Disney+《紅髮艾德的蛻變之路》：走過黑暗低潮，「寫歌是我的治癒過程」
我們想讓你知道的是
舞台上光鮮亮麗的紅髮艾德，看似一路順遂的成名之路，背後卻有著跌宕的人生故事。這部紀錄片拍下了紅髮艾德最人性化的一面，也讓大家看見每一首經典傳唱的歌曲，都來自於刻骨銘心的經歷，紀錄片分為4集，短短幾集真實呈現一個巨星的成長之路。
文：YC Sky
繼2011年的專輯《＝》（Equals）後，紅髮艾德時隔兩年再發行新專輯《−》（Subtract）。將沉澱後的心靈，寫進歌裡，展現全新自我。
「寫歌成為我的治療方法，幫助我理解我的感受。我寫歌時沒有想到歌曲會是什麼，只是紀錄下腦海中出現的事物。在短短一週內，我的黑暗思維取代了原本10年的規劃。」——紅髮艾德
我覺得我好像快被淹死了
推出全新專輯《−》的歌手紅髮艾德（Ed Sheeran），除了以音樂紀錄下生命中最深、最黑暗的想法以外，也與Disney+合作了音樂紀錄片《紅髮艾德的成名之路》（Ed Sheeran: The Sum of It All），以四個部分敘述生命中的低潮。紅髮艾德原本在籌備新專輯《−》時，創作了數百首歌曲，有著清楚的想法跟願景。但是2022年初起，一連串的消息改變了他的生活、心理健康，進而改變了他看待音樂跟藝術的方式。
音樂是我的人生
「如果人們能夠真實享受你的歌曲，你就贏了。」
紅髮艾德成為家喻戶曉的歌壇才子之前，曾經迷惘失去方向，經歷了大大小小的人生起伏。1991年，出生於英國北部西約克郡的紅髮艾德，從小就有極高的音樂天賦與滿腔熱情，學會彈奏吉他和鋼琴後，青少年時期的艾德開始作詞作曲，在被唱片公司發掘前，自己錄製創作的歌曲，做成獨立專輯販售。
想要被看見，你必須先想辦法讓自己發光
年僅十七歲，剛踏上音樂之路的艾德，身上沒有錢，揹著一把吉他到處表演，居無定所，偶爾借宿朋友家的沙發，更多時候露宿街頭，直到2008年遇見影響他一生的重要貴人——好萊塢演員傑米福克斯（Jamie Foxx），他在網路上看見艾德的演出，並邀請艾德上自己的節目《 The Foxx Hole》。
「當我低落、難過的時候，能讓我振作起來的就是寫一首關於它的歌，因為至少你能從不好的經驗中得到一些好經驗。」「我盡可能寫越多歌越好。」——紅髮艾德
成為超級巨星
「我想成為音樂家，我想彈吉他。」
參加了音樂節目後，艾德的音樂開始被人聽見，透過經紀人的介紹，艾德認識了人生的第二位國寶級貴人——歌手艾爾頓強（ Sir Elton John），並進入他旗下的經紀公司Rocket Music。終於在2012年，推出第一張正規專輯《＋》 ，榮獲全英音樂獎 （The BRITs）最佳英國男歌手獎。
隨後接二連三推出的專輯都不負眾望，奪下各項大獎，艾德一夕間成為了西洋最受矚目的男歌手。即便音樂道路直線攀升，艾德仍不忘初心，從獨自來到倫敦的無名小卒到成為舉世聞名的創作歌手，他依舊是一頭凌亂的紅髮、一身簡單的休閒打扮，並且隨時背著吉他在街上演出，這就是深受大家喜愛的Ed Sheeran。
所有人對你的看法和評價都是暫時的，只有自己知道經歷了甚麼、做了哪些努力，以及「我」到底是誰。只有真的去做了，才會知道自己行不行。
愛
「迪士尼找我拍了一部紀錄片，我覺得是時候開啟內心的大門了。」
2022年，紅髮艾德面臨了人生最艱難的低潮，他的老婆被檢查出得了腫瘤，但因為腹中懷有第二胎，必須等小孩出生後才能治療。隨後收到消息，他的好友賈馬爾愛德華茲（Jamal Edwards）去世，接著是他的代表作〈Shape of You〉陷入了抄襲風波，紅髮艾德不得不在法庭上替自己辯護。
舞台上光鮮亮麗的紅髮艾德，看似一路順遂的成名之路，背後卻有著跌宕的人生故事，紀錄片中艾德第一次流露出內心的情緒：「有一陣子我每天都在恐懼和低落中不斷掙扎，我好像快被淹死了，我想抬起頭，但是無法突破水面呼吸空氣。」
這部紀錄片拍下了紅髮艾德最人性化的一面，也讓大家看見每一首經典傳唱的歌曲，都來自於刻骨銘心的經歷，紀錄片分為四集，分別是〈Love〉、〈Lost〉、〈Focus〉、〈Focus〉，短短幾集真實呈現一個巨星的成長之路。
《紅髮艾德的成名之路》預告
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：【影評】Disney+《紅髮艾德的成名之路》 走過黑暗低潮 重新面對自我：「寫歌是我的治癒過程」
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：丁肇九
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