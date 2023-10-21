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TNL+ 2023/10/21,
歐洲

德國現在有多少猶太人？

德國現在有多少猶太人？
格斯（Gregor Gysi）｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

近代德國與猶太人交集重大事件，必會提到兩德統一時德國歡迎蘇聯猶太人來德定居，今天逾八成在德猶太人都是來自前蘇聯國家的俄語移民。

德國現在還有多少猶太人，是不少人有興趣的題目。

提到德國猶太人，大部分都會立即想起二戰和集中營，而不會想到現居德國的猶太人。按德國政府2019年數字，德國共有二十二萬猶太人，其中一半有參與猶太教組織。這數目在八千多萬人口的德國中是極少數族裔，當然沒有土耳其人、意大利人，甚至越南人般起眼。然而因為歷史因素，仇猶是德國重要議題，媒體時見報導和討論。

德國一些名人都有猶太血統，最有名的應是資深左翼政治人物、以口才見稱的格斯（Gregor Gysi）。這位律師來自東柏林，東德時代曾是執政黨社會統一黨一員；統一後帶領延續這黨的左翼政黨參政，任國會議員多年，是德國左派傳奇人物。

至於來自西德的，則包括司法學家、戰後致力緝拿納粹分子的鮑爾（Fritz Bauer），還有著名文學評論家拉斯蘭歷基（Marcel Reich-Ranicki）。

學了德文多年，一直都沒有怎樣認識德國猶太人這議題。直到數年前閱到在港德文老師Dr. Robin Sackmann的訪問。他提到自己所學的首種非歐洲語言是希伯來文，因為中學時有以色列鄰居，他其後更打工賺錢去以色列旅行。

那時是七十年代末的西德。除此以外，則沒有聽過其他德國人提到猶太人鄰居和朋友，我亦不認識在德猶太人。不少猶太人都有德國姓氏，外表亦與歐洲人無異，要是他們不提及猶太背景，根本沒辦法知道他們是猶太人。

近代德國與猶太人交集重大事件，必會提到兩德統一時德國歡迎蘇聯猶太人來德定居，今天逾八成在德猶太人都是來自前蘇聯國家的俄語移民。按2023年《Statista》統計，德國的猶太人數目是歐洲第四，排在法英俄之後。而按Institute for Jewish Policy Research統計，1970至2020年間，德國猶太人增長了近三倍，為歐洲國家增幅之首。可見不少猶太人在蘇聯解體後選擇定居德國。

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