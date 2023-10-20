外交部今天下午5點啟動以色列撤僑作業，吳釗燮：137人希望留下、僅有16人搭機
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外交部在今（20）日下午5點40分，安排以色列的撤僑班機自特拉維夫機場起飛，前往羅馬。外交部長吳釗燮受訪表示，一共有16名乘客，其中9人是台灣人、6名瓜地馬拉僑民和1名巴拉圭僑民，其餘137人，因家人上戰場、學業、久居當地等原因不願離開。
撤僑班機今天下午起飛，機上僅16人
綜合《聯合報》與《ETtoday》，外交部長吳釗燮今（20）日受訪表示，我國前往以色列的撤僑班機，將於今天下午5點40分從以色列特拉維夫機場起飛，前往義大利羅馬國際機場。據外交部統計，機上一共有16名乘客，包含9名國人、6名瓜地馬拉僑民和1名巴拉圭僑民。
吳釗燮提到，此次的撤僑班機一共有179個座位，可以容納所有在以色列的台灣人。不過，吳釗燮說，有137人在聯繫之後，仍選擇留下。他解釋，僑民決定留下的原因有很多，有些人已是當地人，有些人的先生和小孩上了戰場，有些人已經習慣當地的生活與環境，也有些人是因為宗教因素不願離開，甚至有家長和學生認為當地情勢尚不嚴重。
吳釗燮表示，外交部先前已與僑民談好，撤僑班機將國民接駁至回台路線較為方便的羅馬，後續需由僑民自行負責。另外，有35名中國人士原有與代表處聯繫，當航班確認、外交部表達需確認護照後，沒有收到回覆。
問及國民黨立委對撤僑行動的質疑時，吳釗燮回應，這個決定與18日的立院質詢完全無關，而是因加薩一家醫院在18日晚間發生爆炸，代表處回報中東地區的緊張局勢急速升溫，像是反以色列浪潮。基於上述原因，外交部決議把握時間安排班機。
國民黨立委質疑政策改弦易撤，李淳：局勢多變，政策動態調整
（中央社）以巴緊張情勢持續升高，外交部19日宣布啟動撤僑作業，外交部次長李淳今（20）日答覆立委質詢時證實，將在台灣時間今天下午5時左右，因涉及安全問題，確切時間不宜對外公布。
外交部昨宣布啟動以色列撤僑專機作業，專機訂於20日中午自特拉維夫的機場起飛，同日下午抵達義大利羅馬國際機場（FCO）。
行政院長陳建仁今天率領各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，外交部長吳釗燮未出席，由李淳代理，外界解讀應與處理撤僑事宜有關。
國民黨立委陳以信表示，吳釗燮18日在立法院備詢時，還說沒有規劃，被立委痛罵之後，外交部才改變態度昨天宣布撤僑。
陳建仁表示，戰爭狀況瞬息萬變，外交部已經跟當地147名僑民聯絡，第一次聯絡時，僑民都表示願意留下來。
李淳說，撤僑的決定和立院的質詢是毫無關聯，決策是以前線的駐館依當地情勢變化做判斷，時間會在今天台灣時間下午5點左右，確切時間不宜對外公布，因涉及安全問題。
但陳以信仍質疑，前天部長才備詢，昨天就改弦易轍，「然後你說3天來的變化不一樣」。李淳表示，「變化是在加薩，不是在台灣」，此事和質詢無關，加薩醫院遭轟炸造成500人傷亡，帶來很大的影響。
陳以信也關切都要撤僑了，那為什麼旅遊警示還是橙色。李淳回應，大部分的先進國家都是維持在橙色，按照警示分類，橙色以上視情勢就可以辦理撤僑。
陳以信追問，其他很多地方沒有戰爭都是紅色，為什麼以色列是橙色，會不會今天講了之後，明天就換成紅色。陳建仁表示，旅遊警示有很多的因素，有些非洲國家本來治安及國家穩定度不夠，提醒國人要特別小心。
李淳表示，整個以色列的國土並不是都有情況，局部地方是橙色，加薩走廊就是紅色。
對於陳以信要求外交部每天檢討旅遊警戒，李淳加薩表示，外交部本來就都動態檢討。
新聞來源
- 以巴衝突 李淳：台灣時間今天下午5時左右撤僑（中央社）
- 快訊／以巴衝突急撤僑！僅9國人搭外交部包機 137人不願撤離原因曝（ETtoday）
- 以色列撤僑包機載16人今起飛！137名國人要留下 35名陸人曾聯繫想搭機（聯合報）
延伸閱讀
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：
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