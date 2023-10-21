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2023/10/21,
生活

後疫情時代的旅行新趨勢：日本網民的選擇與挑戰

後疫情時代的旅行新趨勢：日本網民的選擇與挑戰
Photo Credit：Shutterstock／達志影像

我們想讓你知道的是

無論是國內旅行還是海外旅行，日本網路族對旅行的選擇始終圍繞著安全性、飲食和費用這三大要素。然而，新冠疫情的影響使得近半數的人暫停了他們的海外旅行，但有趣的是，年輕一代的旅行頻率並未降低，反而出現增加的趨勢。這可能預示著隨著疫情逐步控制，海外旅行的需求將從年輕一代開始逐漸回升。這些新的趨勢和變化，對旅遊業、餐飲業以及相關行業提出了新的挑戰和機遇。

揭示日本網路族旅行重視因素：安全性、飲食和費用是關鍵

根據 Z.com Engagement Lab 的最新調查顯示，選擇日本網路使用者國內旅行或海外旅行目的地時，人們最看重的三點分別是安全性、飲食以及費用。大約有75%的人認為選擇旅行目的地時，「安全性」和「飲食」是非常重要的，而將近70%的人認為「費用」是重要的因素。值得注意的是，60%的人認為在選擇海外旅行目的地時，「安全性」是非常重要的，這一比例高於選擇國內旅行目的地時的45%。在年齡層面上，除了16-29歲的年輕人更看重「飲食」之外，其他年齡層的人都認為「安全性」是最重要的。

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日本網路族旅行選擇：海外旅行多選擇4-7天，國內則短期1-3天

在旅行時間方面，大部分人傾向於選擇1-3天的國內旅行，其中1晚（兩天一夜）和2晚（三天兩夜）的人數分別佔了35%。對於海外旅行，大多數人選擇4-7天，佔了60%。只有15%的人選擇5天以上的國內旅行，而選擇8天以上海外旅行的人則占22%。

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探討日本網路族旅遊風格：個人旅行遙遙領先

在旅行方式上，不論是國內旅行還是海外旅行，「個人旅行」都是最受歡迎的選擇。國內旅行有超過90%的人選擇「個人旅行」，海外旅行也有70%以上的人選擇「個人旅行」。相較於國內旅行，海外旅行的人在選擇旅行方式上較為多元，其中37%的人選擇「半獨立型旅行」，25%的人選擇「團體旅行」。

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疫情下的海外旅行現象：日本網路族年輕一代的需求將逐步回升

在疫情影響下，國內旅行受到的影響要小於海外旅行。全體受訪者中有48%的人表示目前完全不進行海外旅行，特別是在50-60歲的年齡層中，近60%的人表示目前沒有任何海外旅行的計劃。然而，年輕一代的旅行頻率並未降低，反而有增加趨勢，或至少保持在疫情前的水平。這可能預示著海外旅行需求將從年輕一代開始逐漸回升。

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日本網路族的海外旅行熱門去處：韓國、台灣和夏威夷居首

至於進一步的海外旅行計劃，調查發現在半年內有意規劃海外旅行的人佔全體海外旅行經驗者的三分之一，其中最受歡迎的目的地排名前三的分別是韓國（32%）、台灣（29%）、以及夏威夷（25%），接下來則是新加坡和歐洲各國。

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總結，從調查結果來看，雖然新冠疫情對旅行習慣造成了一定影響，但隨著疫情逐步控制，人們的旅行需求可能會有所恢復。在後疫情時代，旅行選擇的重視因素（安全性、飲食、費用）、旅行時間的選擇以及旅行方式的選擇等方面，都可能會有一些新的趨勢出現。而這些可能的變化，同時也對旅遊業、餐飲業以及相關行業提出了新的挑戰和機遇。

Z.com Engagement Lab 將持續追蹤日本民眾的休閒旅遊習慣並更新調查數據，追蹤市場脈動以及消費者需求的變化。

執行單位｜Z.com Engagement Lab
調查日期｜2023年9月5日 至 2023年9月9日
調查方法｜網路調查
調查對象｜16-60 歲 日本 網路使用者
樣本數｜1314份
筆者｜關鍵議題研究中心
核稿｜Mason Lin 林孟希
*本文初稿為關鍵議題研究中心使用 AI 編撰。


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