對車輛前方，Honda SENSING搭載ACC主動式車距調節定速巡航系統並附LSF低速自動跟車系統，可在駕駛所設定的行駛速度基礎上，自動與前方車輛保持安全距離；而CMBS碰撞緩解煞車系統附FCW前方碰撞警示系統，當與前車距離過近有碰撞意外時，會先警示駕駛，若駕駛尚未即時反應，則會介入煞車，減少追撞危險發生。
車輛切換車道或倒車時，往往也常會有碰撞意外發生，Honda All-New CR-V透過BSI盲點偵測警示系統消弭駕駛對於車輛左右兩側的視線死角；CTM倒車預警顯示輔助則可以在倒車時協助偵測兩側來車，進一步減少危險發生。
先進科技來輔助 用車生活更便利舒適
數位科技提升生活便利性，早已成為現代人不可或缺的生活習慣。Honda All-New CR-V也透過同級中首次搭載的Honda CONNECT遠端遙控科技來滿足現代用車生活。Honda CONNECT擁有相當強大且多元的功能項目，包含三大類13項服務，主要涵蓋「安全、安心」、「便利、舒適」、「溝通、連結」等面向，其中在「安全、安心」方面，配備像是可在愛車遭到破壞開啟並觸發防盜器時，立刻通知車主的防盜保全功能；如果不幸發生交通意外事故且SRS輔助氣囊作動，自動碰撞偵測功能就會立刻聯絡車主或緊急聯絡人，甚至聯繫相關單位至現場救援。
而針對夏季炎熱高溫，Honda CONNECT功能中的「便利、舒適」面向，則具備有遠端車輛操作功能，可遙控引擎/空調啟動，確保一坐進車內就已享有舒適怡人的溫度，無論是停放室外或室內，都不用再擔心熱氣逼人的座艙讓人炙熱難耐。
立基優勢大空間 聰明設計更貼心
早已是CR-V特色之一的優異空間機能，此次在Honda All-New CR-V身上再次大幅進化，秉持Honda造車一貫的MM思想，盡可能的將機件極小化、空間極大化，在優勢的2700mm軸距長度中，後座座椅不僅可擁有長達19cm的前後滑移機制，椅背角度調整更多達16段，調整範圍高達32度，可以滿足各種體型的乘坐需求。
而像是蜂巢式廣域空調出風口、BOSE Centerpoint高級音響系統等配備，則可以在體感、聽覺等面向提供更舒適的乘坐感，讓Honda All-New CR-V提供前所未有的行車質感，打造更高級的乘坐饗宴。
針對安全性、先進科技與空間機能的再次躍進，Honda All-New CR-V不僅將再次樹立國產中型休旅車級距的新標竿，相信也將再次提供此級距買家超越同級的用車體驗，更是繼續蟬聯此級距銷售寶座的最大優勢。