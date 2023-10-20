郭台銘稱與柯文哲達成在野整合共識、柯文哲會見朱侯：若藍白組聯合政府將以國民黨為主力
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台灣民眾黨總統參選人柯文哲日前拋出聯合政府議題，20日柯文哲進一步提出選後將設立「政黨協商委員會」討論政府職務分配。他強調，民眾黨不會「整碗捧去」，若跟國民黨合作，國民黨人比民眾黨多，當然是主力。
郭台銘：在野整合與柯文哲多共識，「馬上就會撥雲見日」
（中央社）2024總統大選在野整合狀況受矚目，鴻海創辦人郭台銘昨（19）日表示，他已與民眾黨總統參選人柯文哲交流理念，雙方有許多共識，將擴大到行動面的合作。郭辦補充，合作不僅止於總統，也包含立委席次。
藍白整合陷入僵局，郭台銘則與柯文哲頻頻私下互動，甚至傳出雙方已在17日達成合作初步共識，郭台銘昨天也說，他與柯文哲溝通順暢無礙，「馬上就會撥雲見日」。
郭台銘昨日晚間快閃西門町連署站並接受媒體聯訪表示，柯文哲是他的老朋友，非常歡迎柯文哲來看他，兩人17日見面交流的過程中，柯文哲談了許多政治改革議題，他則提了經濟改革議題。
郭台銘指出，他先與柯文哲交流理念，雙方也有很多共識，接下來會再擴大到行動面的合作。
郭台銘提到，他18號生日，柯文哲送了蘭花，同天生日的柯文哲競選總幹事黃珊珊更在晚間親自送他生日蛋糕，所以他有回送禮物，希望雙方有個好的開始，共同往既定目標前進。
至於是否會攜手已放棄美國國籍的藝人賴佩霞參選到底，郭台銘表示，他曾說，他有99.9%的信心，賴佩霞能在法定期限內完成放棄美籍程序，當初許多人認為不可能，如今證明這些臆測都是針對性的打壓。
郭台銘表示，他與賴佩霞的連署已過門檻，賴佩霞又完成了登記成為副總統候選人的前置法律程序，他要呼籲選民繼續勇敢地站出來連署、表達支持、給予鼓勵，用行動展現民主的真諦。
柯文哲見朱立倫、侯友宜：藍白聯合政府，民眾黨不會「整碗捧去」
台灣民眾黨總統參選人柯文哲日前拋出聯合政府議題，他今（20）日進一步提出選後將設立「政黨協商委員會」討論政府職務分配。他強調，民眾黨不會「整碗捧去」，若跟國民黨合作，國民黨人比民眾黨多，當然是主力。
柯文哲也說，他和國民黨主席朱立倫與國民黨總統參選人侯友宜都見過面，而政黨還是有自主性，選舉本來就要各自努力，但台灣有65%民意希望政黨輪替，為了回應民意，因此可以政黨合作，達到政黨輪替的目的。
柯文哲今天偕競選總幹事黃珊珊、政大財政系名譽教授曾巨威、台北商業大學財稅系教授羅時萬舉行「找回財政紀律」政策發布記者會，柯文哲於會後接受媒體訪問談及藍白整合議題。
中廣董事長趙少康日前建議，國民黨接受民眾黨所提出的全民調方式，組成「國民政黨聯盟」，但不論誰正誰副，都由國民黨與侯友宜負責組閣。媒體詢問柯文哲看法。
柯文哲表示，他最近遇到國民黨主席朱立倫，朱立倫拿了一些資料給他，畢竟聯合政府在台灣從未真正實施過，他也在參考德國、法國、芬蘭的範本。
他說，若要政黨合作，選舉前要先有「選舉協調委員會」，包含總統、議員提名如何合作。
柯文哲表示，選後要再成立「政黨協商委員會」討論政府職務分配，由於執政後可能有政策不一致，以及人事傾軋、倒閣，因此要設立「政黨爭議委員會」作為協調機制。
柯文哲表示，現行台灣的法律中有任用法但沒有「任免法」，雖然一時之間修法困難，但可先形成政黨協商的憲政慣例。
柯文哲強調，有關趙少康的建議，政黨之間確實要有合作制度，由於時間緊迫，他下週將陸續提出政黨協商的題目。
柯文哲也說，民眾黨不會「整碗捧去」，如果跟國民黨合作，國民黨人比民眾黨多，當然是主力。
柯文哲也說，他跟朱立倫與侯友宜都見過面，只是說見面要談什麼而已；政黨還是有自主性，選舉本來就要各自努力，但台灣有65%民意希望政黨輪替，為了回應民意，因此可以政黨合作，達到政黨輪替的目的。
柯文哲強調，為達到政黨輪替的目的，他的戰略思考是「為了贏得選舉才合作」，若不能勝選，合作要幹什麼；但國民黨目的好像不是勝選，只是想「贏過柯文哲」，這沒有用，還是要想辦法找出勝選機率最高的組合。
媒體追問，如何看待基層反映立委選舉「藍白合」。柯文哲說，政黨合作從行動綱領、總統及立委選舉，再到立法院議題合作，有各種層面；對於立委參選人，當然會希望爭取更多人站台並且勝選。
柯文哲呼籲國民黨，2024除了總統選舉外，還有立委選舉，不要搞到兩邊輸掉。
此外，鴻海創辦人郭台銘昨天表示，他已與柯文哲交流理念，並擬擴大合作層面包含立委席次。媒體也詢問柯文哲未來如何與郭台銘合作。
柯文哲表示，他平常都有與郭台銘聊天，他擔任台北市長時，郭台銘也給予市政E化的人力支援；不管如何，郭台銘還是台灣社會的重要人物，本來政治就沒這麼肅殺，可以合作就盡量合作，但他倒是沒有與郭台銘觸及太多立委席次議題，因為郭台銘沒有政黨，也沒有提名立委。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範
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