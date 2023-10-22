【書評】《真實犯罪故事》：角色打破第四道牆對讀者說話，作者跳回牆內變成角色，是本越想越有趣的書中書

文：黃彥樵（編劇）

很久很久以前在英格蘭的斯托克城住著一對雙胞胎姊妹，妹妹柔伊永遠活在鎂光燈焦點下，姊姊金柏莉人生的每一步都踏在妹妹長長的影子中。

柔伊從曼徹斯特大學宿舍離奇失蹤已經七年，金柏莉掙扎前進，大口呼吸，努力活出自己人生。雙胞胎姊妹間的羈絆與情結卻始終揮之不去，如影隨形地跟著金柏莉到天涯海角。兩名犯罪小說家合作，接力調查柔伊的失蹤懸案，試圖在金柏莉、兩人的父母與室友們，案件調查者和關係人的證詞中尋找蛛絲馬跡，一片一片拼湊真相的全貌。

《真實犯罪故事》是一部可讀性高，形式獨特，節奏明快的懸疑、推理、緝凶故事。作者以紀實訪談與電子郵件往返為文章主體，加上剪報、臉書頁、出版註記等輔助素材，隨著故事推展，角色打破第四道牆對讀者說話，作者也跳回牆內變成角色，虛與實界線逐漸模糊，讀者開始懷疑說書人的動機與可信度，是一本越想越有趣的書中書。

它充滿偵探小說類型的情節與轉折，有一些老梗很聰明，有一些驚喜讓人嘖嘖稱奇，有許多趣味來自它的形式獨特——作品文字以角色訪談為主，閱讀起來比同類偵探、懸疑小說作品簡單、輕快許多。一個受訪者接著一個受訪者，解釋自己，調侃彼此，指控對方。作者透過第三者口白行文，寫景時充滿畫面感和即時性。

那棟大學宿舍、那場派對、那群人都躍然紙上，讓讀者彷彿置身同一場域，時而變成房內被窺視的女角，時而化為藏身暗處的凶徒，不自覺屏住呼吸，放輕動作。在敘事上則顯得特別直接、親切、有代入感，這些角色既不討喜也不特別，但因為他們直接對你說話，所有動機和目的也變得私密和敏感，他和她要哄騙、欺瞞、脅迫、引誘的對象不只是另一個偵探或刑警，而是你，作者的化身，跳進牆內的關鍵角色。

柔伊消失了，她的人生停在七年前的那個夜晚，金柏莉、傑、安德魯、魏琉、芬坦、莎莉、羅伯等人的旅程才剛開始。他們的性格、家世迥異，和柔伊關係不同，這樁懸案將每個人推離原先的人生軌道，七年過去，有人試圖遺忘，有人幾乎逃離，有人深陷泥沼。兩名犯罪小說家透過訪談引領當事人重返那時那刻那地，每個人都看見不同的柔伊，解開一個死結，卻也提出下一個疑點。

閱讀完第一章節的第一印象，每一個角色都不友善，充滿戒心，毫無亮點，但隨著情節推展，你開始慢慢理解、關心、同情部分角色，柔伊的去向是個謎，金柏莉、傑、安德魯的際遇和掙扎何嘗不是？追根究柢，一切錯誤都能回朔到一次誤解和一場衝動，每個人都不自覺地推了自己和柔伊一把，一起走上宿舍頂樓，一腳跨了出去。

喬瑟夫・諾克斯巧妙地進出這個故事，有時是全觀上帝視角的作者，有時是深陷謎團和泥沼的角色。他與另一位作家伊芙琳・米契的電子郵件往來賦予這沉重、詭譎的偵探故事許多後設的小趣味和幽默感，兩人挑戰、釐清、補全彼此的論點，溝通的時間差、刪去的關鍵字都藏著故事，耐人尋味，充滿想像。作者也運用文本內外的資訊落差製造了幾次讓人腦洞大開、拍案叫絕的反轉，讀者迫不及待繼續讀下去，卻又不禁開始懷疑他。

就一部推理作品而言，《真實犯罪故事》的謎底可能不在常見題庫中，真凶的身分存在一些文字敘事和真實影像的落差和盲點，讀者有時比較難明確感受辦案者的企圖、動機、性格，這樣的留白恰巧給了讀者許多想像和再詮釋的機會。而且它抽絲剝繭、按圖索驥的過程的確精彩好看、引人入勝，一件一件舊醜事，一則一則新論點和新方向——雙胞胎姊妹情結、復仇式色情影片、權勢性侵、富豪滅門慘案、國際綁架集團等，作家幾次冒險轉移陣地都能平安著地，是一次非常舒服、愉快的閱讀經驗，可以一次讀完也可以隨時放下再打開，是一部值得一讀的類型佳作。

書籍介紹

《真實犯罪故事》，臉譜出版

作者：喬瑟夫・諾克斯（Joseph Knox）

譯者：林零

一樁塵封十年的失蹤懸案，

遇上兩位模糊現實與虛構的犯罪小說家，

誰才能揭開最驚悚離奇的謎底？

故事簡介

在頂樓人間蒸發的女學生、老舊宿舍的不祥傳說、大學教授的不倫醜聞、遭人惡意散布的性愛影片——

這起失蹤案擁有一切聳動駭人的元素，卻獨缺水落石出的結局。

直到兩位犯罪小說家懷著各自的盤算，不計代價要為這個故事畫下句點……

二○一一年，十九歲的曼徹斯特大學新生柔伊・諾蘭離開宿舍派對，從此消失無蹤，儘管家屬持續關注、網路上穿鑿附會的傳聞不斷，但終究只是眾多失蹤懸案的其中之一，逐漸被警方遺忘。唯獨女作家伊芙琳・米契對此案耿耿於懷，鍥而不捨展開調查，並將自己蒐集到的各種證據與同為犯罪小說家的朋友喬瑟夫分享。

伊芙琳的調查挖掘出柔伊和雙胞胎姊妹愛憎交織的關係、音樂家父親望女成鳳的壓力陰影，更發覺當年宿舍裡的室友對事發當日的說詞互相矛盾，也各有希望柔伊消失的理由。然而伊芙琳愈是抽絲剝繭，周遭的現實生活中就出現愈來愈多令人毛骨悚然的怪事與威脅，當她查出柔伊失蹤前早已遭到不明人士長期監視，她自己身邊隱約也感覺到有人窺伺埋伏……

就在拿到關鍵資料的當天，伊芙琳也遭逢不測。

喬瑟夫接下伊芙琳展開的調查任務，開始檢視關於柔伊失蹤案的資料：簡訊、電子郵件、親朋好友的訪談、媒體報導、網路論壇貼文，逐漸拼湊出一幅充滿性、謊言和祕密的黑幕，他既是作者、也是故事中的調查者，真實與虛構的界線在他的筆下慢慢模糊。他想寫出的究竟是真相，或只是一個博取聲量的聳動故事？柔伊和伊芙琳的命運謎底，是否就隱藏在他的字裡行間？

Photo Credit: 臉譜出版

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：丁肇九