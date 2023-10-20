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TNL+ 2023/10/20,
影劇

2023金鐘獎戲劇類賽前分析：《模仿犯》《我願意》《台灣犯罪故事》《人選之人－造浪者》列強鼎立，誰能勝出？

2023金鐘獎戲劇類賽前分析：《模仿犯》《我願意》《台灣犯罪故事》《人選之人－造浪者》列強鼎立，誰能勝出？
《模仿犯》劇照｜Photo Credit: Netflix提供

我們想讓你知道的是

今（2023）年的金鐘戲劇節目獎可說是各強鼎立，《我願意》、《模仿犯》、《台灣犯罪故事》和《人選之人－造浪者》等作品各擅勝場。在頒獎之前，我們就來嘗試預測在激烈競爭下，有可能的結果為何，也為大家「暖身」一下，重溫這些入圍作品的優秀成績。

今（2023）年的金鐘戲劇節目獎可說是各強鼎立，而且幾乎是幾大平台之間的戰爭，公視以台語劇《牛車來去》和《村裡來了個暴走女外科》入圍多項獎項；Disney+以犯罪懸疑劇《台灣犯罪故事》和愛情劇《台北女子圖鑑》獲得多項入圍。

而最為風光的可說是Netflix，今年兩大人氣口碑劇集《模仿犯》和《人選之人－造浪者》各自在連續劇集獎項和迷你劇集獎稱霸，《她和她的她》也頗有斬獲，值得一提的是，《模仿犯》入圍17項大獎，打破去（2022）年《茶金》16項的入圍紀錄，成為金鐘獎入圍最多的戲劇節目。

此外，作為新興起的台劇投資方，中華電信也以《我願意》入圍10項。這次的入圍盛況不但競爭激烈，更彷彿隱約勾勒出未來台劇的平台版圖。

而在本週六即將頒獎的前夕，我們就來嘗試預測在激烈競爭下，有可能的結果為何，也為大家「暖身」一下，重溫這些入圍作品的優秀成績。

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Photo Credit: 三立提供
今年戲劇類評審團主任委員唐美雲。

戲劇節目獎部分，擁有頂規製作水準和卡司的《模仿犯》自然是得獎的大熱門，在技術獎項可說相當強勢，整體質感節奏相當穩健，尤其重建90年代的細節相當有水準，從攝影、美術、造型、剪輯都十分強勢，尤其考慮到經典原著的氛圍和改編難度，編劇和導演獎也有一定的競爭力。

不過本劇相對「陽盛陰衰」，兩個男主角吳慷仁和姚淳耀同時入圍，兩個男配角陳博正、庹宗華也同時入圍，都有可能互相搶票，所以在演員獎方面，很可能反而不見得是最後的強項。

相對的，同樣入圍戲劇節目獎的《台灣犯罪故事》，則因為每個故事篇幅相對簡短，較難呈現出編導的優勢，反而很可能在演員上得到肯定，尤其是李銘忠和薛仕凌的表現確實出色，薛仕凌更是剛以該角色在釜山拿下男配角獎，氣勢正旺。

Netflix《模仿犯》釋出首支花絮，場面浩大精彩
Photo Credit: Netflix提供
《模仿犯》劇照
薛仕凌亞洲內容大獎奪男配
Photo Credit: 文策院提供
薛仕凌憑藉《台灣犯罪故事》在亞洲內容大獎奪下男配角。
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